El día que Jimena Barón visitó al papa Francisco con Diego Maradona y Wanda Nara en el Vaticano: “Fue mágico”

El día que Jimena Barón visitó al papa Francisco con Diego Maradona y Wanda Nara en el Vaticano: “Hablando de magia” (Instagram)

La muerte del papa Francisco conmueve al mundo y a la Argentina especialmente. Figuras destacadas recordaron las visitas que tuvieron en el Vaticano con el sumo pontífice, como Amalia Granata y Valeria Mazza. Jimena Barón fue una de ellas: allí habló de un cálido encuentro, que no estuvo ajeno a algunas situaciones disparatadas y la increíble coincidencia con Diego Maradona y Wanda Nara.

A través de una publicación que realizó en Instagram, la cantante se refirió al momento que vivió con el máximo representante de la iglesia católica, cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo y su hijo Morrison tenía recién 6 meses. “1 de Septiembre del 2014. Los jugadores del Inter y sus familias estábamos invitados a conocer al papa Francisco”, comenzó contando sobre el evento “Unidos por la Paz”, organizado por la Fundación PUPI, liderada por Javier Zanetti.

El emotivo encuentro de Jimena Barón y Momo con el papa Francisco (Instagram)

"Había un protocolo de vestimenta, mi ex jamás me avisó... Únicamente ropa negra”, recordó

“Vivíamos todos en Milán y el encuentro era en el Vaticano (lógicamente). A último momento no sé que quilombo hubo con mi pareja de ese momento (siempre había alguno) pero me dijo que no lo dejaban viajar, que se tenía que quedar en Milán”, recordó, mencionado al pasar los conflictos que tuvo con el futbolista y padre de su hijo mayor.

“Yo estaba súper ilusionada, ya había comprado ropa blanca para todos (pues flasheé presentarnos lo más puros posible) y le dije a mi ex: ‘Momo y yo vamos igual, pregúntale al club si nos dejan’. Nos dejaron ir con ellos y nos fuimos Momo y yo solos en tren con todo el Inter y sus familias. Había un protocolo de vestimenta, jamás me avisó... Únicamente ropa negra”, contó, con humor.

"Lo bendijo a Momo, lo besó, Momo le tocó la cara y le sacó la lengua risueño", destacó la cantante

En ese momento, se encontró con Wanda Nara, quien ese mismo año se había casado con Mauro Icardi y estaba embarazada de su hija, Francesca. “¿Qué haces, boluda?”, me dijo Wanda cuando llegué radiante como paloma al Vaticano en un mar de negro de aproximadamente 100 personas. Ahí me enteré del protocolo”, relató, divertida.

Sin embargo, el problema con su ropa fue sorteado y pudo tener ese ansiado encuentro. “Me hicieron esperar a ver si podían hacer la excepción y finalmente nos dejaron pasar. Francisco cálido, amoroso, simpático, saludó familia por familia y nos charló un ratito a cada uno. Lo bendijo a Momo, lo besó, Momo le tocó la cara y le sacó la lengua risueño. Se miraron a los ojos. Nos hablaba argentino, fue un momento muy mágico”, detalló.

Aquel día tuvo otro momento inesperado cuando luego de ver al Papa, terminó cruzándose con nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. “Nos despedimos, bajamos unos diez escalones de un mármol blanco y entre un grupo grande de gente un señor agarró a Momo y ese señor era El Diego, que me dijo: “sácame una foto con él y mándasela a tu marido’. Diego me charlaba y Momo nuevamente le tocaba la cara curioso”.

Momo, el hijo de Jimena Barón, con Diego Maradona

"Un señor agarró a Momo y ese señor era El Diego, que me dijo: “sácame una foto con él y mándasela a tu marido’", relató

“Hablando de magia, esa fue la historia de los 10 escalones blancos más endiosados que tendré jamás para contarle a mi hijo y ahora a ustedes. QEPD Francisco querido”, finalizó la actriz, sensibilizada.

Momo y Maradona en el Vaticano

Unas horas antes Wanda Nara había recordado ese mismo encuentro. “Bendijiste mi embarazo de riesgo, por eso Francesca se llamó así. También te pedí por mis hijos. Gracias. Fue un orgullo tener un Papa argentino. QEPD Francisco”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se la ve abrazada al Pontífice, vestida de negro como parte del protocolo para llevar a cabo la visita, junto a su exmarido Mauro Icardi.

Wanda ya había compartido fotos de ese encuentro, que no pasó desapercibido: aparece sonriendo junto al Santo Padre, con Mauro a un lado y su hijo mayor, Valentino, vestido de traje, posando frente a las cámaras. La familia se mostraba unida, emocionada y agradecida. “Qué hermosas palabras y qué hermoso ser humano. Estamos felices”, escribió en su cuenta de Instagram junto a la imagen completa, tomada dentro de las instalaciones del Vaticano.