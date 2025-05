El inesperado momento que vivió Yanina Latorre en Puerto Iguazú: “No saben el pánico”

Desde su estadía en Iguazú, Yanina Latorre compartió la inusual visita que tuvo de un par de animales (Video: Instagram)

Si bien el plan de Yanina Latorre y su grupo de amigas era desconectarse, respirar aire de selva, contemplar las cataratas y pasar un fin de semana de descanso en uno de los destinos más imponentes de la Argentina, Puerto Iguazú, lo cierto es que resultaron ser unos días bastante alterados. Para la conductora, la tranquilidad duró poco. Lo que prometía ser una escapada de relax se convirtió, en plena madrugada, en una escena caótica protagonizada por invitados inesperados: monos adentro de su habitación.

Como de costumbre, la panelista de LAM (América) compartió en sus redes fotos y videos del viaje: caminatas con amigas, paisajes verdes, habitaciones elegantes, desayunos al aire libre. Todo parecía bajo control, hasta que lo imprevisto irrumpió. Desde las afueras del hotel donde se alojaba, Yanina grabó un video relatando, entre el pánico y la incredulidad, cómo fue despertarse con dos monos adentro del cuarto. “¿Qué nos pasó? Porque yo tengo cuidado, ellas no. Entraron monos. ¿Cómo nos despertamos con dos monos adentro? Ustedes no saben el pánico. Yo, en vez de ayudar, salí corriendo por el otro lado. Cagada de miedo. Me escondí en el baño”, contó entre risas nerviosas.

Según el relato de la periodista, la escena fue digna de comedia descontrolada. Mientras las amigas intentaban espantar a los animales, ella elegía refugiarse en lugar de colaborar. “¿Y las chicas? Ahuyentaban. Pero el tema es el siguiente. Tenían razón los del hotel, y no es solo ventana cerrada, sino trabada. Y alguna salió y no trabó”. El error de dejar una abertura sin traba fue suficiente para que los visitantes peludos se instalaran. “Había dos monos adentro, comiendo azúcar, revolviendo tazas, comiendo los pistachos que habían quedado ahí. No, no, un horror”, relató. Y aunque lograron espantarlos, el daño ya estaba hecho: “Igual se fueron, pero hicieron un quilombo. Ustedes lo saben. Me desperté al grito de: ‘¡Hay monos!’. Salí de la cama inyectada y en lugar de ir a cooperar dije ‘¡Ay, no, no, no!’ y me fui para el otro lado”.

Yanina y su grupo de amigas vivió una particular situación con unos monos

El episodio tomó dimensiones inesperadas. No se trató de un susto aislado: el “chisme” entre monos corrió rápido. “Se ve que se pasan la voz. Había dos adentro que se robaron tazas, la azucarera, se comieron todo lo que había ahí y se empezó a llenar el balcón de monos. O sea, se avisaron. Dijeron ‘acá hay quilombo’”, aseguró la presentadora de Sálvese Quien Pueda (América) al recordar los detalles de lo ocurrido.

Los minutos siguientes fueron caóticos. Una escena que ninguna de las mujeres olvidará fácilmente. “Te juro, enquilombada con los monos. Ay, no, no, ustedes no saben los gritos. Yo estaba muy tranquila en la cama. Había sonado el despertador y Cari empezó ‘¡Ay mono!’, cuando lo vio saltar en el living”.

Pese al susto, Yanina se tomó la situación con humor. Recordó que en un viaje anterior ya había desarrollado una “obsesión” con cerrar bien todo. Esta vez, se confió. “El viaje pasado que vine yo me obsesioné. Se ve que en este perdí la obsesión. Y bueno, es verdad, te entran los monos, hay que trabar la puerta, no solo cerrarla”, reflexionó.

"Te entran los monos, hay que trabar la puerta, no solo cerrarla”, explicó la conductora (Instagram)

La anécdota, contada al estilo inconfundible de Latorre, se viralizó rápidamente. Su relato no solo generó risas en redes, sino también comentarios de seguidores que compartieron experiencias similares en destinos selváticos. La angelita, fiel a su estilo, se sinceró: “Yo, igual, muy cagona porque no fui a cooperar, sino que me fui a esconder”.

Aunque los monos no causaron daño más allá del desorden y el susto, la postal de Puerto Iguazú cambió por completo. El descanso soñado se convirtió en una crónica de gritos, azúcar derramada y una huida lejos de aquella visita inesperada.