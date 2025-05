Andrés Nara opinó sin filtro sobre Mauro Icardi y su relación con la China Suárez: “Estoy enemistado”

Andrés Nara opinó sin filtro sobre Mauro Icardi y su relación con la China Suárez

El día sábado Mauro Icardi tuvo la posibilidad de revincualarse con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara luego de varias citas en el Ministerio Público Tutelar. Una de las condiciones que puso la justicia es que la China Suárez, actual pareja de Icardi, no podía estar presente en esta reunión, sin embargo, esto no se dio de esta manera, la actriz estuvo allí junto con otros invitados.

En un contexto de tensión mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Andrés Nara volvió a tomar posición. En declaraciones a Puro Show (El Trece), el padre de la empresaria expresó su rechazo hacia el futbolista y afirmó que la situación actual no lo tomó por sorpresa. “Son cosas que ya sabía que iban a pasar”, sostuvo, al tiempo que reveló: “Estoy totalmente enemistado con él desde siempre. Muchas cosas que la gente no sabe”.

Consultado sobre la revinculación de sus nietas, Francesca e Isabella, con Icardi, fue enfático al asegurar que Wanda no está en contra del vínculo: “Todo lo contrario. Las nenas lo aman también, no hay ninguna duda”. Sin embargo, deslizó que hubo episodios durante el matrimonio que afectaron profundamente a las niñas, quienes —según sus palabras— son plenamente conscientes de lo ocurrido.

“Lo que pasa es que sucedieron ciertas cosas en su matrimonio en las cuales, obviamente, las nenas entienden todo y están afectadas”, sostuvo. Si bien evitó nombrarla directamente, no dejó lugar a dudas cuando señaló: “El conflicto de la separación no fue Elián. Fue otro personaje. Ese personaje, las chicas saben quién es”.

El padre de Wanda apuntó así a las consecuencias emocionales que el escándalo mediático generó en sus nietas, y cuestionó la elección de Icardi de sumar a una figura tan polémica en el marco de una instancia sensible de revinculación. La participación de Suárez en este contexto reactivó viejas tensiones y reforzó la narrativa que sitúa a la actriz como elemento disruptivo en la vida familiar de la mediática.

Consultado directamente sobre Suárez, Andrés fue tajante: “No me gusta el historial de situaciones que ha vivido”. Y respecto a Icardi, reforzó su rechazo absoluto con una frase concluyente: “Para mí no existe, ni lo nombro”. Estas expresiones dan cuenta de una distancia profunda y sostenida, que excede los desacuerdos puntuales y se enmarca en un conflicto prolongado con el exyerno.

Cuando la revinculación se llevó a cabo, Nara se encontraba en Brasil por cuestiones de trabajo, pero al llegar al país habló con LAM (América TV) acerca de como se sintieron las pequeñas durante la tarde con su papá, la novia y los tres hijos de ella. “La verdad que me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo… Ellas dejaban su actividad que tienen los días martes. Siento que fue una pérdida de tiempo”, comenzó diciendo.

“Me lastima mucho que se haya arruinado todo el trabajo de tanta gente, la ilusión de mis hijas, la mía porque me vieron ir el sábado”, relató la empresaria. “La verdad que me duele un montón. Me toca ahora contener a mis hijas. Sé que están muy mal, sé que están muy angustiadas”, manifestó, con lentes de sol y gorra en el aeropuerto.

Sobre sus hijas, la conductora de Masterchef reveló: “Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían una ilusión, planes que hicieron con la persona que las acompañaba en esta revinculación. Y nada fue como lo soñaron ni como lo planearon”.

Las menores no son las únicas con ganas de ver a su padre, sino que los hijos que ella tuvo con Max López también tienen la intención de visitarlo y pasar tiempo juntos. “Ellas se mueren por estar con su papá, lo quieren ver. También mis hijos varones quieren hacerlo. Entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas. Les agradezco a mis amigos que los estuvieron acompañando estos días”, dijo.