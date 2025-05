Alex Caniggia mostró su nuevo look después de su separación de Melody Luz: “La facha está intacta”

Alex Caniggia impactó con su renovado look post-separación, mostrando su nuevo estilo en redes sociales (Video: Instagram)

Mientras atraviesa el duelo de su separación de Melody Luz, Alexander Caniggia continúa activo a través de las redes sociales. Como lo hace habitualmente, el mediático muestra a través de sus historias de Instagram su día a día, que incluye imágenes de sus trabajos y momentos con su hija Venezia. Así las cosas, este miércoles sorprendió al compartir su cambio de look.

Mientras su exnovia daba detalles de su relación, Alex se mostró en un contexto mucho más relajado. En compañía de un barbero, no solo se cortó el pelo, sino que también se afeitó la barba que lo distinguió durante el último tiempo. “No va más la barba”, anunció durante la grabación, mientras el profesional la cortaba con la máquina.

Alexander Caniggia aseguró que su aspecto físico se mantiene tras cambiar su corte y afeitarse

A través de fotos y videos, mostró el resultado del proceso. En un clip, donde aún se encontraba el peluquero en el lugar, reveló cómo quedó el corte mientras se elogiaba a si mismo. “La facha está intacta”, dijo, al mismo tiempo que sonreía para lucir su dentadura.

En otras dos postales que el joven publicó en sus stories, se lo pudo ver con el torso desnudo, con sus múltiples tatuajes a la luz, mientras posaba con la cara de costado para exponer su cambio de look ante sus seguidores.

Mientras Melody apuesta a una nueva relación, Alexander enfoca sus publicaciones en cambios personales

Otro detalle que llamó la atención de sus fans fue el osado collar de oro que enseñó en las imágenes: el accesorio era tan grueso que terminó compartiendo el protagonismo junto con el nuevo estilo del mediático. “El más facha”, subtituló Alex en la red social.

Al mismo tiempo, Melody Luz salió al aire de Intrusos (América TV), donde se refirió a la separación. Además, la bailarina se refirió al hecho de querer mantener sus problemas puertas adentro por el bienestar de su hija: “Qué lástima que llame la atención que las cosas terminen con amor y bien por una menor de edad, lamentablemente estamos acostumbrados a otras cosas, pero sería lo ideal”.

Además, luego de esta entrevista, usó sus redes sociales para exponer: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”. Según dio a entender, la bailarina habría visto chats del influencer con otras mujeres mientras ellos continuaban su relación.

Melody Luz mencionó haber encontrado chats comprometedores de Alex mientras todavía convivían

Luego, la joven confirmó su noviazgo con el chef Santiago del Azar y continuó redactando: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, agregó de mamera contundente.

En el mismo intercambio con Intrusos, la bailarina confirmó que actualmente mantiene un vínculo con el cocinero Santiago del Azar, a quien conoció durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos (Eltrece). Aunque evitó definir con precisión el estado de la relación, fue clara al decir: “Estamos bien”. Además, aseguró que se siente tranquila por cómo manejó los tiempos: “Hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie”.

El chef Santiago del Azar reaccionó a publicaciones de la bailarina con un emoji que generó revuelo

Del Azar, por su parte, también dio indicios del acercamiento con la bailarina. En redes sociales, reaccionó con un emoji de corazón a una producción de fotos que ella realizó, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La propia Melody sostuvo que su intención siempre fue evitar el escándalo: “Yo me quedo muy tranquila de que hice las cosas bien. No le debo nada a nadie”. Así, dejó en claro que su decisión fue tomada con madurez y sin que existiera una tercera persona como detonante del distanciamiento con Alexander Caniggia.