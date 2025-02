Roberto Piazza contó detalles sobre cómo fue su encuentro con Javier Milei en la Quinta de Olivos

Roberto Piazza, Javier Milei y Walter Vázquez

Horas después de la cena con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, el diseñador Roberto Piazza contó detalles sobre cómo fue el encuentro, del que participó también la novia del mandatario, Amalia “Yuyito” González y Walter Vázquez.

Según narró, fueron González y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, —con quienes el diseñador mantiene un vínculo cercano— las personas que facilitaron la reunión luego de la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante ese discurso, el mandatario habló sobre la homosexualidad y planteó ciertas vinculaciones con la pedofilia.

En ese momento, el impulsor de la ley Piazza y su pareja Vázquez se encontraban en Los Ángeles en medio de los incendios que se desataron en la región. “De repente, empieza a sonar mi celular y la gente me estaba insultado de forma asquerosa. Ponele de 100 mensajes, 90 eran buenos y 10 eran aberrantes”, contó en un diálogo con TN.

“Entonces como yo soy muy amigo de ‘Yuyito’, de Amalia, hace 42 años que nos conocemos y de Pato Bullrich y le escribo a ellas dos porque me empecé a sentir muy mal yo, como persona y como artista y como gay que soy”, explicó y agregó que los comentarios del presidente le habían “hecho ruido”. “Era como raro, no lo lograba entender”, analizó.

Javier Milei habló con Piazza sobre sus declaraciones en Davos

Dos días después, la ministra de Seguridad se comunicó con él y le dijo: “Javier quiere hablar con vos”, en línea con sus declaraciones. “Me mandó el video de 40 minutos de la conferencia, donde está editado. Sí, sí, está editado, está editado acá en la Argentina”, relató. Luego de esa conversación, comenzó a gestarse el encuentro, que terminó por concretarse en la noche del lunes en la Quinta de Olivos.

Al ser consultado sobre si habló con el Presidente de las declaraciones que dio en Davos, Piazza afirmó: “(Milei) Me dijo que esa frase la había usado como una comparación extrema, pero en realidad no es lo que él siente la verdad, en realidad es otra cosa, no tiene nada con los gays, ni conmigo, ni con ninguno. No le importa que un chico quiera transformarse en mujer, ni hacerse operación transgénero, ni ponerse hormonas, siempre y cuando sea mayor de edad y no sea del Estado, que no sea de la plata nuestra”.

En ese sentido, como mensaje a toda la comunidad, el diseñador sostuvo: “No tengan ningún tipo de miedo, ni problema porque no es cierto, no está en contra de nada. ¿Se fue a los extremos cuando dijo eso? Sí, el mismo me lo dijo”.

El encuentro se hizo público cuando los diseñadores publicaron las imágenes de la reunión en sus redes sociales. Frente a un gran retrato del mandatario nacional con su clásica campera de cuero y la banda presidencial, los cuatro posaron en uno de los pasillos de la propiedad. Javier Milei optó por un suéter negro con mangas grises y su característico gesto de pulgares arriba. Amalia, por su parte, vistió un vestido amarillo que combinó con piezas de la nueva colección de joyas del diseñador de moda, quien lució una camisa negra y roja con un gran león en el frente, en clara referencia al Presidente.

La artista Loreley Portas con su cuadro de un león que Piazza le obsequió al presidente Javier Milei

Piazza y Vázquez también posaron a solas con el mandatario. En sus redes sociales, Walter escribió: “Gracias amigos @javiermilei y @yuyitogonzalezok por esta invitación a cenar en la quinta de Olivos”. Amalia compartió las imágenes en sus historias y aprovechó para agradecer a los diseñadores por las joyas que recibió como obsequio. La publicación no pasó desapercibida y Milei respondió con un comentario: “Momento extraordinario”.

Los diseñadores no llegaron a la Quinta de Olivos con las manos vacías, puesto que le obsequiaron una obra creada por la artista Loreley Portas, con la imagen de un león, el símbolo que adoptó para representar su figura. La pieza fue colocada en una de las paredes de la residencia, junto a otros retratos de Javier Milei, entre ellos uno en el que aparece caracterizado como Wolverine.