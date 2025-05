Antes de su show más esperado, L-Gante se sinceró sobre su relación con Wanda Nara: “En la lona”

En el marco de su reciente show, L-Gante se sincero sobre su vinculo con Wanda Nara (Video: Mujeres Argentina – El Trece)

Pese a que todo indicaba que iba a despedirse de los escenarios, L-Gante volvió a dar un performance que dejó en claro todo lo contrario. Entre diagnósticos de salud y sus idas y vueltas con Wanda Nara, el referente de cumbia 420 se mostró confiado en su show en Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, sus declaraciones sobre la empresaria ocuparon protagonismo en la noche del miércoles y no pasaron desapercibidas.

Previo al desarrollo del evento, el artista fue consultado por un notero de Mujeres Argentinas (El Trece) sobre cómo se encontraba de salud. “Bien. Tratando con el médico, encargándome y ocupándome”, aseguró el cantante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, después de contar días atrás los detalles de su diagnóstico.

Sin embargo, las especificaciones de su cuadro clínico quedaron en un segundo plano cuando los periodistas le preguntaron por Wanda y su participación en su último álbum. “Sí, estuvo en la inspiración de las letras porque este álbum lo hice estando preso”, comentó ante la cámara.

También se le preguntó sobre su vínculo actual con Nara. “Estoy separado, medio distanciado”, se sinceró. “No creo que sea para siempre, pero el modo pareja está en la lona. No hablamos nada, todo quedó así como estamos actualmente”. Por otro lado, si bien en ese momento el cantante dudó si la empresaria lo iría a ver al show, se mostró optimista. “Siempre acompaña”, agregó.

En cuanto a lo que él espera de una pareja fue escueto y directo, en contraposición a la “lista” que armó Wanda sobre su hombre ideal. “Que sea leal, uno solo, y que se mantenga, siempre lo mismo y sin cambios”. Esto avivó las inquietudes de la prensa por si estaba buscando a su próxima conquista. Él, tajante, comentó: “Es muy temprano, no me gusta separarme y andar enfocado en otra persona. Antes y después de la separación estuve con mujeres, pero no estaba haciendo nada”. Y, sin dar vueltas, dejó en claro su estado civil: “Estoy soltero y descansando de las relaciones amorosas”.

El cumbiero llevó a cabo su show el miércoles por la noche ante una gran multitud (RS Fotos)

Minutos después, el público llenó la sala con la ansiedad propia de un espectáculo que parecía histórico. Y no solo por la puesta en escena: entre los flashes, la presencia de Wanda Nara, expareja del cantante, dio que hablar y disparó nuevas especulaciones. En un primer momento, se esperaba que la empresaria subiera al escenario para interpretar junto a L-Gante la canción “Amor Verdadero”. Sin embargo, esto no ocurrió. Aunque no se conocen los motivos, la empresaria fue vista detrás de las cortinas, al costado del escenario, filmando el show con su celular.

La imagen fue clara: ella, entre bambalinas, lejos del centro pero presente. Y él, vestido con su icónico conjunto negro y blanco, dominando el micrófono como si nada más existiera. El reencuentro, aunque silencioso, no pasó desapercibido. Las cámaras la captaron en pleno recital, con una sonrisa tímida mientras lo observaba desde la penumbra.

L-Gante dio su presunto último show y la aparición de Wanda Nara se robó la atención de los presentes (Video: Instagram)

En cuanto a la carrera profesional de Valenzuela, según pudo saber Teleshow, el cumbiero no dejará de realizar conciertos de manera definitiva, aunque se estaría barajando la posibilidad de que reduzca la cantidad de sus compromisos laborales. Con el fin de continuar con su tratamiento médico, se conoció que tratará de equilibrar el trabajo con los cuidados de su salud, ya que con tan solo 25 años fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal.

El show de este miércoles, además, funcionó como antesala del próximo recital que el artista dará en el playón de la Escuela Secundaria de la UNSAM, que tendrá lugar el próximo sábado 10 de mayo, en el que se combinarán actividades educativas con música en vivo. Todo un giro simbólico para un artista que decidió retomar sus estudios secundarios y apostar por un futuro distinto.

A comienzos de abril, Luis Perdomo, amigo cercano y figura clave en la organización de sus shows, había asegurado que el de Niceto sería el último concierto del cumbiero, al menos por un tiempo. Pero en la noche del sábado desmintió cualquier plan de despedida. “Va a tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas, pero ocuparse seriamente. No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia”, aseguró en ese entonces, pese a que luego cambiaron sus planes.

El propio músico ya lo había anticipado en una reciente entrevista en el programa de Juana Viale. “Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así. Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud”, dijo dejando en claro que su estado físico es hoy una prioridad, pero no una sentencia.

Tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal, L-Gante se tomaría con mayor calma sus shows (RS Fotos)

Consultado sobre su diagnóstico, el artista fue directo: “Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”. La declaración, que sorprendió a sus seguidores y al propio panel televisivo, abrió una etapa nueva en su carrera: la de un artista que canta mientras pelea por su bienestar.

En esa misma entrevista, detalló cuál es su problema de salud. “Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás”, explicó. La imagen, médica y a la vez poética, resume el momento de Elián: una sangre que avanza, pero que todavía tiene cuentas pendientes. A pesar del cuadro, aseguró que está cuidándose: “Estoy con una dieta de comida que la respeto, pero de vez en cuando hay un permitido”. No hay renuncia, pero dejó en claro dónde pondrá el foco en su vida.

Emocionado, el referente de cumbia 420 arriba del escenario (RS Fotos)

Y esa conciencia también se vio en Niceto. El artista se reencontró con su gente. De esa noche, cada momento fue una muestra de por qué L-Gante es más que un nombre en una grilla.

