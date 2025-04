La inesperada respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si volvería con Mauro Icardi

La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si volveria con Mauro Icardi

Después de meses de conflicto judicial y cruces mediáticos, Mauro Icardi comenzó su revinculación con las hijas de Wanda Nara. En ese marco, la conductora fue consultada sobre una posible reconciliación con el delantero del Galatasaray y su respuesta sorprendió a sus fans.

“No, nunca más. Nunca se sabe la vida. Mirá, el papá de Mauro estuvo. Mi suegro iba a decir. Bueno, todavía estoy casada. Mi exsuegro, Juan, estuvo, creo que 17 años con una mujer. Y volvió con su primer mujer. Entonces nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca”, comenzó diciendo la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) en una charla con LAM (América).

Luego, Wanda habló sobre el costo que tuvo que afrontar al decidir separarse de Icardi: “A mí me costó mucho tomar esta decisión. Me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Y la verdad que yo estoy muy feliz. Mis hijos están bien, están estables, están muy contentos viviendo en el país”.

Mauro Icardi comenzó la revinculación con sus hijas semanas atrás

Al referirse a su relación con el futbolista, la mediática se sinceró y destacó lo bueno de su vínculo: “Quizás me faltaba más terapia, pero yo no me arrepiento nada de lo que pasé. No me arrepiento de lo que hago cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el 100% de mí, te doy todo. No es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, pero porque yo hasta muchas veces dejo mi propia carrera, dejo mis prioridades por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser”.

Así las cosas, la mediática también se refirió al proceso que están realizando las chicas con su padre: “Muy de a poco estamos haciendo la revinculación de las nenas. Estoy muy contenta apoyándola. Soy yo la que les insiste y les dice que tienen que tener un vínculo, que se tienen que ver, que tienen que compartir tiempo”.

Nara también fue consultada por la actitud de Icardi hacia sus pequeños en medio del conflicto legal: “Mauro cortó vínculo con tus hijos, que eran como hijos del corazón también de él”. Lejos de mostrar enojo, Wanda contestó: “Sí, pero yo creo que es una decisión. Es una lástima porque durante muchos años él hizo cosas hermosas que yo no me voy a olvidar, él tampoco y mis hijos seguramente que tampoco. Igual es muy feo que se borre de un zarpazo. Algo que uno hizo que construyó tantos años”.

Wanda Nara mostró cómo celebró Pascua (Instagram)

La conductora también relató el pedido que hizo ante la Justicia para ayudar al vínculo de sus hijas y su padre: “Yo propuse que la revinculación, a pesar de las denuncias, como hay tantos especialistas que nos están ayudando, puedan ayudar también a que los nenes tengan una revinculación. Pero bueno, no es solo de mi parte, si de la otra parte no quieren. También está Maxi, que tiene que tener obviamente su decisión. Desde mi lado siempre estuvo planteado esto”.

Durante las pascuas, Wanda dejó en evidencia la relación que mantiene con sus hijos. Desde temprano, la conductora preparó una jornada familiar con todos los detalles. En el parque de su casa en Santa Bárbara, bajo un cielo despejado, organizó la tradicional búsqueda de huevos de chocolate junto a sus cinco hijos, su hermana Zaira Nara y sus sobrinos. La escenografía incluyó una mesa decorada con manteles naranjas, flores blancas, canastas con zanahorias y otros elementos.

La figura central fue un conejo gigante de peluche gris con ojos grandes y mejillas rosadas, que recorrió el patio interactuando con los niños. En los videos publicados en sus historias de Instagram, se vio a Zaira escondiendo los huevos entre los árboles, mientras Wanda grababa y se reía con emojis de conejito. “Búsqueda de huevos”, escribió sobre una de las historias, mostrando cómo los más chiquitos recorrían el parque con entusiasmo.