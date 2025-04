Se viene la nueva edición de Masterchef Celebrity: quiénes son los 12 famosos convocados para el programa

Trascendieron los posibles convocados a Masterchef

En la noche del jueves, en LAM (América TV), Ángel de Brito abrió, uno a uno, los sobres que contenían los nombres de las celebridades que podrían protagonizar la próxima edición de MasterChef. Sin rodeos, el conductor prometió: “Muy buenos nombres. Todos tienen un cuento detrás, están muy bien pensados y muy bien elegidos”.

Así, mientras el murmullo del estudio crecía, se filtró la certeza que muchos sospechaban y que pudo confirmar Teleshow: Wanda Nara volverá a ponerse al frente del ciclo como conductora. S bien en las últimas horas trascendió cierto malestar de las autoridades de Telefe por su participación en el programa Mujeres Argentinas de El Trece, la empresaria es la elegida para liderar este proyecto, luego de sus experiencias al frente de la edición tradicional de Masterchef y la de famosos de Bake Off.

La primera pista de De Brito fue un golpe certero: “Actor, galán, número uno”. El sobre reveló el nombre de Sebastián Estevanez, rostro clásico de las novelas argentinas, dueño de sonrisas entrañables y dramas de prime time. Luego, otro nombre femenino encendió las expectativas: Florencia Peña, actriz amada por generaciones, sería otra de las figuras que podría tentar al jurado.

Quién es la figura difícil que busca Telefe como participante de Masterchef (LAM América)

La música no se quedó atrás. El líder de Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier, estaría en conversaciones. “Si llegan a cerrar este, los felicito”, lanzó el conductor, al reflejar el impacto que tendría su participación, una mezcla de carisma, talento y superación personal.

Pero las sorpresas recién comenzaban. Yanina Latorre, con su lengua afilada, anunció un nombre que reavivaría antiguos fuegos: Maxi López, exmarido de Wanda Nara y padre de sus tres hijos mayores. “Él no es escandaloso, estuvo involucrado en escándalos”, describió, y las especulaciones estallaron, ya que aunque su divorcio no fue justamente un proceso amigable, este presente encuentra a los ex manteniendo una buena relación.

Los sobres continuaron develando un casting que parece tejido a mano para el entretenimiento: Lizy Tagliani, actualmente al frente de La peña de Morfi; Marcela Feudale, la eterna voz de ShowMatch, quien confesó que no podría abandonar sus compromisos actuales, pero dejó abierta una pequeña puerta; y la mismísima Yanina Latorre, quien también, aunque con reparos, fue tentada para ser parte del ciclo.

Wanda Nara volvería a estar al frente de Masterchef

Entre las apuestas más jugadas aparece el nombre de Adrián Pallares, conductor de Intrusos, quien podría cambiar el chimento por el delantal. Y como si la trama no fuera lo suficientemente explosiva, surgió Rocío Oliva, expareja de Diego Armando Maradona, lista para cocinar y, quizá, reescribir su historia ante millones de espectadores, ya que, como sucede en cada una de las temporadas, las historias personales de los participantes también se van desandando programa a programa, plato a plato.

La producción también puso los ojos en otra Nara: Zaira, la hermana menor de Wanda. Aunque, como advirtió Latorre, convencerla será una empresa difícil. Aun así, el simple rumor de su posible participación ya agita las aguas.

La lista femenina se completa con tres nombres que destilan glamour: Flor Jazmín Peña, la influencer que baila y divierte desde Luzu; y un superclásico dosmiloso que puede tener un nuevo capítulo: Nicole Neumann, modelo y jurado de realities; y Carolina Pampita Ardohain, símbolo de la belleza y el profesionalismo en la televisión argentina.

El último sobre guardaba quizás la carta más inesperada: Juan Carlos Icardi, el padre de Mauro Icardi, quien en los últimos tiempos encontró en Wanda una aliada inesperada, dejando atrás viejos rencores familiares.

Chano, líder de Tan Biónica, es una de las grandes apuestas de Telefe para su nuevo reality (@irishsuarez)

¿Será este el año en que MasterChef logre su edición más explosiva? Todo parece indicar que sí. La fecha tentativa de estreno, según detalló De Brito, sería en junio, al compás del final de esta edición de Gran Hermano.

Es que como se sabe, y como ya se vio en temporadas anteriores, no solo se cocinarán platos frente a la pantalla: también se cocinarán emociones, rivalidades, posibles romances y quizás... reconciliaciones.

Claudia Villafañe fue la primera ganadora de la edición famosos de Masterchef

El regreso de MasterChef es la continuación de una saga que ya dejó huellas profundas. La primera edición, estrenada el 5 de octubre de 2020, consagró a Claudia Villafañe como ganadora y a Analía Franchín como subcampeona, tras meses de platos cargados de emoción y lágrimas verdaderas.

Impulsados por ese éxito, la segunda temporada vio la luz el 22 de febrero de 2021 y cerró el telón el 24 de junio de ese año, coronando a Gastón Dalmau como campeón, con Georgina Barbarossa pisándole los talones. La última hasta la fecha se emitió entre el 8 de noviembre de 2021 y el 11 de abril de 2022, con Mica Viciconte derrotando a Tomás Fonzi. Ahora, la historia promete un nuevo capítulo.