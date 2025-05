Nito Artaza habló de su relación con Cecilia Milone: “Me dolió escuchar que me tiene miedo”

Nito Artaza habló de su relación con Cecilia Milone

Nito Artaza compartió sus sentimientos sobre su relación pasada con Cecilia Milone, destacando la admiración y el respeto que aún siente por ella. A pesar de los comentarios públicos que surgieron desde el lado de la actriz, el humorista optó por centrarse en los aspectos positivos de su vínculo, aunque marcó algunas diferencias sobre el pasado en común.

Después de 25 años de pareja, con idas y vueltas, el productor teatral subrayó la importancia de los momentos que compartió con Milone al ser invitado a Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

Durante la conversación, Artaza fue consultado sobre un mensaje que la propia Cecilia había compartido anteriormente, en el que mencionaba dificultades de comunicación en su relación. Sin embargo, el humorista prefirió no profundizar en esos detalles y, en cambio, habló con respeto sobre su expareja. “Una persona que he amado tanto y que me amó tanto... escuchar eso, que Cecilia me tiene miedo, después de tanta confianza y complicidad, de tantos momentos de bohemia, de alegría, de tristezas compartidas también, me duele”, expresó Artaza en la entrevista televisiva.

El productor también mencionó que actualmente no mantienen contacto, lo cual considera beneficioso para cerrar definitivamente esa etapa de su vida. “Tenemos cero contacto y lo seguiremos teniendo porque eso ayuda a que culmine definitivamente una relación”, afirmó.

Nito Artaza recordó emotivamente los 25 años junto a Cecilia Milone

La relación entre Artaza y Milone tuvo atención mediática en varias ocasiones, pero el productor optó por mantener una postura de respeto y admiración hacia su expareja, evitando alimentar cualquier tipo de polémica.

La historia entre Nito Artaza y Cecilia Milone comenzó en 1999, en el contexto del teatro de revista, un género que supo ser muy popular en Argentina. Aquel año, ambos compartieron escenario en Boeing Boeing, una comedia de enredos que se presentó en Mar del Plata, una de las principales plazas teatrales del país, durante la temporada de verano.

En aquel momento, Artaza estaba casado con la vedette Cecilia Oviedo, mientras que Milone se encontraba soltera. A pesar de esta situación, ambos iniciaron un vínculo sentimental que se mantuvo en secreto durante casi siete años. La clandestinidad de la relación respondió, en parte, a la vida personal del actor, quien aún no se había separado legalmente de su esposa.

Nito y Cecilia mantuvieron una relación secreta durante casi siete años (Foto: Twitter)

Durante ese tiempo, la intérprete de Drácula evitó hablar sobre su relación con el humorista, lo que generó especulaciones en el ambiente artístico. Sin embargo, la historia se mantuvo al margen del ojo público hasta que la actriz decidió revelarla. Este paso marcó un punto de inflexión en su vínculo con Artaza y en su exposición mediática.

La actriz, conocida por su talento en el teatro y la música, hizo declaraciones que sorprendieron tanto a la prensa como al público, al confirmar que había mantenido un romance con el humorista durante casi siete años.

La revelación no fue bien recibida por Artaza ni por su esposa, Cecilia. La exposición de la relación trajo consecuencias inmediatas, tanto en el plano personal como en el legal. El exsenador nacional y Oviedo tomaron acciones judiciales contra la actriz de Gasoleros, aunque los detalles específicos de la demanda no trascendieron en ese momento. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue el quiebre definitivo entre la actriz y el comediante, quienes tomaron caminos separados después del escándalo.

La exposición pública de su romance trajo consecuencias legales para ambas partes

Durante más de dos décadas, la relación estuvo marcada por el amor, la distancia, las reconciliaciones y la exposición mediática. Desde su primer encuentro en el escenario hasta su matrimonio y posterior divorcio, su historia reflejó las complejidades del mundo del espectáculo y de las relaciones personales bajo la mirada pública. A pesar de los altibajos, ambos intentaron preservar el respeto mutuo, aunque los rumores y las especulaciones acompañaron su trayectoria. Finalmente, separados, pero aún presentes en la escena artística, su historia siguió despertando interés, dejando en claro que, más allá del final, su vínculo fue uno de los más comentados y mediáticos de los últimos años en Argentina. Los recientes dichos de Milone sobre su relación con Chico Novarro no hicieron más que alimentar una historia de nunca acabar.