La preocupación de Juan Pablo por la salud de sus dos perros en Gran Hermano: “No sé por qué están así”

El reencuentro de Juan Pablo De Vigili con sus mascotas marcó uno de los momentos más destacados de la reciente dinámica de visitas familiares en Gran Hermano 2024 (Telefe). Su hermana, Diva, ingresó a la casa con Jaime y Bartolo, los dos perros del participante, desatando una oleada de emoción tanto en el entorno doméstico como entre los seguidores del reality.

El ingreso de los animales generó una reacción inmediata en la casa. Según el relato, los perros estaban visiblemente exaltados por el reencuentro con su dueño, luego de casi cinco meses de separación. Esta alteración, interpretada inicialmente como una muestra de entusiasmo, pronto encendió las alertas cuando Juan Pablo —apodado Devi— advirtió síntomas inusuales en sus mascotas.

La aparición de Jaime y Bartolo no solo alteró el ambiente de la casa, sino que también introdujo una situación de preocupación, ya que su estado físico no parecía corresponder con la euforia del momento. Esta situación motivó a Devi a dirigirse rápidamente al confesionario para pedir ayuda, en medio de la conmoción general provocada por el ingreso de familiares.

La alegría inicial por el reencuentro se vio rápidamente opacada por un signo preocupante: tanto Jaime como Bartolo presentaron una alergia en la piel: “Mis perros están muy brotados, de alergia”. La aparición de este cuadro clínico repentino disparó la inquietud del participante, quien decidió acudir al confesionario en busca de asistencia.

Devi no pudo contener las lágrimas al ver a sus mascotas

Este malestar inesperado se produjo apenas horas después del ingreso de los animales al entorno cerrado de Gran Hermano, lo cual provocó dudas sobre una posible reacción adversa al ambiente de la casa o a algún cambio en su alimentación o exposición.

En su camino hacia el confesionario, De Vigili se encontró con Augusto, el amigo uruguayo de Santiago “Tato” Algorta, a quien le compartió su preocupación. La breve conversación reveló detalles significativos. Al escuchar que los perros estaban “muy brotados, de alergia”, Augusto reaccionó con sorpresa y una serie de preguntas que apuntaban a esclarecer la situación: “¿Se quedan? ¿Esto ya les pasó? ¿Les pasas alguna cremita?”.

Sin ocultar su desconcierto, propuso una medida alternativa al observar el brote alérgico en sus perros: “Por ahí darles algún inyectable…”. Devi contrastó el estado actual de los animales con las condiciones previas a su ingreso en la casa, cuando él mismo les preparaba comida natural: “No, no les pasaba. Yo les daba comida natural y les hacía re bien. Pero ahora no sé por qué están así”.

Al no poder identificar una causa específica, la preocupación giró en torno a la posibilidad de que el cambio de ambiente, la alimentación provista o el estrés del encierro pudieran haber desencadenado la reacción alérgica.

El momento más conmovedor de Devi en Gran Hermano: el reencuentro con sus perros y su hermana

El lunes por la noche la casa de Gran Hermano vivió uno de los momentos más emotivos de todos, el ingreso de los familiares y amigos para jugar con ellos. . La llegada de Diva, la hermana de Devi, lo movilizó, pero fue el ingreso de sus queridos perros, Jaime y Bartolo, lo que desbordó las emociones de todos. “¡No lo puedo creer!”, exclamó el participante al ver a sus mascotas.

Desde el inicio de su participación en el reality, Juan Pablo manifestó una preocupación constante por el bienestar de sus perros, una preocupación que encontró alivio en ese emotivo abrazo que emocionó tanto a Devi como a sus compañeros y seguidores del programa. “Es como si una parte de mí hubiera vuelto”, dijo mientras los abrazaba cubierto de lágrimas.

Mientras él se tiró al suelo para estar más cerca de sus mascotas, los bulldogs franceses se abalanzaron al empresario. Rápidamente, lo reconocieron y comenzaron a lamer su cara, en una forma cariñosa y dándole “besos”. Además, pese a que, pasada la emoción, él regresó al SUM donde lo esperaban el resto de sus compañeros, los perros lo siguieron a Devi y aún le demostraron el afecto que sienten por él.