Juana Viale impactó con un vestido de primavera en pleno otoño porteño

Al inicio de su ciclo dominical, Juana Viale se robo la atencion de sus televidentes con el nuevo diseno de Gino Bogani (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a sorprender en la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece) con un look que combinó elegancia, frescura y su sello inconfundible. Dueña de un estilo propio que nunca pasa desapercibido, la conductora eligió una vez más confiar en su diseñador fetiche, Gino Bogani, para deslumbrar en la pantalla. Con humor y mucha actitud, presentó su impactante vestido y, como ya es tradición, convirtió la apertura del programa en un desfile de moda cargado de detalles, complicidad y glamour.

“Viene un otoño raro, mucha humedad, pero nosotros tenemos las flores para que no se caigan nunca. Vivimos en una eterna primavera, señor Bogani”, lanzó Juana apenas pisó el estudio, con la soltura y complicidad que ya son marca registrada de sus presentaciones.

El vestido que lució estaba confeccionado en encaje bordado con pailletes en el escote y la terminación de las mangas, mientras que en los laterales y la cintura nacía una abertura central que desembocaba en una falda con cola flotante. Para darle aún más brillo al look, el diseño sumaba seda con hilos de plata estampados en tono pastel. “Qué buena cola, diría uno... muy bien Bogani”, bromeó la presentadora, entre risas, haciendo gala de su humor espontáneo.

En la apertura de su programa, Juana mostró en detalle su outfit (StoryLab)

El look se completó con detalles cuidados al máximo: en las mangas y el cuello, canutillos bordados a mano. Y, como no podía faltar, las joyas: “Me puse algo delicadito, excepto acá”, dijo señalando su enorme anillo, antes de rematar con picardía: “Pero, ¿quién me quita lo bailado? Con mucha honra”.

El peinado también acompañó la elegancia del outfit: un recogido bajo y prolijo, obra de Juan Fojo, que resaltaba sus facciones. El maquillaje, a cargo de Cris Sepúlveda, tuvo un guiño lúdico y primaveral: un delineado rosa chicle, a juego con el tono de sus labios.

Con una apertura en el medio y una larga cola, la anfitriona de los almuerzos posó ante las cámaras (StoryLab)

Cabe recordar que Viale también había arrasado con su outfit en el programa del domingo pasado. Durante la celebración de Pascua, apostó nuevamente por un diseño de Bogani que no pasó desapercibido. “Miren qué belleza”, anunció al llegar al estudio, en lo que ya es casi un ritual de cada emisión en la pantalla chica.

Aquella vez llevó un vestido largo de paillettes multicolor sobre fondo negro, con detalles florales, escote cuadrado y breteles de terciopelo. El diseño incorporaba una abertura frontal cubierta con una sutil gasa al bies, que sumaba movimiento y misterio a su andar. “Muy bonito este vestido, muy elegante para salir de fiesta”, comentó pícara. Y, entre bromas, agregó: “Fiesta tenemos casi...”, haciendo alusión al cierre del fin de semana largo.

La joyería rosa fue el complemento de su outfit diseñado por Bogani (StoryLab)

El look de Pascua también tuvo joyas deslumbrantes: una pulsera ancha con cristales y aros en forma de corazón, piezas que, según confesó, ya había usado antes pero decidió repetir porque “me parece tan espectacular que la repito”.

El maquillaje, vibrante y dramático, corrió por cuenta de Sepúlveda, quien eligió un violeta eléctrico que destacaba su mirada. El peinado, otra obra de Fojo, combinó trenzas cocidas en la parte superior de su cabeza y ondas húmedas, logrando un equilibrio perfecto entre lo elegante y lo vanguardista. Con su humor característico, Juana cerró la presentación diciendo: “No soy la Virgen, pero tengo todos nudos. Así que soy como la Desatanudos”, entre risas, al referirse al estilo por el que optó lucir ante las cámaras.

La conductora deleitó a sus fanáticos con un look lleno de flores y brillos (StoryLab)

Una vez más, Juana dejó en claro que su presencia en la televisión argentina va mucho más allá de la conducción. Con su sello propio, combina carisma, humor y una apuesta estética que ya es esperada cada domingo como parte del show que atrae a diferentes figuras conocidas y, además, mantiene entretenido a su público.