Luciano Castro habló del inicio de su relación con Griselda Siciliani y la condición que le puso en los primeros días

La confesión de Luciano Castro sobre su relación con Griselda Siciliani: "Tenemos un proyecto de vida enorme" (Foto: Instagram)

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani desde que se conoció dio mucho de qué hablar. Meses después, alejados del escándalo que se generó al principio, se muestran más enamorados que nunca, con un gran proyecto a futuro. En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor contó cómo reaccionó al mensaje de cumpleaños de su novia, cómo inició la relación y el pedido que le hizo Griselda a pocos días de arrancar su romance.

“No lo vi, me contó mi sobrina cuando estábamos en la casa de mi mamá, cuando Griselda mandó eso me dijo ‘Mira, tío, lo que te puso Gri’ y me mató que me pusiera pibe, me vino de maravilla”, le contó a Catalina cómo fue que se enteró del mensaje que le dedicó semanas atrás la actriz de Envidiosa. Lejos de guardar lo que siente por Siciliani para el ámbito privado, detalló todo lo que la hace especial: “Me pasan muchas cosas con Griselda, no tengo poder de síntesis, es muy amplia ella, muy generosa, tiene un montón de cualidades que cualquier amigo de ella puede decirte. Yo a eso le tengo que sumar que estamos enamorados y tenemos un proyecto de vida enorme”.

Lejos de dejar el tema allí, contó cómo es con él: “Tiene cosas que no solo me enamoran más, sino que cuando me dice cosas sobre mi actuación, puedo ver que me lo está diciendo como colega, y eso me mata”. Durante la temporada de verano estuvieron los dos instalados en Mar del Plata, él con su espectáculo Caer y levantarse y ella como compañera. Sin dudarlo y sin necesidad de chequear los datos, aseguró: “Es la persona que más me vio, hice 28 funciones y ella vio 18. No la podía creer, en un momento le tiré que me pesaba que estuviera en la sala, para que no viniera, y le importó un carajo, me decía ‘Lo tenés que superar, anda y actúa bien’”.

El pedido que le hizo Griselda a Luciano en los primeros días de relación: "No me hagas perder el tiempo" (Foto: Instagram)

“Es muy importante para mí que esté. Olvídate de lo enamorado que estoy de Griselda, de nuestra historia de amor, de la cual solamente se ve el lado que vende, nuestra historia de amor es mucho más grande que la historia que se muestra y más grande de lo que se muestra. Que ella, como actriz, esté en la sala mirándome tiene esa cosa”, explicó, dando a entender que, a pesar de que sea su novia, le genera los mismos nervios que cuando cualquier colega está entre los espectadores.

Sobre cómo llegaron al lugar en el que están y con los planes que tienen a futuro, dijo: “Nos conocemos desde muy jóvenes, solo hubo que sentarse, mirarse, decir las cosas como son. Ella sabe quién es Luciano y yo sé quién es Griselda. Hay un camino allanado que nos facilitó que tengamos el proyecto de pareja que tenemos, que es clarísimo y enorme”.

Y agregó que la actriz de Educando a Nina le dejó en claro la situación desde el día uno: “Lo que me dijo no importa, pero, palabras más, palabras menos, me dio a entender que yo estaba grande, viejo choto, no me hagas perder el tiempo porque tengo un montón de cosas por delante que son más importantes que vos. Yo le dije ‘A mí me pasa lo mismo, no vamos a perder el tiempo’ y ahí empezamos a construir un proyecto de vida que hasta hoy nos tiene superentusiasmados”.

Si bien tiene todo trazado para el futuro, semanas atrás la expareja de Adrián Suar dejó en claro que no está en los planes vivir bajo el mismo techo.