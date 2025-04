El exitoso regreso de Erreway a los escenarios: por qué Luisana Lopilato no forma parte de la gira ((Prensa Erreway/ Instagram)

“No voy a poder formar parte esta vez”. La frase cayó como una piedra en el corazón de los fanáticos. Pronunciada con dulzura y desde un rincón nevado de Vancouver, en un video casero subido a TikTok, Luisana Lopilato le puso palabras a lo que nadie quería escuchar: no sería parte del regreso de Erreway. Su voz, aunque cálida, no pudo disimular del todo la melancolía de esa renuncia.

Desde que se anunció el tour Juntos otra vez, el furor nostálgico tomó por asalto las redes sociales. Los nombres de Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba bastaron para despertar emociones dormidas hace dos décadas. Pero había una pieza que faltaba, una figura que, sin estar, se volvió central: Mía Colucci, la temperamental fashionista que enamoró y enfureció a miles en Rebelde Way, y que catapultó a Lopilato al estrellato.

“Yo también me puse muy feliz por ellos… pero esta vez no voy a poder estar”, dijo, sincera en noviembre del año pasado a través de sus redes. Luego, una chispa de esperanza: “Quién te dice que alguna vez me subo en algún show y los visito”. No prometió nada, pero tampoco cerró la puerta.

Rebelde Way fue una de las telenovelas juveniles de mayor furor no solo en Latinoamérica, sino también en Europa

La actriz, hoy radicada en Canadá, vive una vida alejada de los escenarios musicales. Casada con Michael Bublé y madre de cuatro hijos, atraviesa un presente agitado entre pañales, sets de filmación y aeropuertos. En marzo comenzó a rodar una película en Vancouver producida por Amazon, y en mayo volverá a la Argentina para encabezar Pepita la pistolera, una biopic sobre la célebre delincuente argentina. Ya hay un tercer proyecto en marcha para la segunda mitad del año, posiblemente en España.

“Estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, confesó tiempo atrás. Y aunque el entusiasmo por Erreway no menguó, el reloj y el calendario le jugaron en contra. Pero el show seguirá adelante.

El anuncio oficial de la gira llegó con un video cargado de simbolismo. Desde la cuenta @errewaytour2025, se ve a Rojas y Colombo emprendiendo un viaje hacia una casa misteriosa. La puerta se abre, y allí está ella: Camila Bordonaba, en su reaparición más esperada. El trío original se reunió. El grupo está casi completo. Casi.

Es que la noche del 28 de marzo de 2025 en Chile no fue solo el regreso de una banda. Fue la resurrección de una época. Cuando el grupo pisó el escenario tras más de quince años de silencio, el tiempo se quebró en dos. Frente a un estadio repleto, la emoción estalló como una ola incontenible: globos amarillos flotando en el aire, carteles cargados de amor, miles de gargantas coreando las canciones que marcaron una adolescencia.

Camila habló de la vuelta de Erreway al escenario

Y en el centro, ellos. Felipe Colombo, Benjamín Rojas y una Camila Bordonaba que, quebrada por la emoción, apenas pudo sostener el micrófono antes de que las lágrimas se le escaparan como un río. “Ustedes hicieron que vuelva”, dijo con la voz temblorosa. Y el estadio entero pareció responderle con un grito unánime: gracias.

Ese primer show fue un hito, con una puesta en escena vibrante y una lista de clásicos que aún laten en millones de corazones. “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente”, “Memoria”... Cada acorde fue una llave que abrió las puertas del recuerdo. Cada verso, un reencuentro con la juventud.

Y el furor no se detiene. Tras agotar en tiempo récord las primeras fechas anunciadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Erreway confirmó nuevos conciertos: 29 y 30 de agosto, y 3, 4, 16 y 17 de septiembre. En cada función, el mismo ritual de reencuentro y catarsis colectiva. En cada noche, la certeza de que el fenómeno no era una moda pasajera, sino una huella cultural imborrable.

Erreway agotó cuatro Movistar Arena y va por el quinto

La gira comenzará el 24 de abril de 2025 en Quito, y pasará por Guayaquil, Lima, Nápoles, Madrid y Barcelona. ¿Y si en uno de esos shows aparece ella? ¿Y si Mía Colucci se sube al escenario aunque sea por una noche? Nadie lo sabe. Pero la sola posibilidad basta para mantener viva la esperanza. Porque cuando se trata de íconos, una aparición fugaz puede valer más que mil confirmaciones. Por ahora, la reina de la banda está lejos del trono. Pero su sombra sigue en el escenario.