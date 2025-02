De una relación oculta al casamiento y al divorcio: la historia de amor de Nito Artaza y Cecilia Milone

La relación entre Cecilia y Nito comenzó en 1999

La historia entre Nito Artaza y Cecilia Milone comenzó en 1999, en el contexto del teatro de revista, un género que supo ser muy popular en Argentina y que en los últimos tiempos sufre un inexorable declive. Aquel año, ambos compartieron escenario en Boeing Boeing, una comedia de enredos que se presentó en Mar del Plata, una de las principales plazas teatrales del país, durante la temporada de verano.

En aquel momento, Artaza estaba casado con la vedette Cecilia Oviedo, mientras que Milone se encontraba soltera. A pesar de esta situación, ambos iniciaron un vínculo sentimental que se mantuvo en secreto durante casi siete años. La clandestinidad de la relación respondió, en parte, a la vida personal del actor, quien aún no se había separado legalmente de su esposa.

Durante ese tiempo, la intérprete de Drácula evitó hablar sobre su relación con el humorista, lo que generó especulaciones en el ambiente artístico. Sin embargo, la historia se mantuvo al margen del ojo público hasta que la actriz decidió revelarla. Este paso marcó un punto de inflexión en su vínculo con Artaza y en su exposición mediática.

La actriz, conocida por su talento en el teatro y la música, hizo declaraciones que sorprendieron tanto a la prensa como al público, al confirmar que había mantenido un romance con el humorista durante casi siete años.

La revelación no fue bien recibida por Artaza ni por su esposa, Cecilia. La exposición de la relación trajo consecuencias inmediatas, tanto en el plano personal como en el legal. El exsenador nacional y Oviedo tomaron acciones judiciales contra la actriz de Gasoleros, aunque los detalles específicos de la demanda no trascendieron en ese momento. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue el quiebre definitivo entre la actriz y el comediante, quienes tomaron caminos separados después del escándalo.

Cecilia Milone y Nito Artaza disfrutaron de un viaje juntos (Foto: @ceciliamilone)

Cansadas de las especulaciones, decidió expresarse en diversas entrevistas el dolor que le había causado la relación oculta y el impacto de su decisión de hablar públicamente. En reiteradas oportunidades, la actriz manifestó que su intención no era perjudicar a nadie, sino poner fin a una historia que, según sus palabras, la había hecho sufrir por años. “Con el tiempo descubrí que él fue el gran desamor de mi vida. Yo creía que era un amor, pero resultó todo lo contrario”, confesó en una de las tantas entrevistas que dio y aseguró que nunca fue la amante: “Él estuvo separado. A mí no me molesta el título de amante, pero la realidad es que nunca lo fui. Yo fui feliz. Cuando comprendí cómo venía la mano, dejé de serlo y nos separamos. Creí en él, de la misma forma que creía que era un muy buen hombre. Y lo amé. Lo amé en cada encuentro esporádico que se sucedió día tras día, mes tras mes y año tras año”.

Por otro lado, el correntino y su esposa de ese momento optaron por no profundizar en el conflicto públicamente y se mantuvo alejado de las declaraciones mediáticas sobre el tema. A partir de este episodio, la relación entre ambos se interrumpió por completo, dando inicio a un período de distanciamiento que se extendería por varios años.

Sin embargo, las vueltas de la vida los volvieron a cruzar en el año 2016. El reencuentro se dio nuevamente en el ámbito teatral y durante una nueva temporada en Mar del Plata, la misma ciudad donde su historia de amor había comenzado en 1999. Esta vez, el contexto era diferente: Artaza ya no estaba casado con la exvedette, lo que permitió que la relación se desarrollara sin los obstáculos del pasado.

A medida que avanzaba la temporada, el vínculo entre ellos se fue fortaleciendo. Ya, aprendiendo de sus errores anteriores, optaron por vivir su relación sin ocultamientos, dejando atrás los años de secretismo y conflictos mediáticos. La reconciliación se hizo oficial y, poco después, anunciaron su decisión de casarse.

Cecilia y Nito se retiraron de su casamiento en un carruaje antiguo

El 25 de junio de 2017, la pareja contrajo matrimonio en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal de Artaza. La ceremonia civil tuvo lugar en la casa familiar del humorista, en un ambiente íntimo con familiares y amigos cercanos. Luego, se celebró la boda religiosa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde Milone llegó en un carruaje histórico, acompañada por su padrino, el director teatral Pepe Cibrián Campoy. La celebración contó con la presencia de importantes figuras del espectáculo argentino, entre ellas Moria Casán, Carmen Barbieri y Miguel Ángel Cherutti, quienes compartieron con la pareja este momento trascendental en sus vidas.

Luego de seis años de matrimonio y más de dos décadas de una relación marcada por encuentros y desencuentros, Nito Artaza y Cecilia Milone decidieron poner fin a su historia de amor.

A diferencia de otras crisis que la pareja había atravesado en el pasado, esta vez la ruptura parecía definitiva. En marzo de 2024, Artaza confirmó públicamente que habían iniciado los trámites de divorcio de común acuerdo. En sus declaraciones, descartó cualquier rumor sobre infidelidades y explicó que la decisión se basó en diferencias en sus proyectos de vida y en el desgaste natural de la convivencia.

“En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda”, expresó Artaza en enero de 2024, intentando despejar especulaciones sobre las causas de la separación. El humorista insistió en que la separación se dio en buenos términos y que mantenían el respeto mutuo, aunque reconoció que atravesaron momentos difíciles en los últimos tiempos. También dejó entrever que la distancia entre sus intereses y objetivos personales influyó en la decisión: “A veces el amor no alcanza cuando las formas de ver la vida son distintas”.

El tan esperado beso de los novios

Por su parte, Milone también dio su versión de los hechos meses después. A mediados de 2024, expresó abiertamente su tristeza por la ruptura y habló sobre el impacto emocional que tuvo la separación en su vida: “Me sentí muy sola. Fue un proceso doloroso, pero necesario”. La actriz, que en varias oportunidades había manifestado su amor incondicional por Artaza, dejó en claro que la decisión no fue tomada a la ligera: “Nos costó mucho tomar esta decisión, porque nos queremos. Pero llega un punto en que hay que aceptar que las cosas no funcionan como antes”.

A pesar del divorcio, ambos han reiterado que su relación no terminó en malos términos y que intentan mantener un vínculo de respeto y cordialidad. Sin embargo, la exposición mediática de su historia continuó en los meses siguientes, con rumores que volvieron a ponerlos en el centro de la escena.

En febrero de 2025 su historia volvió a ocupar los titulares debido a nuevos rumores sobre su vida personal. Uno de los temas más comentados fue la supuesta relación pasada entre Cecilia y el fallecido cantante Chico Novarro.

La actriz no tardó en responder a estas versiones, negando categóricamente cualquier vínculo romántico con Novarro. Además, expresó su descontento con la prensa por difundir información que consideró inexacta y sin fundamento. Esta polémica se convirtió en un nuevo foco de atención mediática, reviviendo el interés en su vida privada.

La pareja se separó de común acuerdo y luego de varios meses comenzaron rumores de las causas

Por otro lado, surgieron especulaciones sobre una posible relación entre Artaza y la bailarina Belén Di Giorgio. Ante estos comentarios, Di Giorgio afirmó que su amistad con Milone se había deteriorado debido a cuestiones laborales, pero negó ser la causa de la separación de la pareja. Artaza, por su parte, también se pronunció al respecto, pidiendo respeto hacia su exesposa y desestimando los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la bailarina.

Estos episodios pusieron de manifiesto el constante interés que despierta la historia de Artaza y Milone en el mundo del espectáculo. Su relación, marcada por idas y vueltas, sigue generando repercusiones incluso después de su separación, reflejando la fuerte impronta mediática que ambos han tenido a lo largo de los años.

Durante más de dos décadas, la relación estuvo marcada por el amor, la distancia, las reconciliaciones y la exposición mediática. Desde su primer encuentro en el escenario hasta su matrimonio y posterior divorcio, su historia reflejó las complejidades del mundo del espectáculo y de las relaciones personales bajo la mirada pública. A pesar de los altibajos, ambos intentaron preservar el respeto mutuo, aunque los rumores y las especulaciones acompañaron su trayectoria. Finalmente, separados, pero aún presentes en la escena artística, su historia siguió despertando interés, dejando en claro que, más allá del final, su vínculo fue uno de los más comentados y mediáticos de los últimos años en Argentina.