Facundo Moyano habló del embarazo de Eva Bargiela: “No tiene ningún tipo de relevancia”

Facundo Moyano habló del embarazo de Eva Bargiela (Video: El Trece)

En el año 2021, Eva Bargiela y Facundo Moyano tomaron la decisión de casarse luego de varios años en pareja y con algunas idas y vueltas en la relación. Sin embargo, esta llegó a su fin luego de dos años de matrimonio y cada uno tomó caminos separados. En el caso de Moyano no se le conoce una pareja pública, pero Eva comenzó una relación con Gianluca Simeone y está esperando su primer hijo.

En este contexto diametralmente opuesto, Facundo estuvo al aire de Mujeres Argentinas (El Trece) para hablar del proyecto de Ficha limpia que se trató el miércoles en el Congreso y que fue rechazado en la votación general. Casi al final de su entrevista, Valentina Salezzi, una de las panelistas, lo sacó del tema político para referirse a una pregunta de su vida privada.

“Facundo, no me puedo hacer la tonta y te quería hacer esta pregunta íntima. Ayer Eva Bargiela, tu exmujer, publicó que va a tener un varoncito con Diego Simeone y bueno, me gustaría saber cómo te tomaste esta noticia”, fue la consulta que hizo la influencer de cocina.

Sin perder la compostura, pero luego de tomarse unos segundos sin decir nada, el dirigente político respondió: “No tiene ningún tipo de relevancia lo que yo pueda opinar, de alguna manera si hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación, es justamente para eludir estos tipos de temas“.

Acto seguido, minimizó sus palabras. “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, la discusión de la economía, la discusión social. No tengo que perder el foco de eso”, cerró sin nombrar a su exmujer.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone esperan un varón (Video: Instagram)

La noticia del embarazo la confirmaron luego de que el delantero festejara un gol poniéndose la pelota debajo de la camiseta de fútbol. Pero hasta ese instante, Eva no se había expresado. Al día siguiente finalmente apareció el posteo en las redes sociales de ambos, en el que confirmaron el feliz momento que están atravesando a casi un año de relación.

Así fue como la pareja les contó a sus seguidores y a la familia el sexo del bebé que están esperando. Con un video cargado de ternura, musicalizado con “Para siempre”, la canción que Oriana Sabatini le escribió a Paulo Dybala, ambos revelaron el sexo del bebé que esperan: un varón.

“Estamos yendo a ver si el bebé es chica o chico”, se la escucha decir a Eva de camino al consultorio médico, acompañada por su novio, las dos hermanas pequeñas de Gianluca, Giuliano, otro de los hermanos de Gianluca e Irene, su pareja. También estuvieron acompañados a través de una videollamada otros miembros de la familia para enterarse de la noticia en tiempo real.

“A ver quién adivina qué es”, preguntó la médica, pero la emoción del momento no les permitió responder y finalmente la confirmación llegó: “¡Es un varón!”. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de la doctora, la emoción se hizo presente en todos, lágrimas, sonrisas, festejos y por parte de los que estaban de manera virtual os gritos que llenaron la oficina de la obstetra. Tanto Gian como Bargiela miraban la pantalla con ternura.

Al llegar a la casa fueron recibidos por el Cholo Simeone, papá del joven, y su pareja, Carla Pereyra. Allí los esperaron con abrazos y globos de color celeste. En tan solo unos pasos la futura mamá se fundió entre los brazos de su suegra y el delantero del Rayo Majadahonda corrió al encuentro de su papá. No es menor destacar que se trata del primer nieto de la familia, de ambos lados. En el pie de foto, la influencer escribió: “Una noticia muy especial. Es un bebito”.