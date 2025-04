El íntimo festejo de cumpleaños de Marcelo Tinelli para Lolo: decoración futbolera, anécdotas y mucha emoción

El íntimo festejo de cumpleaños que organizó Marcelo Tinelli para su hijo Lolo (Video: Instagram)

A lo largo de los años, Marcelo Tinelli dejó una cosa muy clara: sus hijos son lo más importante que tiene en esta vida y lo demuestra en cada ocasión que tiene, ya sea con gestos públicos en las redes sociales o a puertas cerradas. Y para ratificarlo, este viernes Lorenzo, fruto de su relación con Guillermina Valdés, cumplió 11 años y el conductor lo celebró por todo lo alto.

El día lo comenzó con un tierno saludo en sus redes sociales, donde dejó en claro que el menor de la familia Tinelli lo hace feliz en cada instante que pasan juntos: “Lorenzo, Lolo para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dio. Deseo que siempre seas tan feliz como te veo hoy, que sigas jugando en esta vida, como lo haces hoy. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre, Lolito de mi vida. Feliz cumple".

Sin embargo, las primeras horas de su cumpleaños el pequeño lo pasó con su mamá, que junto a los tres hijos que tuvo con Sebastián Ortega, organizaron una pequeña celebración. Con la caída del sol, Lolo llegó al departamento de Marcelo para ser el invitado de honor en una íntima fiesta familiar. “Lolito, el cumpleañero, llega a casa para el festejo en familia de sus 11 años”, relató el presentador de ShowMatch en la catarata de historias que le dedicó.

Así llegaba Lolo para su fiesta de cumpleaños familiar

La decoración fue totalmente futbolera

Los colores de San Lorenzo no podían faltar

La temática de la fiesta estuvo clara desde un primer momento: fútbol, una pasión que Tinelli comparte con el menor de sus hijos y que los une en su amor por San Lorenzo de Almagro. Es por esta razón que el departamento fue decorado con los colores de la selección argentina, celeste y blanco, y con los colores del club de sus amores, azul y rojo. “Feliz con la decoración de AFA. Del otro lado no podía faltar la del cuervo, San Lorenzo, el club de sus amores”, escribió junto a las fotos de su hijo posando con los globos y las guirnaldas.

Este amor por el deporte se vio reflejado también en la torta. Compuesta por tres pisos: uno dedicado a Defensores de Belgrano, el segundo a San Lorenzo y el tercero a la selección mayor. “Te amo Lolito de mi vida. Feliz cumpleaños, mi amor. Simplemente te amo Lolo. Feliz cumple”, fue la declaración que le hizo Tinelli al pequeño luego de soplar las velitas.

En su feed el Cabezón subió un tierno video de la familia al completo cantando la clásica canción de cumpleaños. “Feliz cumple Lolito hermoso. Felices 11 años. Maravilloso festejo en familia con su amigo Santi, mis tíos Mirta Domeño, José Luis, Dorita, Nino; mis primos hermanos El Tirri, Federico Giugno y mis hijos y hermanos de Lolo, Candelaria y Francisco. Estuvo presente y se tuvo que ir Juanita y Micaela está de viaje. Mi familia que amo. Gracias por esta noche increíble. Y la torta, con los amores futbolísticos de Lolo, sencillamente espectacular", detalló en el pie del video.

La emoción de Tinelli: "Simplemente te amo"

Lolo junto a la tía del conductor

Que el Tirri se encuentre entre los invitados, asegura que alguna historia extraña se va a contar y esta no fue la excepción. Sentados a la mesa, reveló que tiene memoria regenerativa tántrica y con esas palabras comenzó una explicación que dejó a todos en silencio. “Es cuando uno regresa a su estado primitivo, es decir, cuando nace. Es cuando vos te acordás de todos tus movimientos en tus primeras horas, yo abrí los ojos y me acuerdo de que a las horas me dijeron ‘Viene tu primo’, que era él”, contó, señalando a Marcelo y detalló la ropa que tenía puesta en ese momento: “Él cayó un 13 de enero con un sobretodo. Hubo lluvia a las siete y vos caíste a las 10“.

Lejos de tomarse su historia con tanta seriedad, el conductor del Bailando bromeó: “Sigue hablando El Tirri de la memoria tántrica regenerativa delante de toda la familia, que lo mira azorado porque todo esto nunca lo habíamos escuchado”. Según el músico, 1 persona de cada 420 tiene esta característica, sin poder creer lo que escuchaban, uno de los tíos quiso saber si había algún libro escrito del tema y la respuesta dejó más incrédulo a Tinelli.

El Tirri se llevó las miradas en el cumpleaños de Lolo

“Sí, hay varios libros. Uno es Cómo dejar de ser mono. Te hace ir a la época primitiva, a la época donde estaban los cavernícolas, que son los primeros que tienen la memoria regenerativa tántrica, porque ellos salían a garrotear con el garrote, vamos de contra garrote ‘pa’, le pegaban, pero Marcelo caminaban 17 kilómetros. No, no eran bebés, eran hombres grandes que les crecían la barba desde chiquitos", cerró su historia Luciano, dejando sin palabras a todos los presentes.