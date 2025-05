La filosa reacción de Alex Caniggia al confirmarse el nuevo romance de Melody Luz

Alex Caniggia reaccionó al nuevo romance de Melody Luz

Después de cuatro años, Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de terminar su relación. Ninguna de las dos partes dio detalles acerca de las razones detrás de esta decisión, sin embargo, a las pocas semanas de este anuncio, Melody está iniciando un nuevo romance con un excompañero de El Hotel de los Famosos (El Trece) y El Emperador reaccionó con todo.

El jueves por la mañana Santiago De Azar, con quien Luz está comenzando un romance, habló por primera vez acerca del vínculo que los une. A las horas de esto, Caniggia usó sus redes sociales para lanzar una fuerte indirecta para la madre de su hija y su posible novio.

Con una selfie en el asiento del auto, con unos anteojos de sol puestos y una campera estampada con billetes de 100 dólares y calaveras, escribió: “Siempre facha, nunca infacha”. Y agregó: “No se desesperen, algún día les llegará alguien como yo”.

"Algún día les llegará alguien como yo", la filosa frase de Caniggia

En la entrevista que dio De Azar en Mujeres Argentinas (El Trece) cuando le consultaron acerca de la separación con el hijo del Pájaro Caniggia, sin embargo, decidió mantenerse al margen del tema, no sin antes asegurar que no fue el tercero en discordia. “Sé que no tuve nada que ver, ellos venían mal hace rato, pero eso lo va a contar ella. No tengo ni idea”, dijo contundente.

Así la cosa, detalló cuál es su rol mientras hace el duelo de su relación anterior: “Trato de cuidarla, mimarla, sacarle sonrisas y hacerla sentir bien, que es lo único que tengo ganas de hacer”. Tal vez para sorpresa de muchos, Alexander no le envió ningún tipo de mensaje ni inició un escándalo. Vale recordar que el mediático aseguró que ambos eran libres de hacer lo que quisieran en el ámbito personal.

Desde que anunciaron la separación, Alex se puso en el rol de padre a full, al punto que se autodenomina “papá luchón”. En una foto de El Emperador tomando la manito de su hija escribió: "“Te amo con todo mi corazón que me atraviesa el alma. Sos mi tesoro más grande, mi orgullo, y lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Y agregó una declaración de amor que solo un padre puede hacer: “No importa cuánto crezcas, siempre vas a ser mi nena, mi chiquita, mi amor de mi vida. Mi grizzly. Papá te va a proteger, cuidar y darte mucho mucho amor”.

La dedicatoria de Alex Caniggia a su hija

Esta postura del hijo de Mariana Nannis generó un sinfín de comentarios sobre la ausencia de contenido de la pequeña por parte de Melody en sus redes. Lejos de dar el brazo a torcer, la bailarina respondió, fiel a su estilo directo y confrontativo, dejando en claro que no se va a bancar las críticas por su maternidad.

Con una foto de su hija dormida, tapando su rostro con un corazón, dejó en claro que el hecho de no mostrarla en las redes no la convierte en una madre no presente. “Imagínate que te traten de madre ausente por no compartir tu maternidad en redes”, escribió con ironía, dejando en claro que las críticas no van a hacer que cambie de opinión acerca de la exposición de su única hija.

No es menor destacar que desde que nació la hija de los participantes de El Hotel de los Famosos (El Trece) ambos tomaron la decisión de no exponerla en sus redes sociales, cubriendo el rostro con emojis, contando tan solo algunos retazos de este aspecto de su vida. Es por esta razón que la bailarina no comparte tanto contenido en sus propias redes sociales de la pequeña y, si lo hace, es para marcar algún momento importante en la vida de Venezia.