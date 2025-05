Qué dijo el asistente de Laurita Fernández señalado como el tercero en discordia en su relación con Peluca Brusca

Emiliano Toper habló luego de ser señalado como el tercero en discordia entre Laurita Fernández y Peluca Brusca (Video: América TV)

Dos años atrás, Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca comenzaban su historia de amor, lejos de los escándalos, detrás de cámara y con un perfil bajo, en comparación con las otras relaciones de la bailarina. Sin embargo, los rumores de crisis, separación y terceros en discordia los convirtieron en noticia en los últimos días y Emiliano Toper, compañero de trabajo de Laurita en el programa de Canal 9 fue apuntado como el responsable de la ruptura. Al ver que el tema escalaba en los medios, el asistente de la conductora habló en Intrusos (América TV) por primera vez sobre las acusaciones en su contra y fue contundente.

Estas declaraciones vinieron horas después de que Fernández negara haber tenido un romance con Toper. Cuando a la bailarina le consultaron por él fue tajante: “¿Emi del programa? Los amo a Emi y a Dami, son lo más. Todo un equipazo. No, no”, señaló respecto a sus colaboradores

A su turno, con un café en la mano y un aspecto relajado, Toper respondió a las preguntas de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y la primera de ellas fue si Laurita le había sido infiel a Peluca con él: “No. Solamente tenemos relación en lo laboral”. Ante esta negativa, el conductor quiso saber si le parecía una mujer atractiva, pero el afazato de canal 9 no dio el brazo a torcer: “¿Y eso que tiene que ver? Es la novia de un compañero mío de trabajo“.

“No me gusta que se digan mentiras, que se me involucre sentimentalmente, no pasa nada, si es que hay algo cierto, si es mentira hago esto, no tengo problema, dijo ‘Che, es mentira, ya está’”, agregó, dejando en claro que no tiene problema en salir a aclarar los tantos y aseguró que no tiene ningún tipo de romance con la actriz de La cena de los tontos. Cuando le preguntaron por qué su nombre salió en medio de los rumores de infidelidad, dijo: “No quiero suponer. Será alguien que tendrá algo en contra mío, que no creo porque me llevó bien con mucha gente, algo en contra de la producción, en contra del programa”.

El modelo e influencer habría tenido relaciones sexuales con la conductora, según Pepe Ochoa (Instagram)

Según contó Pepe Ochoa en LAM, cuando Peluca, que es el productor ejecutivo del programa de su pareja, al enterarse de los supuestos encuentros, una supuesta relación con Coki Ramírez, habría tomado la decisión de poner en suspenso el trabajo de Emiliano. Ante estas versiones Toper fue tajante: “No hay nada de cierto en todo esto, nada. La única verdad es que me enteré de que estaba suspendido ayer cuando estaba volviendo en el bondi a mi casa. Me fui de viaje a Mendoza nueve días, el Pelu sabía, volví y ayer vine a grabar”.

Cuándo estalló todo este escándalo habló con la pareja y contó cómo fue la charla: “Hablé con ambos, la mejor. Nos cagamos un poco de risa, obviamente es un tema sensible y no están buenas las cosas que dijeron, pero con la tranquilidad de que todo eso es mentira no queda otra que reirse”.

Luego de que estas especulaciones comenzaran la expareja de Fede Bal decidió romper el silencio desde su auto: “Saben que siempre tengo la mejor, pero hoy no quiero hablar. Hay un montón de cosas que nada que ver. Más adelante hablaré. Estamos re bien. Nosotros estamos bien como personas. Esto no afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas”.

Más allá de estas declaraciones, el tema no terminó allí. Minutos después, al aire de LAM (América), Laurita se comunicó con Ángel de Brito y respondió las versiones de separación con Brusca. “Ángel, ya es un montón, este chico dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra, o si la inventa, pero es cualquiera. Estamos con Pelu viendo esto en este momento, no lo podemos creer”, comenzó diciendo Fernández respecto a las versiones del final de su vínculo. Además, la conductora apuntó contra Ochoa, quien había anunciado la noticia en el programa.