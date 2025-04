Mauro Icardi se defendió tras romper las reglas de la revinculación y fue contra Wanda Nara: “Tiene un odio misógino”

Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de inculcar un "discurso tóxico" contra él en sus hijas (Video: SQP, América TV)

La revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas volvió a tensarse después de un nuevo capítulo judicial. Tras haber incumplido las reglas impuestas por el Ministerio Público Tutelar, el futbolista presentó un escrito en el que se desligó de responsabilidades y dirigió duras acusaciones hacia su exesposa, Wanda Nara. La polémica estalló luego de que, durante un encuentro programado, Icardi permitiera la participación de Eugenia “la China” Suárez y otros allegados, situación que no había sido autorizada.

Yanina Latorre fue una de las primeras en analizar el contenido del extenso documento que preparó la defensa legal del futbolista. Según reveló en SQP (América TV), el escrito no solo intenta justificar las decisiones del futbolista, sino que también señala a Wanda como la principal responsable del conflicto actual.

En el escrito elaborado por sus abogadas, Icardi sostiene que la presencia de terceros durante el reencuentro no constituyó un incumplimiento grave, argumentando que la indicación del Ministerio Público Tutelar habría sido apenas una “recomendación” y no una orden de estricto cumplimiento. No obstante, la especialista Mariana Gallego refutó públicamente esta postura, afirmando que las indicaciones del organismo son, en realidad, “imposiciones” de carácter obligatorio.

Pese a las indicaciones del Ministerio Público Tutelar, Mauro Icardi disfrutó de la compañía de sus hijas y contó con la presencia de su pareja en su casa de Nordelta (Video: Instagram)

La defensa del delantero describe que el encuentro con sus hijas se dio en un entorno de alegría y afecto, ambientado con juegos inflables, paseos en carrito de golf y otras actividades pensadas para el entretenimiento infantil. “Las niñas crecieron en un hogar de familia ensamblada, llena de chicos, con un padre sumamente presente para ellas. Eso es lo natural para las niñas, un padre que les organizó un festejo de bienvenida, instalando un parque de diversiones, lleno de risas y afectos, con participación de su pareja (Eugenia Suárez) y sus hijos, amigos de la pareja y sus niños”, detalla el documento.

A través de este escrito, Icardi intentó instalar la idea de que su comportamiento correspondía a una forma “espontánea” y “natural” de vivir el reencuentro con sus hijas. Además, manifestó que su intención nunca fue afectar el bienestar de las menores, sino mostrarles “la realidad actual de la vida de su padre, quien nada tiene que ocultarle”.

El tono del escrito se endureció notablemente cuando abordó la figura de Wanda Nara. Allí, el delantero acusa a su exesposa de inculcar un “discurso tóxico” a sus hijas, destinado a distorsionar la relación paterno-filial. “El vínculo paterno-filial fue obstruido, sin ninguna causal objetiva que lo avale más que el capricho y el encono de la madre con la Sra. Suárez”, señala con énfasis el texto.

Uno de los fragmentos más duros surge cuando Icardi acusa directamente a Wanda de tener un “odio misógino” hacia Eugenia Suárez, asegurando que esos conflictos adultos no deberían influir en la percepción que las niñas tienen sobre su entorno familiar: “Es un tema de adultos, que en nada debe afectar a las niñas”.

La respuesta de Mauro Icardi después de su incumplimiento judicial

La defensa del jugador también aprovechó para deslizar fuertes críticas hacia el círculo íntimo de la empresaria. En particular, el escrito hace referencia a la relación que la empresaria mantuvo con el cantante L-Gante, cuyo nombre verdadero es Elián Valenzuela. “Mi mandante ha tenido que soportar ver a sus hijas vinculadas en absoluta intimidad con la pareja de su madre, quien se encuentra condenado por la Justicia, quien padece de adicciones públicamente reconocidas por él mismo y por su representante”, detalla el documento judicial.

A modo de contraste, el futbolista subraya que su propia relación sentimental con Suárez no implica ningún riesgo para las menores: “Una relación sana con una mujer madre de tres hijos sin prontuario policial”. Así, intenta instalar una imagen de estabilidad y responsabilidad parental que, según él, habría sido omitida o distorsionada en el relato de su exesposa.

La situación provocó que el Ministerio Público Tutelar decidiera suspender la revinculación prevista para el martes posterior al incidente. La licenciada Fernanda Mattera, en su informe oficial, subrayó que el incumplimiento “vulnera el sentido de previsibilidad necesario para el bienestar” de las niñas y que podía “generar un quiebre en la confianza depositada tanto en los adultos responsables como en este equipo profesional”.

La presencia de Eugenia Suárez en el reencuentro desató la suspensión del proceso judicial (Instagram)

Según la información difundida en Mujeres Argentinas (Eltrece), el nuevo cronograma de actividades se limitaría a sesiones psicológicas destinadas exclusivamente a las niñas, para evaluar las consecuencias emocionales de lo ocurrido.

El periodista Ángel de Brito también aportó detalles relevantes, asegurando que las autoridades del Ministerio quedaron “sorprendidas” por la actitud de Icardi, lo cual podría derivar en multas, una causa penal e incluso la interrupción definitiva del proceso de revinculación, que ya había demorado cuatro meses en conseguirse.

Además, De Brito informó que Wanda Nara planea avanzar con una querella penal contra Icardi y Suárez, tras considerar que la presencia de terceros durante el encuentro fue una violación grave a las disposiciones vigentes.

En caso de que la conductora de MasterChef no lleve a las menores a las sesiones ordenadas, según la abogada Mariana Gallego, podría ser intimada judicialmente. “Hasta pueden cambiar el cuidado”, advirtió la letrada en diálogo con SQP, en referencia a la posibilidad de un cambio de la tenencia de las niñas.