Sabrina Rojas, contra Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Es una historia de amor a la que yo le conozco el final”

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro por su romance con Griselda Siciliani: "Es una historia de amor que yo ya sé el final"

Unas horas después de que en una nota con Intrusos Luciano Castro se refirió a su relación amorosa con Griselda Siciliani, Sabrina Rojas desde el ciclo en el mismo canal volvió a lanzar dardos contra su exesposa y el vínculo que hoy tiene con la actriz. “Estoy verborrágica... Recién hablé con él y ahora lo veo en un ratito”, comenzó diciendo la conductora de Pasó en América.

“¡La facha que tiene! Está impecable”, elogió al actor Tartu, quien conduce junto a ella el programa de América. En ese momento, ella comenzó a disparar frases punzantes. “Igual yo lo usé en su mejor momento. Eso es real. Lo usé cuando tenía apenas unos 33 años. Era una bomba, protagonista, estaba allá arriba. Era todo. Ahora es un señor de 50, fachero. Siempre con su sonrisa ganadora. Sí, sí. Es facha el gordo”, afirmó, con ironía.

“Sus lentes no son de sol”, agregó, sobre los anteojos cancheros que estaba usando el galán en la nota que dio al ciclo de Flor de la V y que replicaron en el ciclo que conduce Sabrina. “¿Es medio ‘chicato’?”, indagó el periodista. “Sí, es un señor de 50 ya. No ve. A veces no ve, no siente”, agregó, tentada de risa.

“Sucedieron cosas que no vamos a contar, se nota que está más pollerudo que nunca. Suscribo. El gordo cuando se manda cagadas se pone pollerudo”, se despachó punzante la exmodelo, quien desde que su ex blanqueó su romance con la protagonista de Envidiosa comenzó a sacar a la luz algunas intimidades.

“Él tiene como enamoramientos muy fuertes. Yo veo pasar gente, y así va a pasar. Es una historia de amor que yo ya sé el final. Tal vez es en un año, en dos, pero el final yo ya lo sé. Va a ser distinto a otros, pero el final ya lo sé”, siguió Sabrina, enigmática. “Después él viene llorando, y me dice ‘¿pero vos sos bruja?’. No, tengo sentido común, boludo. No soy bruja”, lanzó.

Incluso realizó un reclamo doméstico contra el padre de sus hijos. “Dice que Griselda siempre está. Bueno, que te vaya a buscar los lentes que tenías puestos a la óptica que, como una boluda, te los fui a buscar yo, mi amor. Para cosas divertidas estamos todos”, arrojó, filosa. “Me dice ‘¿podés pasar por la óptica los lentes que les dejé reservados’. Y yo siempre estoy. Yo soy familia. Por eso siempre estoy. Cuando el gordo viene llorando, cuando viene nostalgioso, cuando viene lastimado. Cuando no aguanta a alguien. Yo en casa lo recibo siempre porque es como un hermano para mí”, disparó.

Tomándoselo con humor, le preguntaron en su programa si se sentía aliviada por lo que había contado, pero redobló la apuesta. “No, para sentirme así tendría que contar un montón de cosas y sería un ‘¡boom!’ y no lo voy a hacer”, aseveró. “Pero yo al gordo lo quiero. Está hermoso, está buenmozo. Va a hacer una obra que me dijeron que está espectacular. Él sabe que lo quiero y que estoy acá siempre”, señaló.

Hacia el final, volvió a dedicarle palabras al noviazgo que tiene el actor con Siciliani. “Dejémoslo porque está pollerudo, cagado en las patas. Porque, a parte es la obviedad. Cuando está pollerudo, se muestran mucho juntos. Se muestran y se muestran. Es todo tan obvio. Se hacen los superados y es espectacular. Yo, desde acá, como pochoclos”, concluyó.

En su nota con Intrusos, Luciano había sido consultado sobre las declaraciones que viene teniendo su exesposa, en donde lo acusa de haberle siendo infiel con la actriz cuando todavía estaban en pareja. “Sí, pero por eso, yo no hablo de nada. Lo tomo como cualquiera...”, respondió el actor, fiel a su estilo hermético. “Hablamos con Griselda y nos dijo: ‘Vayan a preguntarle a Luciano cómo está con este tema’”, le dijo un cronista. “Lo que te digo: yo no hablo, no opino. Todo lo que tengo que hablar, lo hablo en privado. Lo hice siempre, aparte. No es una postura. De hecho paré porque ya tuvimos una charla y a mi me importa que sepan que no es personal”, se defendió.

“¿Le diste respaldo y seguridad a Griselda en estas disputas con Sabrina y Florencia? Porque hablamos con ella y nos dijo que le molestó que se hablara de ella”, le preguntaron luego. “Siempre, siempre. Puede ser que le haya molestado y lo entiendo. Pero mi respaldo a Griselda va a través del amor que tengo hacia ella”, dijo Luciano, mientras se negaba a referirse a Flor Vigna.