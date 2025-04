La decisión del novio de Luz en Gran Hermano que terminó en un escándalo con Chiara: gritos y una promesa de venganza

Alberto Murcia justificó su elección como una estrategia para beneficiar al "Tridente" (Video: GH, Telefe)

La tensión volvió a escalar dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando un ingreso inesperado dejó a Chiara Mancuso enfrentando una de las situaciones más dolorosas y conflictivas desde que inició el juego. Tras una dinámica que prometía regalos y sorpresas, Alberto Murcia, conocido como El Pestañas y pareja de Luz Tito, recibió el polémico beneficio de eliminar a uno de los familiares participantes. La decisión de expulsar a Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara, provocó su enojo y distintas amenazas que alteraron la convivencia.

Durante una edición especial del “Congelados”, una enigmática “leoparda” ingresó a la casa repartiendo 17 cajas en diferentes rincones. Dentro de una de ellas se encontraba un sobre dorado que otorgaba el beneficio de expulsar a un familiar o amigo invitado. El Pestañas fue el participante que encontró el premio. Llevado de inmediato al confesionario, recibió de manos de Santiago del Moro la instrucción de que debía elegir a quién eliminar.

Sin titubear, Alberto eligió expulsar a Giovanni, el hermano de Chiara. La elección estuvo estratégicamente motivada: “Es el allegado de una de las mayores rivales de Luz y si ganaba el liderazgo podría complicar al Tridente”, explicó el español, refiriéndose a la alianza dominante de la casa, de la que su novia es parte.

Giovanni Mancuso fue eliminado del reality por una jugada de Alberto Murcia (Captura de video)

La reacción de Chiara no se hizo esperar. Al conocer la decisión, su respuesta fue inmediata y desafiante: “Que se agarren, en el juego que se agarren, porque sigo para adelante y más fuerte que nunca, porque ellos me quieren bajar y no van a poder”, disparó frente a las cámaras. El momento de tensión escaló cuando la participante, en un arrebato de furia, rompió los cigarrillos que había obtenido durante la misma dinámica, evitando compartirlos con Luz y el resto de sus compañeros de la casa.

Chiara consideró esta acción como una venganza directa hacia Luz y su novio. Su promesa fue contundente: “Todo bien, no te preocupes. Hoy lo eliminás a mi hermano, yo después elimino a Luz del juego”, sostuvo, mientras se dirigía hacia Giovanni para darle un fuerte abrazo a modo de despedida.

“Es una decisión muy difícil, entiendo las montañas de emociones que están pasando los familiares acá dentro de la casa, pero el beneficio es que tengo que eliminar a uno de ellos”, afirmó Alberto. Sin embargo, esta explicación no logró aplacar la ira de Chiara, quien arremetió nuevamente contra el español: “Claro, lo que me falta es que vos juzgues mi juego y mi reacción, lo que me falta, vos de mí no hables, habla de vos”, replicó en vivo.

Chiara Mancuso promete ajustar cuentas en Gran Hermano tras la salida de su hermano (Captura de video)

Los únicos cuatro familiares que aún siguen en competencia con sus allegados son Augusto (amigo de Tato), Pablo (amiga de Selva), Titi (hermana de Eugenia) y el propio Pestañas (novio de Luz). Cabe recordar que el último que logre permanecer dentro de la casa, se ganará un viaje a Búzios, Brasil, para compartirlo en compañía de su ser querido.

La actitud de Chiara Mancuso fue vista como “desubicada” por el Pestañas, quien lamentó la virulencia con la que su compañera respondió a la jugada. No obstante, “La Cobra” no dio muestras de querer bajar el tono al conflicto. Por el contrario, expresó: “Yo ahora juego a todo trapo”, anticipando una estrategia aún más combativa en lo que resta de la competencia.

En paralelo, Luz Tito se desligó públicamente de la decisión tomada por su pareja. En una charla con Ulises Apóstolo, Luz pidió no ser culpada por las acciones de Alberto y dejó claro que no le teme a la amenaza de Chiara: “Que no me meta en sus problemas”, solicitó.