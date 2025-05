La contundente decisión de Ramón Vegas tras los rumores que lo vinculan con Lourdes Sánchez

Ramón Vegas cerró sus redes sociales tras especulaciones mediáticas

En las últimas horas, el nombre de Ramón Vegas comenzó a resonar con fuerza en los medios nacionales. Hasta entonces, el empresario español mantenía un bajo perfil, vinculado a su actividad hotelera en México. Sin embargo, su repentina exposición mediática respondió a algo muy distinto: versiones que lo ubican como el tercero en discordia en la relación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, que incluyó desde encuentros en el Caribe hasta una supuesta ceremonia de boda en Tulum.

Los rumores se multiplicaron con rapidez. Lejos de responder públicamente o desmentir las versiones, el empresario optó por una reacción tajante. Ramón Vegas cerró sus redes sociales personales, evitando la exposición que generó el revuelo mediático. La medida fue detectada este mismo jueves 15 de mayo, luego de que trascendieran nuevos detalles sobre su presunto vínculo con la bailarina.

Lourdes Sánchez negó haber tenido un romance con el empresario en México

Si bien no emitió declaraciones públicas ni comunicados, su decisión fue leída por su entorno como una señal clara de incomodidad ante el volumen que tomó la historia. Los rumores de una posible crisis de pareja entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzaron a circular con fuerza a partir de la emisión de Puro Show (eltrece), donde Fernanda Iglesias aseguró que la bailarina había tenido un romance con otro hombre y que incluso habría participado de una ceremonia de casamiento maya durante un viaje reciente a México. La información generó revuelo y rápidamente se propagó por medios y redes sociales.

Frente a las especulaciones, la pareja rompió el silencio. En diálogo con Intrusos (América TV), Paula Varela leyó un mensaje del propio Chato: “Es todo mentira”, aseguró el productor, desestimando de plano la versión de infidelidad. Karina Iavícoli, por su parte, compartió un audio en el que Lourdes manifestó su desconcierto ante la situación: “Todo una locura, la verdad no sé si pensar que hay algo político”.

Chato Prada rechaza versiones de infidelidad y explica su incomodidad ante los rumores en los medios

La bailarina fue más allá en una entrevista con el streaming Bondi Live, conducido por Ángel de Brito, donde ofreció más detalles sobre su vínculo con Ramón Vegas. “Es uno de los socios, dueños de un hotel al que fui todo el año pasado a hacer contenido, promociones de inversión. Me hice superamiga no solamente de él, sino de los dueños, viajé varias veces por eventos. Es una persona con la que me llevo súper bien, es una relación de amistad”, explicó.

También negó con humor la versión sobre el casamiento simbólico en tierras mexicanas: “Es todo un montón, no sé si reírme o llorar”. Además, remarcó que no tienen una pareja abierta, pese a haberlo mencionado en otras ocasiones en tono lúdico: “No tenemos una pareja abierta, pero yo juego con eso”.

Los rumores de crisis entre Lourdes Sánchez y Chato Prada afectan emocionalmente a su hijo Valentín (Video: Intrusos, América TV)

“Nosotros tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo y es la manera que nosotros encontramos de llevarnos bien y de estar hace tantos años juntos”, comenzó diciendo en el programa de streaming. Y en esa línea agregó: “Esto involucra a mi hijo, pero a razón de todas estas cosas que empezaron a salir, la gente te encuentra por la calle, ve que estamos juntos y nos pregunta si no estábamos separados, todo enfrente de Valentín. Esto le trajo ciertos traumas, empezó a tener algunas actitudes en el cole que hoy tengo que tratarlas. Es decir, hasta dónde llega todo y mi hijo es el límite”.

En la misma línea, el Chato Prada expresó su incomodidad por las versiones y sus posibles efectos en el entorno familiar: “Me da un poco por Valentín, todas estas cosas que se dicen… rompe un poco las pelo..., me enoja toda esta situación porque lo que menos quiero es estar en los medios por cuestiones que lo tocan a Valen”.