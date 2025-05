Las señales que dio L-Gante sobre una posible reconciliación con Wanda Nara: “Siempre vuelven”

L-Gante dejó entrever una posible reconciliación con Wanda Nara

Este 1 de mayo, L-Gante publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que dejaron entrever un reencuentro con Wanda Nara. Aunque ninguno de los protagonistas lo confirmó de forma explícita, los gestos y las imágenes compartidas sumaron evidencia a una historia de amor que parece tener un nuevo capítulo.

En la primera historia de Instagram, el cantante fotografió una camioneta gris estacionada en un enorme parque. No hizo falta demasiado análisis para que sus seguidores identificaran que se trataba del vehículo de la empresaria. Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue el texto que acompañaba la imagen: “Siempre vuelven”.

Poco después, el artista compartió una segunda publicación. Esta vez fue un breve video grabado al aire libre donde se ve a su hija Jamaica jugando en una hamaca. Aunque el rostro de la mujer que la acompaña no se ve en ningún momento, su pelo rubio y su proximidad con la menor despertaron la sospecha inmediata de que se trataba de Wanda. Estos indicios fueron suficientes para que se retome la posibilidad de un acercamiento sentimental entre ambos.

El trasfondo inmediato de estas publicaciones está vinculado a una separación anunciada hace muy pocos días. Ambos habían confirmado su distanciamiento, aunque sin dar detalles definitivos. En ese contexto, fue el propio L-Gante quien dejó la puerta abierta a una futura reconciliación. En diálogo con Mujeres Argentinas (Eltrece), el artista declaró: “Hay chance para todo. No cierro la puerta a una reconciliación, lo aprendí de ella...”. Con esas palabras, el cantante de cumbia 420 sugería que no todo estaba dicho y que su vínculo con Wanda aún tenía espacio para seguir mutando.

La empresaria, por su parte, venía de regresar de un viaje a Brasil. Apenas aterrizó en Buenos Aires fue abordada por las cámaras del programa LAM (América TV), que querían saber si la esperaba alguien especial afuera del aeropuerto. Aunque su llegada fue captada por el equipo de Ángel de Brito, no fue L-Gante quien la recibió, sino su entorno.

Esto no fue todo durante las últimas horas. En medio de una especie de ida y vuelta, Wanda Nara —apenas cubierta por una sábana blanca— se tomó una selfie que luego subió a su Instagram. “La siesta no la negocio. Fan”, escribió la empresaria en sus redes sociales.

El mismo miércoles por la tarde, a unas horas de distancia, L-Gante había publicado una imagen desde un living, con el torso desnudo, cubierto por una toalla blanca, y un pie de foto que dejó abierta la interpretación: “Alta tarde, está pa la siesta... siesta te deja”.

Después de un noviazgo tan vertiginoso como mediático, los protagonistas de esta historia dijeron, hace apenas días, que la relación estaba terminada. Sin embargo, los hechos narran otra cosa. La sintonía de fotos, frases y reacciones sigue componiendo una partitura compartida. Si hubo adiós, fue solo formal. El vínculo —sea amor, deseo o estrategia— permanece latiendo en cada publicación, y lo saben.

Wanda, que regresó recientemente de Brasil donde grabó un videoclip aún en secreto, había tenido jornadas intensas de producción. Pero este miércoles eligió parar. La cama, el descanso, el cuerpo. No fue solo una siesta. Fue una escena cuidadosamente elegida para generar impacto. Porque la empresaria no improvisa: cada gesto suyo es parte de una narrativa visual y emocional que ella misma maneja con precisión quirúrgica.

En redes sociales, la imagen no tardó en viralizarse. Los comentarios se multiplicaron como en una plaza pública. Y ahí está el juego: no importa si están juntos o no. Importa que siguen hablándose con imágenes, frases, cuerpos. Con una lengua propia que mezcla cumbia 420, lujo europeo y códigos digitales. Un juego donde nadie termina de irse del todo.