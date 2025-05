Ricardo Darín: el camino hacia El Eternauta y la respuesta sobre una posible segunda temporada

A poco tiempo del estreno de la serie, Ricardo Darín se refirió al gran labor detrás de la producción (Video: Desayuno Americano - América)

Finalmente, El Eternauta, esa obra mítica y fundacional de la historieta argentina, llegó a la pantalla de Netflix. Escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, la adaptación audiovisual no solo movilizó a nuevas generaciones, sino que también colmó de expectativa a quienes esperaban este momento desde hace décadas. En medio del estreno, Ricardo Darín, una de las figuras centrales de la serie, compartió su mirada sobre lo que significó participar de este proyecto y cómo lo atravesó en lo personal y lo profesional.

En diálogo con Desayuno Americano (América), el actor reveló que su vínculo con la obra comenzó muchos años antes de este rodaje. “Me habían ofrecido hace más de diez años la posibilidad de hacer el largometraje de El Eternauta, que después quedó en el camino. Pero ahí sí, a partir de ese ofrecimiento, hace ya más de 15 años, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba”, contó. Desde ese primer acercamiento, el vínculo fue creciendo.

Consultado sobre cómo fue grabar una serie de ciencia ficción en la Argentina, el hombre que le da vida a Juan Salvo fue contundente: “Fantástico. Acá hay un nivel técnico y artístico muy alto y acá se juntaron. Armaron un equipo para ir adelante con esta idea. Muy bueno en todos los rubros. En rodaje te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada. Se armó. Estuvimos mucho tiempo juntos, entonces sentimos que estábamos verdaderamente apoyados unos en otros”, afirmó.

Ricardo Darín se mete de lleno en la piel de Juan Salvo, el protagonista de la historia (Cr. Marcos Ludevid / Netflix)

Pero el rodaje fue solo el comienzo. Ricardo también habló del futuro del proyecto y la posibilidad de una continuación. “No es que está previsto porque creemos que va a cautivar a la gente. Está previsto porque la historia completa termina con una segunda temporada”, explicó. A diferencia de otras series que agregan capítulos según el éxito, El Eternauta ya tiene pensado su recorrido completo.

También hubo espacio para hablar del mensaje político y simbólico que atraviesa a la obra desde sus orígenes. Cuando el notero le mencionó que “la nieve representa un enemigo invisible que muchos leyeron como represión”, el actor amplió ese análisis con una mirada profundamente social: “La indiferencia, la ignorancia, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de educación... No tener al alcance de todo el mundo las posibilidades originales que todo el mundo merece. Esa podría ser una nevada. No sé si mortal, de que te toque y te mate, pero a lo mejor lo hace en forma episódica. De a poco”, reflexionó.

Ya a comienzos de abril, Darín había compartido una primera reflexión pública sobre este proyecto. “La historia es tan argentina que termina siendo universal”, dijo con entusiasmo y humildad. “Porque creo que este mismo cuento, puesto en cualquier lugar del mundo, va a encontrar gente que lo abrace. Lo primero que hacés como espectador es imaginarte qué te pasaría a vos si te pasara algo así. Es inevitable. Y eso lo hace poderoso, conmovedor, humano”.

De cara al estreno en la plataforma de Netflix, Ricardo Darín expresó su orgullo por la obra (Video: Vorterix)

Todavía con las emociones a flor de piel, confesó que no logra tomar distancia del trabajo hecho: “Estoy mucho más cerca del rodaje que de la presentación. Lo tengo muy fresco, lo viví muy de adentro. Y estoy profundamente orgulloso de todos los equipos que intervinieron: la producción, los técnicos, los fabricantes de nieve, los responsables de efectos especiales… Cada área puso el alma”.

Consciente del desafío que implica una producción de esta magnitud en la Argentina, no esquivó el peso simbólico: “Es una apuesta muy grande. Y no me quiero adelantar porque todavía hay que esperar a que la pelota entre al arco… pero creo que puede ser muy importante. No solo para nosotros, para quienes hicimos la serie, sino para toda la industria audiovisual argentina”, cerró.

Con un elenco de primer nivel, una producción ambiciosa y un relato que sigue conmoviendo a generaciones, El Eternauta llega a Netflix con la intención de marcar un hito en la ficción nacional. Para el actor y el equipo detrás del proyecto, el desafío ya está cumplido: llevar a la pantalla una historia icónica, con la esperanza de que el público acompañe y la industria argentina dé un nuevo paso hacia producciones de alcance internacional. Ahora, la respuesta queda del otro lado de la pantalla.