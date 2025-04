Thiago Medina explicó la razón por la que decidió no hacerse la vasectomía luego del nacimiento de sus hijas

Thiago Medina reveló en Instagram por qué pospuso la vasectomía que había decidido realizarse a los 21 años

El debate familiar sobre la posibilidad de que sus hijas comiencen el jardín maternal expuso una arista poco conocida de Thiago Medina, quien tras convertirse en padre junto a Daniela Celis, atravesó momentos de angustia y replanteos personales. La situación, revelada por la madre de las gemelas Laia y Aimé, destapó la intimidad de la pareja frente al crecimiento de sus hijas y provocó una confesión inesperada: Thiago no logró realizarse la vasectomía que había planificado después del nacimiento de las niñas.

En una serie de respuestas a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, el exhermanito abordó la pregunta directa que muchos le venían haciendo desde hacía meses: “¿Te fuiste a hacer la vasectomía?”. Lejos de evadir la consulta, el participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) respondió con franqueza: “No. La última vez que fui me dio miedo y no me la hice”.

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico de esterilización masculina que consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, es decir, aquellos que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. De este modo, el semen ya no contiene espermatozoides durante la eyaculación, lo que imposibilita un embarazo. Se trata de un método anticonceptivo masculino permanente, que en la mayoría de los casos no afecta la vida sexual ni la producción hormonal.

El miedo fue clave para que el ex participante de Gran Hermano no completara la cirugía anticonceptiva definitiva

Cabe recordar que la decisión de ir al hospital para realizar la cirugía había sido a sus 21 años. Es decir, siendo aún muy joven y con un largo camino por transitar, tanto a través de la paternidad como en la vida, Thiago estuvo a punto de tomar un importante atrevimiento, pese a que finalmente lo declinó.

Incluso, en octubre de 2024, luego de que trascendió la noticia, en diálogo con Teleshow, Medina explicó lo sucedido. “Fui a hacerme la vasectomía. Estaba recontento, pero cuando llegué me agarró miedo y dije: ‘No quiero, no quiero’. No sé qué me pasó, me dio cag... Dije: ‘Ahora no quiero, mejor otro día’. Así que me volví a mi casa sin hacérmela. (Vamos a decir que) lo pospusimos, porque hacérmela, me la voy a hacer igual”, detalló.

El influencer había mencionado que jamás imaginó que sería padre a esta edad, y que la situación lo hizo reflexionar sobre cómo afrontar el futuro. Fue en ese contexto que, junto a su pareja, decidieron que él se sometiera a este método anticonceptivo definitivo, para evitar embarazos no planificados. “Hace varios meses que con Daniela hablamos sobre el tema, y yo decidí hacerme la vasectomía”, comentó en una entrevista con este medio.

Thiago y Daniela tomaron decisiones sobre su familia, acordando que él se sometería a la vasectomía (Instagram)

De hecho, luego del embarazo de “Pestañela” el propio Thiago reconoció que él prefería someterse a esta intervención quirúrgica antes de que su pareja se ligue las trompas. “Porque ella ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón. Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme la vasectomía”, afirmó en su momento.

“Me informé y sé que es reversible. Hasta podés congelar esperma si querés a futuro tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas”, explicó.

Desde el nacimiento de las gemelas, en enero de 2024, Thiago Medina y Daniela Celis compartieron en redes sociales gran parte del día a día de la crianza. En esas publicaciones muestran cómo se involucran de lleno en el desarrollo y cuidado de las pequeñas. De hecho, Dani detalló cómo es su rutina: “Ellas se levantan, les cambiamos el pañal, toman la mamadera y se van a jugar juntas a su cuarto”.