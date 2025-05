Lourdes Sánchez habló de los rumores de infidelidad y separación con el Chato Prada: “No sé si reírme o llorar”

La palabra de Lourdes Sanchez y el Chato Prada tras los rumores de infidelidad (Video: América TV)

Durante los últimos meses, Lourdes Sánchez y el productor Pablo “El Chato” Prada se han visto envueltos en rumores de separación e infidelidad que han captado la atención de los medios. Uno de los detonantes de estos rumores surgió al aire del programa Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias aseguró que Lourdes tenía un amante y que, durante un viaje a México, participó en una ceremonia de casamiento maya.

Estas afirmaciones provocaron gran revuelo en los medios, alimentando especulaciones sobre el estado actual de la relación entre Lourdes y el Chato. La noticia rápidamente se propagó por diversas plataformas, intensificando la atención sobre la pareja, que ha sido conocida por mantener una presencia constante en el mundo del espectáculo.

Frente a estas especulaciones, Sánchez y el Chato salieron a desmentirlas. Durante el programa Intrusos (América TV), Paula Varela leyó directamente un mensaje de texto que el gerente de contenido de la señal le envió: “Es todo mentira”.

Karina Iavícoli acompañó esta aclaración al poner al aire un audio de la propia Lourdes Sánchez, quien manifestó: “Todo una locura, la verdad no sé si pensar que hay algo político. Lo que puedo decir es que es todo una locura”. Mientras todo esto transcurría, Bondi Live, la señal de streaming dirigida por Ángel de Brito, logró conectarse con Lourdes para obtener una declaración directa.

Lourdes y el Chato se conocieron en la pista del Bailando

“Nosotros tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo y es la manera que nosotros encontramos de llevarnos bien y de estar hace tantos años juntos”, comenzó diciendo en el programa de streaming. Y en esa línea agregó: “Esto involucra a mi hijo, pero a razón de todas estas cosas que empezaron a salir, la gente te encuentra por la calle, ve que estamos juntos y nos pregunta si no estábamos separados, todo enfrente de Valentín. Esto le trajo ciertos traumas, empezó a tener algunas actitudes en el cole que hoy tengo que tratarlas. Es decir, hasta dónde llega todo y mi hijo es el límite”.

En cuanto a los rumores de una pareja abierta, Lourdes decidió explicar con claridad su postura: “Yo me río y el Chato también, somos personas del medio y hasta que lo entendemos. Mil veces dije pareja abierta, juego con eso. No tenemos una pareja abierta, pero yo juego con eso, nosotros tenemos una relación que es nuestra, es íntima y no lo vamos a ventilar”.

Lourdes reafirmó su compromiso con el padre de su hijo, mencionando que mantienen una relación sólida y feliz, lejos de la narrativa de conflicto que circula en los medios: “Nos llevamos bien, estamos juntos hace un millón de años, tenemos una familia hermosa y no te puedo decir más que eso”.

Lourdes Sanchez y el Chato Prada aclararon como esta su relacion

Durante la segunda parte de su descargo, la bailarina agregó: “Estoy en shock, la verdad, no sé mucho qué decir más que es todo una gran locura, no sé qué hacer, estoy hablando para ver qué medidas tomar”. Sánchez abordó directamente el tema de las fotos que circulaban, aclarando que la persona con la que se le vinculó, Ramón, explicó: “La persona de la foto es Ramón, uno de los socios, dueños de un hotel al que fui todo el año pasado a hacer contenido, promociones de inversión. Me hice superamiga no solamente de ellos, sino de los dueños, viajé varias veces por eventos. Es una persona con la que me llevo super bien, es una relación de amistad, he subido fotos con él, con otras personas, no tengo mucho para ocultar”.

La dureza de los rumores se mostró en preguntas sobre la celebración de un ritual maya, a lo que Lourdes respondió riéndose, sin poder contenerse: “Es todo un montón, no sé si reírme o llorar. Nosotros no nos vamos a separar, si buscan eso no es por acá, no van a ver una separación, nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego”.

Poco después de que Lourdes Sánchez hablara en Bondi Live, el Chato Prada también se dirigió a la audiencia para compartir su opinión sobre los rumores que los rodeaban. Con un tono directo, Prada confirmó la falsedad de las especulaciones y expresó sus sentimientos ante la situación: “Es todo una mentira. No me enoja, me parece mucho, obviamente que toda esta movida de Lourdes estoy completamente al tanto de todo. Estoy al tanto de toda la gente con la que está Lourdes, con la que se junta, pero lo del casamiento es too much. No me invitó a mí”.

El Chato mostró su preocupación por el impacto que estos rumores podrían tener en su hijo Valentín, afirmando: “Me da un poco por Valentín, todas estas cosas que se dicen, rompe un poco las pelotas, me enoja toda esta situación porque lo que menos quiero es estar en los medios por cuestiones que lo tocan a Valen”.