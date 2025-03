Griselda Siciliani contó por qué no vive con Luciano Castro: “Soy anti convivencia”

Griselda Siciliani aclaró que no convive con Luciano Castro y expresó ser "anti convivencia" (Video: LAM, América TV)

La actriz Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro y dejó en claro su postura respecto a la convivencia y la exposición mediática. En una entrevista con LAM (América TV), se mostró tajante sobre su vida privada y lanzó una indirecta en medio de la polémica con Sabrina Rojas.

Desde que se confirmó su relación con el actor, la pareja apareció constantemente en los medios de espectáculos. Sin embargo, lejos de alimentar rumores o dar detalles de su vínculo, Siciliani dejó en claro que no tiene intenciones de compartir ciertos aspectos de su vida sentimental.

En un charla distendida con el cronista Santiago Riva Roy, la actriz fue categórica al hablar sobre la posibilidad de convivir con Castro. “Estamos muy bien, felices y contentos. No, no estamos conviviendo. Soy anti convivencia. A mí no me gusta la convivencia“, sentenció.

Durante la entrevista, Griselda Siciliani también se refirió a su relación con la prensa y a su incomodidad cuando le preguntan sobre su vida privada. En un momento de la charla, lanzó una frase contundente que dejó entrever su molestia con ciertos cuestionamientos de los periodistas: “Yo quiero que no me pregunten nada. Es incómodo. Es más lindo hablar de trabajo".

Griselda Siciliani diferenció su postura de otras figuras que eligen exponer su vida personal y eligió referirse a su trabajo (Netflix)

Con estas palabras, la protagonista de Envidiosa (Netflix) dejó en claro que prefiere enfocar las entrevistas en su carrera profesional antes que en su vida amorosa. Si bien entiende que la curiosidad sobre su relación con Luciano Castro es inevitable, dejó en evidencia que no disfruta de esas preguntas.

Además, diferenció su postura de la de otras figuras públicas que sí eligen exponer su intimidad sin problemas: “Es más lindo hablar de trabajo porque uno se entusiasma hablando de trabajo, porque es lo que nos gusta hacer. Y hablando de la vida, yo no estoy cómoda, pero mucha gente está cómoda y entiendo. Son habilidades“.

La polémica entre Luciano Castro y Griselda Siciliani con Sabrina Rojas

El cumpleaños número 50 de Luciano Castro se convirtió en el escenario de una nueva controversia mediática. Lo que comenzó como un mensaje afectuoso por parte de Griselda Siciliani a través de sus historias de Instagram terminó por alimentar rumores sobre una supuesta tensión con Sabrina Rojas, expareja del actor durante más de una década y madre de dos de sus hijos.

Todo se desató cuando Siciliani compartió un posteo en sus redes sociales en el que le dedicó unas palabras a su pareja: “Hoy este pibe cumple 50. Feliz cumple, mi amor. Te amo”, pero fue la siguiente frase la que generó especulaciones: “Me gustás más que a los 30”. Según trascendió, este comentario habría sido interpretado como una referencia al pasado del actor, particularmente a la época en la que aún estaba con Rojas.

Luciano Castro negó que los rumores afecten su relación con Griselda Siciliani: "Nos fortalece"

Ante la polémica, Castro fue consultado por un móvil de LAM sobre si este revuelo había afectado su relación con Siciliani. Su respuesta fue breve y tajante: “No, para nada, al contrario, nos fortalece”. Sin embargo, su incomodidad fue evidente cuando el cronista insistió en preguntarle sobre su vínculo con Rojas. En ese momento, el actor dejó en claro su postura: “De eso yo no hablo, te lo vuelvo a decir. Eso es mi vida privada”.

En tanto, Sabrina Rojas también se refirió recientemente a su relación con Luciano Castro y aseguró que, luego de su separación, el actor intentó volver en varias ocasiones. Además, la conductora confirmó que está conociendo a alguien nuevo, aunque prefirió no dar nombres. Mientras tanto, Siciliani se mantiene alejada de la polémica y, como ya dejó claro en LAM, evita hablar sobre su vida privada y los conflictos mediáticos que la rodean.