Benjamín Vicuña habló sobre los escándalos de la China Suárez con Mauro Icardi: “Es algo que no puedo manejar”

Benjamín Vicuna hablo de lo que siente al verse arrastrado en las guerras de la China Suárez (Video: El Trece/Puro Show)

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi generó una pelea sin precedentes con Wanda Nara, que tiene todos los ojos puestos en ellos tres. Sin embargo, las exparejas de la actriz y los padres de sus tres hijos se ven arrastrados en esta guerra. Benjamín Vicuña, el padre de Magnolia y Amancio, a lo largo de los meses evitó dar fuertes declaraciones con respecto a las decisiones de vida de su expareja, pero contó cómo se siente al verse involucrado en esto.

Desde la ciudad de Madrid, en España, a donde viajó para la entrega de los premios Platino, el actor aprovechó para hacer la promoción de su nuevo proyecto. En diálogo con Majo Martino para Puro Show (El Trece) habló en profundidad sobre cómo lidia con la exposición a la que se ven sometidos sus dos hijos con Suárez por su relación con el delantero del Galatasaray. “No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privado”, comenzó diciendo el chileno.

“Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘Por favor, hablemos de la película o de la serie’“, detalló acerca de su sentir. Y agregó: ”No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“.

Sobre la exposición de los dos pequeños fue contunente. “Más allá de lo que me pase, es algo que no puedo manejar, la clave está en la aceptación, poder entender y desdramatizar hasta donde se pueda”, aclaró. Hasta ese momento el intérprete de Corazón delator se mostró tranquilo, pero cuando le mencionaron el encuentro con Icardi se puso incómodo.

Así fue la primera reunión pública de Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China Suárez (Video: El Trece)

Cabe recordar que Eugenia, Mauro y Amancio fueron a una plaza en el barrio de Palermo a causa de una actividad escolar del menor de los Vicuña, allí se encontraron con el chileno, que en todo momento se mantuvo un poco alejado de la flamante pareja. “Es la vida, es la vida. Está todo bien”, respondió con una incomodidad que logró traspasar la pantalla. Estas declaraciones van en la misma línea de que los problemas familiares se resuelven puertas adentro, resguardando la privacidad de los pequeños que forman parte de la familia ensamblada y respetando las decisiones que tomó la mamá de sus dos hijos con respecto a su vida privada y las relaciones que elija para su futuro.

En este encuentro público, que se dio a principios del mes de abril, se pudo ver a la pareja llegando al lugar junto a la niñera y Amancio. Para esta salida, Icardi eligió un pantalón cargo, un buzo negro y el set de mate.

En el tape que mostraron en Puro Show (El Trece) el deportista se mostró tomando mate, sentado debajo de un árbol junto a la China, mientras que Benjamín se encontraba de pie, un par de metros más adelante, mirando a su hijo menor menor jugar a la pelota.

A partir de las imágenes, las panelistas del programa no tardaron en destacar la incomodidad del chileno, quien no se sentó en ningún momento y estuvo un poco más alejado del grupo. Ese día, el actor de La Voz Ausente no fue acompañado de su novia, Anita Espasandin, sino que se enfrentó en soledad al encuentro público. Después de este encuentro, no se volvieron a mostrar todos juntos.