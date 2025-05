El álbum de fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami y la romántica dedicatoria

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami (Foto: Instagram)

Desde que comenzaron su relación, la China Suárez y Mauro Icardi no pararon de viajar, primero fueron a Italia, luego fueron a Turquía, lugares donde Icardi tiene propiedades y un vínculo sentimental. Sin embargo, ahora sumaron un nuevo destino: Miami. Esta ciudad fue elegida por compromisos laborales de la actriz, por lo que se trata de un cambio de la dinámica y esta vez, a él le tocó acompañarla.

A su breve estadía en la ciudad costera le dieron inicio con un recorrido por el Sawgrass Mills, un shopping que junta marcas de todo tipo. Como no podía ser de otra manera, aprovecharon para disfrutar de la playa que está frente al hotel y, debido al clima inestable, lograron estar ellos dos solos frente al mar, por lo que hicieron una sesión de fotos que compartió el deportista en su cuenta de Instagram.

Sin reposera, toalla o pareo como intermediario se acostaron en la arena y gozaron a pleno del sol que se colaba por entre las nubes. En la primera foto se los puede ver a los dos acostados, con el pelo todavía húmedo del agua, la arena pegada en los brazos y una gran sonrisa. Haciendo uso de las instalaciones del hospedaje en el que se encuentran, la actriz pidió un coco y posó sensual para la cámara de su pareja.

Con una bikini negra y un piluso disfrutó del día

El gesto no tardó en ser replicado por Eugenia, que le tomó una fotografía a Icardi con medio cuerpo cerca del agua, mirando al horizonte. En todas las fotos en las que se mostraron juntos se están tocando de alguna manera, ya sea con una mano en el brazo del otro, un beso en el cuello o un beso en la mejilla. Esto deja en claro que la etapa de la luna de miel no está terminada y están más enamorados que nunca.

Como viene haciendo en cada publicación que le dedica a su novia, las palabras cargan con todo el peso de su amor. “Miami Beach. No importa el destino”, comienza el pie de foto y agrega: “Si es con vos, siempre es especial, mi amor”. Esta declaración de amor tan solo le valió un me gusta de su pareja, que hasta el momento no comento la publicación ni reposteó las postales en sus historias, cosa que suele hacer.

Esta publicación aparece luego de que ni él ni Eugenia mostraron mucho en sus redes de esta nueva aventura, sin embargo, sus acompañantes sí lo hicieron. Juanma Cativa, el amigo y peluquero de la China, compartió con sus seguidores un video en el que se puede ver a la actriz de El Hilo Rojo cargando con las bolsas de compras, imitando en cierta medida un video de Wanda Nara.

"Si es con vos siempre es especial", la romántica dedicatoria de Icardi a la China (Foto: Instagram)

Luego de un día lleno de compras fueron a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El grupo fue a Cipriani Downtown Miami, ubicado en un lugar estratégico que permite una vista panorámica al Miami River. La expareja de Benjamín Vicuña cenó un plato de fideos y la mesa pidió varios postres para compartir: un helado de vainilla que viene acompañado con una pequeña jarra de chocolate derretido y nuez garapiñada y un segundo plato que tiene chocolate rallado encima.

En la ciudad también se encuentra Vicuña con su hijo Bautista, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, que fueron a ver el Gran Premio de Miami. Esto va en línea con la teoría del periodista Santiago Sposato, que aseguró que Eugenia y Mauro fueron allí para estar presentes el día domingo en los boxes de la Fórmula 1, razón que explica la presencia del peluquero y la maquilladora.