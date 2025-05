El fuerte ida y vuelta de Melody Luz y Alex Caniggia tras su ruptura: “No pasará nunca en la vida”

Melody Luz reveló insatisfacción y razones personales tras su separación de Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia protagonizan un nuevo capítulo tras su reciente separación. Ambos decidieron expresarse en redes sociales con mensajes repletos de indirectas que exponen el desgaste de la relación que compartieron durante más de dos años y en la que nació su hija, Venezia.

Mientras que la bailarina optó por un comunicado introspectivo en el que dejó entrever una profunda insatisfacción vivida en pareja, el mediático respondió con un tono firme y sin rodeos. En el centro de esta tensión mediática, también se filtraron versiones sobre un nuevo vínculo de Melody con el chef Santiago del Azar, que reavivaron la atención sobre los motivos del distanciamiento y provocaron nuevas reacciones del hijo de Claudio “Pájaro” Caniggia.

La primera en hablar fue Melody, quien en sus redes sociales sorprendió con una publicación que funcionó tanto como descargo como declaración de principios. En un video grabado desde su casa, la artista afirmó que “no fue feliz por mucho tiempo, por muchas razones” y que siente que merece “hacer las cosas que me hagan bien y que no molesten a nadie”.

La frase "no fui feliz por mucho tiempo" marcó el tono del mensaje de Melody Luz (Video: Instagram)

La bailarina también recurrió a una imagen metafórica para explicar cómo vivió el proceso: “Fue una sumatoria de cosas que me di cuenta de que no me estaban haciendo bien, por lo tanto, empecé a hacer un duelo pensando que yo iba a poder con todo. Hasta que me sentí como un globo que se infló y explotó”.

En ese mismo comunicado, lanzó una frase que generó revuelo por su posible destinatario: “Yo soy buena persona y no hago maldades”. Aunque no mencionó a Alex por su nombre, el contraste implícito marcó una distancia clara con la figura del padre de su hija. Luego amplió: “Siempre he trabajado bien... Debo tener mis defectos, pero me considero buena persona y merezco ser feliz”.

Frente a las palabras de Melody, Alex Caniggia también eligió Instagram para fijar su posición. El influencer compartió una historia con un mensaje directo a quienes lo interpelaban para que reaccione: “Gente, si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca hasta que sea el último día de mi vida”.

Alex Caniggia destacó su nuevo rol paterno, compartiendo su amor por Venezia

Evitando entrar en confrontaciones públicas, cerró la historia con una frase que, lejos de sonar conciliadora, se presentó como una suerte de principio personal: “Soy un caballero. Saludos”.

Horas antes, Caniggia había posteado en tono desafiante, aunque sin referencias explícitas a su ex. En una imagen donde luce uno de sus típicos outfits llamativos —campera con billetes, calaveras, lentes oscuros y cadena de oro— escribió: “Siempre facha nunca infacha. No se desesperen, algún día les llegará alguien como yo”.

Desde que anunciaron la separación, Alex se puso en el rol de padre a full, al punto que se autodenomina “papá luchón”. En una foto de El Emperador tomando la manito de su hija escribió: “Te amo con todo mi corazón que me atraviesa el alma. Sos mi tesoro más grande, mi orgullo, y lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Y agregó una declaración de amor que solo un padre puede hacer: “No importa cuánto crezcas, siempre vas a ser mi nena, mi chiquita, mi amor de mi vida. Mi grizzly. Papá te va a proteger, cuidar y darte mucho mucho amor”.

Esta postura del hijo de Mariana Nannis generó un sinfín de comentarios sobre la ausencia de contenido de la pequeña por parte de Melody en sus redes. Lejos de dar el brazo a torcer, la bailarina respondió, fiel a su estilo directo y confrontativo, dejando en claro que no se va a bancar las críticas por su maternidad.

Con una foto de su hija dormida, tapando su rostro con un corazón, dejó en claro que el hecho de no mostrarla en las redes no la convierte en una madre no presente. “Imagínate que te traten de madre ausente por no compartir tu maternidad en redes”, escribió con ironía, dejando en claro que las críticas no van a hacer que cambie de opinión acerca de la exposición de su única hija.