Como reaccionó la China Suárez al ser culpada por la falla en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

Se supo como reaccionó la China Suárez al ser culpada por la falla en la revinculación de Mauro Icardi son sus hijas (Video: América)

Mauro Icardi y Wanda Nara se encuentran en medio de una batalla legal con varios frentes abiertos y uno de ellos tiene que ver con la revinculación de las dos hijas que tienen en común. Luego de la discusión que tuvieron en el Chateau Libertador, el 14 de marzo, las reuniones de Icardi con las pequeñas fueron en el Ministerio Público Tutelar bajo la mirada de psicólogos y especialista, sin embargo, el día sábado tuvo la oportunidad de pasar el día con las niñas con una sola condición: que la China Suárez no estuviera presente. Esto no se cumplió y se volvió todo el proceso para atrás, ahora, el abogado de la actriz habló acerca de cómo se lo tomó.

Agustín Rodríguez, el encargado de la defensa de Suárez, en diálogo con Intrusos (América) planteó con firmeza que su representada no cometió ninguna irregularidad al estar presente durante el reencuentro: “Ella está conviviendo con Mauro Icardi. Más allá de lo que diga la justicia, no hay ningún impedimento para que esté viviendo en ese lugar”.

Rodríguez sostuvo que desde el punto de vista legal, Suárez no está obligada a retirarse del domicilio que comparte con el futbolista. “Ella no se puede ir del lugar donde vive porque Wanda Nara no la quiera”, aseguró, marcando distancia entre las opiniones personales y las normas jurídicas. Asimismo, enfatizó que si en algún momento la justicia determinara que su presencia es inapropiada, “sería una cuestión de familia en la que ella no se puede meter”. Consultado específicamente sobre una eventual notificación judicial, el abogado fue contundente: “No, Eugenia Suárez no fue notificada de nada”.

Rodríguez expresó que la responsabilidad adjudicada a Suárez por ese desenlace es infundada, ya que no existen pruebas ni antecedentes que indiquen un comportamiento inadecuado de su parte. “Es una persona que no ha tenido ningún conflicto con las hijas de él. Nadie puede decir que haya tenido algún acto violento ni contrario a la moral”, insistió.

Mauro y la China están conviviendo desde que confirmaron su relación a principios del mes de enero (Foto: Instagram)

El letrado cuestionó además la asimetría en el tratamiento del caso, sugiriendo que la decisión judicial estaría basada más en percepciones subjetivas que en criterios jurídicos objetivos. “Es a ella a quien la quieren excluir de toda esta situación”, remarcó, al tiempo que subrayó que Suárez está siendo juzgada “sin haber cometido ningún delito”.

Al parecer esto a la actriz de Casi Ángeles la afecto: “Lógicamente, mal porque es una revinculación que supuestamente se suspende por culpa de ella haber estado en su actual domicilio. Lo cual es una barbaridad”.

El representante legal de Eugenia recordó que L-Gante no tuvo que enfrentar los mismos planteos que su defendida. El argumento fue ue si en su momento L-Gante pudo compartir tiempo con las niñas sin que eso derivara en medidas judiciales ni objeciones públicas, no hay razón para excluir a Suárez por estar presente en un entorno familiar con Icardi. “Así como en su momento el señor L-Gante veía a las hijas de Wanda Nara, ¿por qué no lo puede hacer ella?”, preguntó el abogado, remarcando que no hay diferencias jurídicas entre ambos casos.

A modo de cierre, desestimó la acusación moral lanzada por Wanda Nara —quien habría señalado a Suárez como la responsable de “romper la familia”— con una respuesta tajante: “Lo que diga la señora Wanda Nara es totalmente ajeno a Eugenia Suárez”.

Luego de que toda esta situación trascendiera, el deportista se defendió por haber decidido ir en contra de las medidas de la justicia y uno de los apartados del escrito estuvo especialmente dedicado en defensa de su pareja, que se encontraba con sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña.