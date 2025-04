Los familiares de los jugadores de Gran Hermano entraron a la casa: emotivos reencuentros y sorpresas

La presentación de Alberto "El Pestañas", el novio de Luz de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) experimenta una nueva vuelta de tuerca en su dinámica, ya que familiares de los 12 participantes actuales se unen al reality, duplicando el número de personas en competencia a 24. Según lo anticipado por Santiago del Moro, esta incorporación promete alterar las relaciones y alianzas preexistentes, así como potencialmente definir nuevos conflictos dentro de la casa.

Esta movida se presenta tras una intensa gala de eliminación, donde los jugadores ya estaban afrontando un ambiente tenso. La llegada de los familiares implica un cambio numérico pero también plantea un nuevo nivel de interacción en el que los vínculos emocionales externos comienzan a jugar un papel crucial dentro del juego.

Mientras los participantes se encuentran en el SUM, los familiares van a ir ingresando de a uno por la puerta principal y ellos los ven a través del televisor, pudiendo acceder al resto de la casa para tener contacto físico y, así, generar un reencuentro emotivo.

Alberto “El Pestañas”, el novio de Luz

El primero en ingresar, fue Alberto Murcia Pérez, conocido como “El Pestañas” o “El Gallego”, llegó con el objetivo de apoyar emocionalmente a su novia, Luz Tito. En su presentación, destacó su deseo de transmitirle tranquilidad a la jugadora, asegurándole que todo marcha bien tanto dentro como fuera del reality para que ella pueda concentrarse y llegar a la final. “Quiero demostrarle que todo sigue bien tanto afuera como adentro”, afirmó.

Pestañas, que se dedica al marketing digital y proviene de San Pedro, Murcia, comparte una conexión especial con la jujeña Luz al describirla como “un ser de luz”. Su ingreso no es la primera vez que aparece en el programa, ya que anteriormente había participado en un segmento especial llamado “Congelados” junto a Luz.

El romántico reencuentro de Luz con su novio, El Pestañas, en Gran Hermano

Además de la relación positiva que promete con Luz, Pestañas anticipa dos interacciones cruciales que mantendrán al público pendiente: su encuentro con Santiago “Tato” Algorta, aliado de Luz y quien ha manifestado interés en ella, y Chiara Mancuso, quien hasta hace poco era amiga de Luz pero cuyas relaciones han cambiado por las dinámicas del juego. Esta situación podría generar tensiones adicionales o resoluciones emotivas que influenciarán no solo a los involucrados, sino también la percepción del público.

Al momento del reencuentro, la jujeña salió corriendo por la puerta del SUM y se abalanzó sobre el europeo. Rápidamente se besaron y se abrazaron con una energía única. Mientras, sus compañeros de reality se emocionaron al ver el primer ingreso y esperaron con ansias su momento.

Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara

Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara, en su presentación en Gran Hermano

Giovanni Mancuso, es el hermano de Chiara y fue el segundo en ingresar. Recientemente terminó sus estudios secundarios y le gusta jugar al fútbol, siguiendo la tradición familiar. El joven sorprendió a su hermana, conocida en la casa como “la Cobra”.

En su presentación, indicó que es consciente de la personalidad cambiante de su hermana, pero se considera capaz de equilibrar su estado anímico. “Sé que soy su motivación”, comentó antes de entrar. Cumplió 18 años la semana pasada y explicó: “Sé cómo calmarla porque sé que soy su debilidad. Cuando ella me vea no lo va a poder creer, va a ser una locura porque no espera que entre yo”.

Tras su reencuentro, “la Cobra” se mostró sumamente emocionada y no dejó de abrazar a su hermano y de remarcar “lo grande que está”. Además, remarcó sus nuevos tatuajes, que ella no había llegado a conocer fuera de la casa y le recordó cuánto lo aprecia.

Lucas Paletta, el marido de Sandra

Lucas, el marido de Sandra de Gran Hermano

Lucas Paletta entró a la casa de Gran Hermano para acompañar y fortalecer a su esposa, Sandra Priore. Su llegada al reality ocurre mientras se desarrollan rumores en el exterior sobre un presunto engaño por su parte.

Comparte la afición por la pesca con Sandra, describiendo esta actividad como una conexión que mantuvieron a lo largo de los años. “Creo que la pesca es algo que te conecta con todo”, declaró, destacando su similitud con Sandra tanto dentro como fuera del juego, describiéndola como “divertida”, “enojada”, “mamá” y “peleadora”.

Su intención al unirse a la competencia es clara: “Quiero darle el aire que necesita para llegar a la final”, mencionó Lucas. Además, al igual que su esposa, es fumador.

Augusto Camaño García, el mejor amigo de Tato

Augusto, el mejor amigo de Tato de Gran Hermano

Augusto Camaño García se incorpora a la casa de Gran Hermano procedente de Punta del Este, Uruguay, para unirse a su gran amigo, Santiago “Tato” Algorta. Augusto y Tato se conocieron dentro del “mundo fitness”, y desde entonces, su amistad evolucionó hasta el punto de considerarse mejores amigos.

Se describe como una persona que aprecia la buena vestimenta y que prefiere “oler rico”. Además, cuenta con un grado en Educación Física, y hasta ahora, gestionó las redes sociales de Santiago desde el inicio de su participación en el reality.

Reveló que ve a Tato como un jugador seguro de sí mismo, estratega y pensante, y espera ayudar a explotar esas cualidades para avanzar en el juego. “Lo veo finalista”, afirmó Augusto, quien lidera el “Tridente” en la casa.

Noticia en desarrollo...