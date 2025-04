El preocupante posteo de Coti Sorokin sobre un dolor que lo obligaría a cancelar shows: “Quizás no me quede opción”

Después de idas y vueltas, y meses difíciles, Coti Sorokin busca dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa de su vida tras el final de su matrimonio con Candelaria Tinelli. Así las cosas, el artista enfoca su mente en sus próximas presentaciones. Sin embargo, en ese contexto, después de días de batallar con fuertes dolores, el intérprete de “Nada fue un error” debió atenderse en una clínica. Así las cosas, el compositor intentó transmitirle tranquilidad a sus fans y posteó una story en la que dio detalles de lo que pasaba.

“Hola gente, paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, comenzó diciendo el artista junto a una imagen de un pasillo de la clínica en la que estaba. El mensaje continuó expresando cómo se sentía Sorokin en los días previos: “Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada , pero quizás no me quede opción. (emoji con lágrima) Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre”.

Coti Sorokin debió atenderse en una clínica (Instagram)

En diálogo con Teleshow, una persona cercana a su entorno profesional comentó que, horas después de la publicación, el cantante ya había regresado a su casa. De esta manera, buscará recuperarse y hacer reposo para estar al 100%. La ciatalgia es un dolor en el trayecto del nervio ciático que se suele producir por la compresión de las raíces nerviosas en la zona lumbar.

Por el momento, el artista debió suspender su participación en La Peña de Morfi (Telefe), la cual estaba agendada para este domingo. En su agenda, la cual destaca en su perfil de Instagram, el cantante tiene tres shows en las próximas semanas. El más próximo sería el 30 de abril en Santa Cruz de la Palma. Días después, su agenda continúa con una presentación en Rosario el 9 de mayo, y por último, a finales del mismo mes, un recital en formato íntimo en Pilar.

Cande Tinelli confirmó su separación con Coti Sorokin: “No fue de común acuerdo”

En el plano personal, Coti busca dejar atrás su relación con Cande Tinelli. Un año después de su casamiento, la pareja atravesó una complicada crisis que los llevó al final de su vínculo. Fue la hija de Marcelo Tinelli quien dio las primeras declaraciones. Consultada por su situación actual, respondió de manera directa: “Lo mío sigue todo igual. Hay un divorcio en trámite”. Esa frase marcó el cierre de especulaciones sobre el estado de la pareja, que desde el verano había mostrado signos visibles de ruptura. Lelé, apodo que usa para su carrera musical, dejó en claro que fue ella quien tomó la decisión de poner fin al vínculo legal con Coti: “Se lo pedí yo. No fue de común acuerdo”.

Ese detalle no menor pone de relieve el modo en que se desarrolló la ruptura, alejado de cualquier intento conciliador entre las partes. Tinelli remarcó además que Sorokin no se encontraba presente en el evento familiar, y aludió a su intención de que el procedimiento fuera lo más rápido posible: “Él tampoco está acá y quería hacer las cosas express. Se dio así”.

La separación entre Tinelli y Sorokin no fue abrupta ni sorpresiva dentro del marco de su historia compartida. La pareja, que mantuvo una relación de varios años antes de casarse el 24 de febrero de 2024 en una estancia en Exaltación de la Cruz, ya había atravesado distintos episodios de crisis. Según dejó entrever la influencer en declaraciones previas, el vínculo fue perdiendo solidez a causa de dinámicas problemáticas.

En más de una ocasión, Cande se refirió a su relación con el músico como “una relación tóxica”. Entre los elementos que marcaron ese carácter conflictivo, mencionó que “el control y los celos eran moneda corriente”, lo cual desgastó progresivamente el lazo afectivo. Esta caracterización de la convivencia fue central para entender la ruptura definitiva y la falta de acuerdo mutuo en el proceso de divorcio.