El gesto de Wanda Nara que la vincula con el indicado como tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Wanda Nara sigue en Instagram a Ramón Vegas, empresario mencionado en el escándalo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

En medio de un escándalo en el que no está directamente relacionada, Wanda Nara quedó inesperadamente vinculada con uno de los protagonistas del conflicto. La supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez y su crisis con el Chato Prada sería la polémica en la que la conductora de MasterChef Celebrity se ve envuelta nuevamente.

El detonante no fue una declaración ni una imagen comprometedora, sino un gesto simple en el universo digital: el seguimiento en Instagram que Wanda mantiene con Ramón Vegas, el empresario con quien se relacionó a la bailarina en las últimas horas.

El "follow" de Wanda Nara en redes genera dudas sobre su vínculo con un empresario español

Este detalle, que podría parecer intrascendente, no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre el posible conocimiento o cercanía entre Wanda y el empresario. Ramón Vegas, empresario español vinculado al sector hotelero, fue mencionado en el programa Puro Show (Eltrece) como la persona con la que Lourdes Sánchez habría mantenido un vínculo sentimental paralelo a su relación con el Chato Prada. La versión circuló con fuerza luego de que se filtraran imágenes de la bailarina junto a Vegas durante un viaje a Tulum, México, lo que alimentó aún más la teoría de una supuesta infidelidad.

Aunque hasta ahora Wanda no se pronunció al respecto, el dato fue replicado en redes y se planteó que su “follow” no podía pasar desapercibido. Los usuarios de las redes se sorprendieron al notar que, una vez más, era parte de otro engaño entre parejas. “Que disfrute si esta soltera”, “Jajajaja escuchó millonario y fue corriendo a seguirlo”, “Confirmado, no pueden pasar un día sin nombrarla” y “La que dice ser millonaria por méritos propios y que no necesita un hombre en su vida, y al final siempre está detrás de un hombre con muchísimo dinero”, fueron algunos de los comentarios de los internautas..

Lourdes Sánchez negó un posible casamiento maya con el empresario español Ramón Vegas (Video: Bondi Live)

Los rumores de una posible crisis de pareja entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzaron a circular con fuerza a partir de la emisión de Puro Show, donde Fernanda Iglesias aseguró que la bailarina había tenido un romance con otro hombre y que incluso habría participado de una ceremonia de casamiento maya durante un viaje reciente a México. La información generó revuelo y rápidamente se propagó por medios y redes sociales.

Frente a las especulaciones, la pareja rompió el silencio. En diálogo con Intrusos (América TV), Paula Varela leyó un mensaje del propio Chato: “Es todo mentira”, aseguró el productor, desestimando de plano la versión de infidelidad. Karina Iavícoli, por su parte, compartió un audio en el que Lourdes manifestó su desconcierto ante la situación: “Todo una locura, la verdad no sé si pensar que hay algo político”.

La polémica de infidelidad entre Lourdes Sánchez y Chato Prada sacudió los medios y las redes sociales este jueves

La bailarina fue más allá en una entrevista con el streaming Bondi Live, conducido por Ángel de Brito, donde ofreció más detalles sobre su vínculo con Ramón Vegas. “Es uno de los socios, dueños de un hotel al que fui todo el año pasado a hacer contenido, promociones de inversión. Me hice superamiga no solamente de él, sino de los dueños, viajé varias veces por eventos. Es una persona con la que me llevo super bien, es una relación de amistad”, explicó.

También negó con humor la versión sobre el casamiento simbólico en tierras mexicanas: “Es todo un montón, no sé si reírme o llorar”. Además, remarcó que no tienen una pareja abierta, pese a haberlo mencionado en otras ocasiones en tono lúdico: “Nosotros tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo… No tenemos una pareja abierta, pero yo juego con eso”.

En la misma línea, el Chato Prada expresó su incomodidad por las versiones y sus posibles efectos en el entorno familiar: “Me da un poco por Valentín, todas estas cosas que se dicen… rompe un poco las pelotas, me enoja toda esta situación porque lo que menos quiero es estar en los medios por cuestiones que lo tocan a Valen”.