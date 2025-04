Paillettes, terciopelo y mirada violeta: el impactante look de Juana Viale en la mesa del domingo de Pascua

En el inicio de una nueva emisión de su programa, Juana Viale captó la atención de su público (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Fiel a su estilo, Juana Viale volvió a convertir la apertura de su programa en una pasarela elegante y cargada de personalidad. Para la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora deslumbró una vez más enfundada en una creación de su diseñador fetiche, Gino Bogani, quien logró llevar a cabo un look tan sofisticado como teatral.

Esta vez, durante el domingo de Pascua, la conductora apostó por un nuevo diseño de la mano de su modista de siempre y acompañó el conjunto con una apuesta que no pasó desapercibida. “Miren qué belleza”, anunció apenas pisó el estudio, con su sello ya característico de describir el vestuario. Se trataba de un vestido largo de paillettes multicolor sobre fondo negro, que atrapaba cada rayo de luz del set, y con detalles florales. Con escote cuadrado y breteles forrados en terciopelo negro, el diseño incorporaba una abertura frontal velada por una sutil gasa al bies, que aportaba movimiento y misterio.

“Muy bonito este vestido, muy elegante para salir de fiesta”, lanzó con una sonrisa pícara. “Fiesta tenemos casi...”, bromeó la animadora, aludiendo al cierre del fin de semana largo. Pero eso no fue todo, ya que completó el look con joyas deslumbrantes: una pulsera ancha con cristales, aros en forma de corazón y detalles que, según sus palabras, “resaltan acá, maravilloso”. Con su ya habitual tono espontáneo, reconoció que algunas piezas ya las había usado, pero se justificó con frescura: “Me parece tan espectacular que la repito”.

El nuevo diseño que realizó Gino Bogani para la conductora (StoryLab)

El maquillaje, cargado de color y dramatismo, fue obra de Cris Sepúlveda, quien optó por un violeta eléctrico, que contrastaba con la sobriedad del vestido y exaltaba su mirada. Por otro lado, el peinado, con trenzas cocidas, que se ubicadan en la parte superarior de su cabeza, y ondas húmedas, llevó la firma de Juan Fojo, completando una apuesta que mezcló lo elegante con lo vanguardista. “No soy la Virgen, pero tengo todos nudos. Así que soy como la Desatanudos”, comentó la presentadora, entre risas, al hablar sobre su cabellera.

Pero esta no es la primera vez que Viale apuesta por una gran entrada. El domingo pasado, lució un vestido en tonos morados y violetas, que combinaba delicadeza con dramatismo escénico. Apenas puso un pie en el set, lo dejó claro: “Miren qué belleza todo este vestido. Es con top drapeado que gira en la espalda formando un escote en color morado, con macro flores sobre falda en los mismos tonos degradé, de seda, doble plato, plisado ‘soleil’”, describió con entusiasmo.

Para complementar su outfit, Juana se decidió por un maquillaje con azules y violetas junto a un peinado lleno de trenzas (StoryLab)

Además, la presentadora le sumó a un par de joyas a su vestuario

La pieza, un verdadero homenaje al movimiento y al volumen, se desplegaba con cada paso, creando un efecto visual cautivante. La nieta de Mirtha Legrand, fiel a su estilo, no dudó en bromear mientras giraba con el vestido extendido: “La cantidad de género que tengo acá adentro no se puede creer”, lanzó entre risas, sorprendida por la amplitud y caída del diseño, mientras lo lucía ante cámara.

Fiel a su estilo, Juana convirtió una simple presentación televisiva en un manifiesto de moda personal. No solo acaparó las miradas de su almuerzo, sino que lo convirtió en su propia pasarela a la espera de la llegada de sus comensales. “Todo al diez, por supuesto, del mágico Bogani que puede hacer estos vestidos sin probarlos en un cuerpo real”, expresó, emocionada, al lucir el diseño que le preparó para encabezar la meza de sus almuerzos en aquella ocasión.

Una vez más, la presentadora se robó la atención de su público con su vestido lleno de brillos (StoryLab)

Fiel a su estilo, convirtió una simple presentación televisiva en un manifiesto de moda personal. De la mano de su modista de confianza, volvió a demostrar que cada emisión no es solo un almuerzo, sino un desfile íntimo, donde los detalles, los brillos y los gestos valen tanto como las palabras.