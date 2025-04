Furor por la vuelta de Erreway a Buenos Aires: las reacciones de Felipe Colombo y Benja Rojas luego de agotar 5 funciones

Erreway hizo vibrar a Uruguay con su concierto (Video: Instagram)

El 23 de noviembre del año 2024, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Boronaba anunciaban que volvían a los escenarios con Erreway, la banda que nació una vez que Rebelde Way llegó a su fin. Este anunció logró revolucionar a toda una generación que creció viendo la novela de Cris Morena, rápidamente llegaron los anuncios de los conciertos, sin embargo, Argentina no aparecía en la lista y crecía la incertidumbre por parte de los fans.

Los meses pasaron y finalmente el 1° de abril anunciaron su concierto en Buenos Aires. La fecha del encuentro: 16 de septiembre en el Movistar Arena. Esta mañana, las entradas salieron a la venta y en tiempo récord agotaron la función, por lo que agregaron una fecha más. Pero fue tal la demanda, que en total agotaron cinco presentaciones y habilitaron una sexta para el 4 de septiembre, que probablemente también tenga el cartelito de sold out.

De esta manera, el grupo se presentará, con localidades agotadas, 29 y 30 de agosto y 4, 16 y 17 de septiembre en el microestadio de Villa Crespo con producción de Dale Play. En el posteo que hicieron en el Instagram de la banda escribieron: “Lo que empezó como un sueño, se convirtió en una locura”, escribieron en sus redes oficiales.

La respuesta de los protagonistas no tardó en llegar. Felipe subió una historia completamente en shock por la velocidad con la que se vendieron las entradas y lo único que atinó a decir fue “gracias”. También comentó la publicación con las fechas agotadas: “¡Qué fiestón! Me llevo una mantita y cepillo de dientes porque voy a vivir ahí“. Su compañero Rojas, también escribió: ”¿Alguien tiene niñera? Esto es un quilombo“. Cabe mencionar que Camila no tiene redes sociales, y había abandonado el universo mediático hace más de 15 años. Por ello, su presencia hace todavía más significativa esta vuelta.

La emoción de Felipe Colombo por los Movistar Arena

El show debut de la gira, realizado en Chile, dejó en evidencia el alcance emocional del reencuentro. La presentación estuvo colmada de gestos simbólicos, como los globos amarillos que decoraron el estadio, preparados por los fanáticos, y fan actions cuidadosamente organizadas. La emoción se extendió también al escenario, donde Camila Bordonaba no pudo contener las lágrimas. Frente a un público que la ovacionaba, expresó conmovida: “Ustedes hicieron que vuelva”.

Luisana Lopilato, la cuarta Erreway

Luisana Lopilato, quien interpretaba a Mía Colucci, por temas de agenda no es parte de los shows, aunque en su momento se mostró emocionada por la vuelta de sus compañeros. Pero los fans no descartan que pueda llegar a aparecer arriba del escenario en persona, si bien en medio del debut en Chile tuvo una pequeña participación que generó el griterío de todos los presentes.

Las luces se apagaron, las pantallas se prendieron y en escena apareció Luisana que interactuó con el público. “Griten más fuerte ¿La están pasando bien? ¿Se pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible. Les quiero agradecer: les quiero decir gracias, gracias y más gracias por este momento tan lindo, por acompañar a mis amigos después de tantos años de espera", arrancó diciendo Lopilato en el video.

“Quiero cerrar este mensaje y esta noche con esta frase: Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, agregó y comenzó a arengar a los presentes, generando un emotivo momento. Pidió que apaguen las luces, que saquen los celulares, prendan las linternas de los mismos y comiencen a gritar el nombre de la banda. Esto generó que todos los rincones del estadio se vinieran abajo con el grito de Erreway, a lo que Rojas, Colombo y Bordonaba se sumaron sin dudarlo ni un segundo.