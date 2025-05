Javier Milei, invitado especial en el desfile por los 50 años en la moda de Roberto Piazza

Javier Milei dijo presente en el desfile de Roberto Piazza por sus 50 años

Roberto Piazza celebró sus “Bodas de oro” con un desfile de alta costura que presentó su colección 2025 y contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien fue especialmente invitado por el diseñador. El mandatario mantiene un vínculo cercano con Piazza, con quien ya se había reunido en febrero durante un almuerzo en la Quinta de Olivos.

El evento tuvo lugar en Señor Tango durante la noche del lunes, y también asistieron Karina Milei, Patricia Bullrich, Lilia Lemoine y Manuel Adorni, acompañando al Presidente, en una velada dedicada a homenajear las cinco décadas de trayectoria del diseñador en el mundo de la moda.

Un gran operativo se montó para la llegada del primer mandatario y al ubicarse en uno de los palcos del reconocido lugar de tango, recibió los aplausos de los presentes, al igual que Adorni. Más cerca del escenario, la diva también recibió el cariño de la gente.

Roberto Piazza llegó en un Chevrolet Corvette blanco modelo 1962

Javier Milei recibió los aplausos de los presentes en Señor Tango por los 50 años en la moda de Roberto Piazza

El saludo de Javier Milei junto a su hermana, Karina, y Manuel Adorni

Mirtha Legrand fue una de las invitadas que fue parte de la celebración que realizó el diseñador, a la que también asistieron otras figuras del espectáculo como Lizy Tagliani, Mariano Martínez, Christian Sancho, los periodistas Alejandra y Cacho Rubio, la vedette Cecilia Oviedo y la cantante Daniela, quien fue pareja del presidente antes de ser electo.

El presidente logró una amistad con Piazza durante el romance que tuvo con Yuyito González

“Quiero agradecer, en primer lugar, al palco presidencial. Te quiero, Javier. Muchas gracias”, le dedicó el diseñador al primer mandatario

Piazza destacó que el presidente asista al desfile que celebre su larga trayectoria en la moda. “Quiero agradecer, en primer lugar, al palco presidencial. Luz hacia allá, por favor. Te quiero, Javier. Muchas gracias”, afirmó el diseñador, mientras realizaba indicaciones para que puedan iluminarlo mejor y le declaraba su afecto en público.

Mirtha Legrand asistió al desfile de Roberto Piazza y recibió el cariño de la gente en forma de aplausos

El cálido saludo de Roberto Piazza junto a Mirtha Legrand

Lizy Tagliani

Mariano Martínez

Roberto Piazza y su apoyo a Javier Milei: “El no está en contra de nada”

La amistad del presidente con el diseñador surgió por la relación sentimental que él mantuvo con Yuyito González. En febrero de este año incluso compartieron una “cena de parejas” en la Quinta de Olivos, a la que también asistió Walter Vázquez, marido de Piazza desde 2010.

La visita se dio luego de las controvertidas expresiones que tuvo Milei en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante ese discurso, el mandatario habló sobre la homosexualidad y planteó ciertas vinculaciones con la pedofilia.

Javier Milei, invitado especial en el desfile por los 50 años en la moda de Roberto Piazza (Video: FarandulaShow)

Según narró Piazza, fueron Yuyito González y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, —con quienes el diseñador mantiene un vínculo cercano— las personas que facilitaron la reunión luego de la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante ese discurso, el mandatario habló sobre la homosexualidad y planteó ciertas vinculaciones con la pedofilia.

En ese momento, el impulsor de la ley Piazza y su pareja Vázquez se encontraban en Los Ángeles en medio de los incendios que se desataron en la región. “De repente, empieza a sonar mi celular y la gente me estaba insultado de forma asquerosa. Ponele de 100 mensajes, 90 eran buenos y 10 eran aberrantes”, contó en un diálogo con TN.

“Entonces como yo soy muy amigo de ‘Yuyito’, de Amalia, hace 42 años que nos conocemos y de Pato Bullrich y le escribo a ellas dos porque me empecé a sentir muy mal yo, como persona, como artista y como gay que soy”, explicó y agregó que los comentarios del presidente le habían “hecho ruido”. “Era como raro, no lo lograba entender”, analizó.

Roberto Piazza, Javier Milei y Walter Vázquez

Dos días después, la ministra de Seguridad se comunicó con él y le dijo: “Javier quiere hablar con vos”, en línea con sus declaraciones. “Me mandó el video de 40 minutos de la conferencia, donde está editado. Sí, sí, está editado, está editado acá en la Argentina”, relató. Luego de esa conversación, comenzó a gestarse el encuentro, que terminó por concretarse unos días después en la quinta presidencial.

Al ser consultado sobre si habló con el Presidente de las declaraciones que dio en Davos, Piazza afirmó: “(Milei) Me dijo que esa frase la había usado como una comparación extrema, pero en realidad no es lo que él siente la verdad, en realidad es otra cosa, no tiene nada con los gays, ni conmigo, ni con ninguno. No le importa que un chico quiera transformarse en mujer, ni hacerse operación transgénero, ni ponerse hormonas, siempre y cuando sea mayor de edad y no sea del Estado, que no sea de la plata nuestra”.

En ese sentido, como mensaje a toda la comunidad, el diseñador sostuvo: “No tengan ningún tipo de miedo, ni problema porque no es cierto, no está en contra de nada. ¿Se fue a los extremos cuando dijo eso? Sí, el mismo me lo dijo”.