Eliana Guercio mostró el extravagante recuerdo que guarda en su casa de su visita al papa Francisco

A poco tiempo de la muerte del Sumo Pontífice, Eliana Guercio compartió cómo recuerda el encuentro que tuvo lugar en 2015 (Video: A la Barbarossa – Telefe)

La muerte del papa Francisco, a los 88 años, movilizó al mundo. En especial a varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Eliana Guercio. En medio de su tristeza, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) habló a corazón abierto de su visita al Sumo Pontífice, a quien conoció en 2015 junto a su marido, Sergio Chiquito Romero y sus hijas Chloé y Jazmín. Y, además, dio a conocer el particular recuerdo que conserva de aquel momento: una silla tapizada con la imagen de aquella reunión.

“La experiencia está a la altura del nacimiento de mis hijas. Después de eso, fue el mejor regalo que Dios me hizo. En la Capilla Santa Marta, el 24 de abril de 2015. Fue mágico, la verdad. Encima me tocó una misa hermosa, el tema era el encuentro de cada uno”, recordó, emocionada, ante sus compañeras. Y sumó: “Sentí que todo lo que escuchaba nos identificaba como familia y cómo llega al presente. Fue adorable. Su mirada era de puro amor con mis hijas. Una cosa hermosa lo que vivimos en ese momento. Fuimos solos, pero Sergio había estado antes con la Selección Argentina”

El gesto por parte de su marido la tomó por sorpresa, en especial por su devoción al máximo líder de la Iglesia. “Lloré toda la misa, hice todo lo que no había que hacer: me arrodillé, le besé el anillo, todo lo que él pedía que no hicieran. Yo nunca lo había visto, su presencia era muy fuerte y él y su palabra, su tono de voz, su mirada… inolvidable. Sentí una energía divina”, contó.

Una de las sillas que Eliana mandó a tapizar para su hogar (Captura A la Barbarossa - Telefe)

“Me acuerdo que Sergio me dio la sorpresa cuando ya vivíamos en Inglaterra. Pero estábamos de vacaciones en Venecia, cuando fuimos a ver un doctor y me dijo: ‘Te tengo una sorpresa, pero tenemos que pensar un regalo’. Y le consulté para quién y me contó que teníamos una cita con el Papa…”, continuó Guercio. Y agregó: “Ahí me puse a llorar y mi nena me preguntaba qué pasaba”.

Momentos más tarde, explicó: “Yo tenía entendido que las cosas que uno le lleva las subastan para hacer caridad. Entonces, le dije a Sergio que le lleváramos un mate. Él es muy bueno para hacer regalos, entonces a la mañana siguiente nos tomamos una lancha y fuimos a Murano para hacerle con el vidrio una paloma de la paz. Y a él le encantó, incluso nos dijo: ‘¿Esto es para mí?‘. Sergio es muy bueno para hacer regalos”. Una vez más hizo hincapié en su propia reacción: “Fue una experiencia hermosa porque era nuestro Papa. Me la pasé llorando toda la ceremonia”.

La visita al Sumo Pontífice fue arreglada por el marido de Eliana, el arquero Chiquito Romero (Instagram)

Tras un breve recopilado sobre el fanatismo del Sumo Pontífice por el fútbol, tuvo la oportunidad de hablar de sus recuerdos: dos sillones tapizados que quedaron en Inglaterra. “En el 2018, seguíamos viviendo en Inglaterra y Sergio me decía que teníamos que tener algo en casa y él ya había clavado una bandera argentina. Entonces, le pedí a unos amigos gemelos que hacen sillones en Italia que nos hagan un tapizado con la foto del Papa”, dijo la panelista.

“Apareció un día de sorpresa con los sillones y el recuerdo de ese día cuando fuimos, en la parte de atrás tiene puesta la fecha, el lugar de la misa... Estaban en la entrada de mi casa y nadie se sentaba, obviamente”, agregó. Por su parte, su compañera Pía Shaw leyó la inscripción que tenía ambos muebles. “Papa Francisco, misa en la capilla Santa Marta, viernes 24 de abril del 2015, gracias”.

De esa manera, Eliana dejó en claro su devoción por el recientemente fallecido líder de la Iglesia. No solo con las sensaciones que le dejó aquel encuentro junto a su familia, sino también en dos sillones, cuyas imágenes materializan aquel recuerdo.