Julieta Novarro volvió a hablar de los dichos de Cecilia Milone sobre su padre: “No tuvo ningún valor para él”

En medio de la mesa de Mirtha Legrand, Julieta Novarro apunto de lleno contra la actriz debido a la relacion que mantuvo con su padre (Video: La Noche de Mirtha – El Trece)

El reciente escándalo protagonizado por Cecilia Milone y la familia Novarro generó un torbellino de emociones, especialmente luego de las revelaciones de la actriz sobre su relación con Chico Novarro. La actriz sorprendió a todos al asegurar que el gran amor de su vida no fue Nito Artaza, como muchos pensaban, sino el músico que falleció a mediados de 2023. Esta declaración destapó un conflicto familiar que estaba latente, pero que no había sido ventilado públicamente hasta ahora. La hija del cantautor, Julieta, fue quien se encargó de lanzar un furioso descargo en el programa de Mirtha Legrand.

En medio de la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), Julieta expresó su angustia por la situación que ella y su familia atraviesan. “Ni siquiera hace dos años que mi papá se fue. Estar viviendo esta situación es raro, en especial para mi mamá. Nos cayó horrible. Totalmente inoportuno porque hay una familia duelando y un ser que es mi mamá, que lo acompañó a mi papá 50 años con idas y vueltas pero que estaba a su lado hasta el último día”, dijo, visiblemente afectada por la situación.

Desde su lugar, relató cómo su padre, aunque mantenía “amigas”, siempre trató de regresar con su madre, Cristina. “Mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme. Él decía que eran ‘amigas’, hasta que una vez mi mamá le dijo que se fuera con ellas, lo dejó y él después quería volver con ella”, explicó Julieta. En cuanto a la relación entre su madre y Cecilia, Julieta afirmó que no entendía cómo la actriz decidió acercarse a su padre cuando él ya se encontraba gravemente enfermo. “Lo que no entiendo es por qué tenía que pasar todo esto ahora, ¿corresponde que pase cuando ya no está? Lo tiro a la mesa", afirmó con furia.

Milone había contado los detalles de su vínculo amoroso con el cantante fallecido

Además, Navarro criticó la falta de empatía de Milone hacia su familia. “Yo estaba ahí. Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí. Porque no nos olvidemos que esa casa era la casa de papá y de mamá”, relató Julieta. La hija de Chico también recordó cómo su padre, a pesar de estar luchando contra el EPOC terminal, aún mantenía su lucidez. “Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo. Él hablaba. Todos sabíamos con quién tenía vínculo. En eso era... una persona obvia, lo que vos veías, era”, dijo, revelando cómo la situación con la actriz distaba de ser algo que su padre hubiera deseado.

El discurso de Julieta también incluyó una crítica directa al espectáculo de Cecilia. “Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como se merecía. ¿Esto es un homenaje? No, no es un homenaje. Si vos tenés amor profundo hacia una persona, esto no lo haces. Hay un tema narcisista, yo no haría nunca una cosa así”, expresó, mostrando su disconformidad con la forma en que Cecilia estaba manejando la situación tras la muerte de su padre. “Primero porque respetaría la figura de quiénes sí están y que lo están duelando. No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 años después, o 20? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, sentenció.

En un intento de contar su versión de la historia, Cecilia compartió los detalles desde sus redes sociales (Instagram)

Cabe mencionar que los detalles de la relación entre su padre y la artista causaron revuelo en los últimos días. Según Milone, le envió un mensaje de WhatsApp a su expareja, luego de haber estado distanciados por 11 años. “Me desperté soñando que él estaba quieto y que no podía respirar. Le pedí a una amiga que averiguara. Y lo único que consiguió como información es que lo estaban internando justo cuando yo me había despertado con ese sueño”, relató la cantante en una entrevista.

La polémica que rodea a la actriz y la familia Novarro parece lejos de terminar, con una guerra de versiones y acusaciones que han dejado a la familia del cantante en una situación incómoda. Mientras, la hija de Chico, Julieta, no dudó en alzar la voz para defender el legado y el respeto que su padre merecía, cuestionando las motivaciones y la falta de empatía de quienes se han involucrado en este doloroso proceso.