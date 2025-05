El comentario subido de tono de la China Suárez a Mauro Icardi: “Unas ganas”

El comentario subido de tono de la China Suárez a Mauro Icardi

Desde el mes de enero que Mauro Icardi y la China Suárez viven su romance frente a todo el mundo, compartiendo momentos de intimidad en las redes sociales, sus viajes a Italia y Turquía. Luego de una semana en la ciudad de Miami, regresaron al país, en medio de rumores de compromiso, y la actriz compartió un video de su pareja y lo descolocó con un comentario subido de tono.

En el corto video que subió la actriz de Casi Ángeles se lo puede ver a Icardi sentado a su lado en el auto, en plena Avenida 9 de Julio, comiendo un chupetín. A esta escena Eugenia reaccionó sin filtro: “Quien pudiera ser picodulce ¿no?”, dijo, dejando en claro el doble sentido de la oración.

Estas palabras generaron una reacción del Galatasaray, que se mostró sonriente e incluso se rio del chiste de su pareja. Pero el comentario no fue todo, sino que escribió: “Amanecí con ganas de ser chupetín”. Esta es una de las primeras veces en las que la pareja muestra un costado un poco más hot, sin contar algún que otro comentario en las publicaciones de Instagram.

Desde el inicio de su relación, cuatro meses atrás, el futbolista y la modelo avanzaron a paso firme en su vínculo, al punto tal que hasta buscaron ensamblar sus familias. En ese contexto, este martes, ambos sorprendieron a sus fans al publicar una foto que alentó los rumores de casamiento.

El comentario subido de tono de la China a Mauro

“Te amo”, fueron las palabras que Icardi agregó junto a una imagen en blanco y negro en la que se lo veía cara a cara con su novia. En la foto ambos se miraban fijamente a los ojos mientras tomaban con dulzura los cachetes del otro. Sin embargo, más allá de esta romántica situación, lo que sorprendió a sus seguidores es que la pareja lucía anillos en sus dedos anulares. Además, junto a la frase, el futbolista agregó un emoji de anillo y otro de un corazón.

Estos rumores de romance comenzaron durante su escapada a la ciudad costera de Estados Unidos. El jugador sorprendió a la actriz con un romántico gesto que encendió las alarmas por un posible compromiso.

Icardi compartió con sus seguidores la escena que armó para su novia. Pétalos de rosa en el suelo, en la cama, velas a pila por todos los rincones y declaraciones de amor en inglés fueron parte del romántico momento. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una pequeña bolsita celeste en el medio de la cama. Un estuche de Tiffany, una reconocida marca de joyas de lujo reconocida por sus alianzas de compromiso.

Estos rumores tomaron más fuerza luego de una serie de fotografías que postearon en sus redes sociales. La primera vino de parte de la actriz de Casi Ángeles. En ella se los puede ver a los dos sentados, sonriendo para la cámara. Pero lo importante no está en sus rostros, sino en el fondo: una joyería en pleno funcionamiento.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que alimentó los rumores de compromiso en la pareja (Instagram)

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. En un móvil con LAM (América TV) le consultaron luego de la viralización de un posible compromiso, más teniendo en cuenta que todavía siguen casados. “No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz”, respondió. Luego, con ironía, agregó: “¿Te puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, hacer lo mío y no me interesa más nada”.

Aunque ya estaba por retirarse, la entrevista no terminó ahí. Al subirse a su vehículo, la empresaria dejó otra frase que levantó revuelo. En alusión a su lista de cualidades para un novio ideal, dijo con humor y determinación: “Es lo mínimo, con todo lo que yo tengo para darle a un hombre. Una extensión de tarjeta de crédito… Imaginate si yo no voy a pedir todo. Los hombres siempre quieren lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron”. El notero volvió a insistir por la posible propuesta del futbolista, a lo que ella lanzó: “Mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”.