El emotivo saludo de Marcelo Tinelli a su hijo Lolo por su cumpleaños: “Me enseñaste nuevas formas de ser papá”

El video de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de su hijo Lolo

Familiero desde siempre, un estilo de vida heredado en su Bolívar natal, Marcelo Tinelli tiene devoción especial por sus hijos. Tanto en sus declaraciones públicas como en los diferentes posteos en las redes sociales, el conductor suele mostrar su complicidad con Micaela y Candelaria (de su relación con Soledad Aquino), Francisco y Juanita (de su vínculo con Paula Robles) y Lorenzo, alias Lolo, que tuvo con Guillermina Valdes. Precisamente el más pequeño de su descendencia hoy está de festejo. Y el creador de ShowMatch le dedicó una sentida publicación en los primeros instantes de su cumpleaños.

“Hoy hace 11 años llegabas a este mundo. No me puedo olvidar de ese momento”, empezó diciendo Marcelo, y reveló un dato que llamó la atención para los amantes de la numerología: “Un 18 de abril a las 11.11 en la habitación 1111 de la clínica”, aseguró.

Junto al texto, publicó un video que va mostrando estos años con el pequeño, con una frase sobreimpresa que aparece de repente y sintetiza todo: “Compañero de fierro”. Y entre pasiones compartidas y momentos de diversión, afloran los recuerdos. “Desde ese mismo instante alegraste aún más mi vida, dándome tanto amor siempre, que me emociona, y enseñándome nuevas formas de ser papá, día a día. Te amo tanto, tanto, hasta el infinito y más allá, como decía un personaje de Disney”, prosiguió.

Marcelo Tinelli y Lolo en Qatar

En las imágenes se sucedían los viajes, el fútbol, el colegio, las comidas y las sonrisas, musicalizados por “Hijo Mío”, de Misael de la Rosa. En las palabras, Marcelo siguió expresando sus sentimientos más profundos. “Lorenzo, Lolo para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dio. Deseo que siempre seas tan feliz como te veo hoy, que sigas jugando en esta vida, como lo haces hoy. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre, Lolito de mi vida. Feliz cumple".

De inmediato, el mensaje se pobló de reacciones y comentarios para saludar al niño. Entre ellos, sus hermanas Candelaria -“11.11 mi vida”- y Micaela, “Lolito hermoso de nuestros corazones, los amo”. Y también palabras de elogio para Marcelo, por el vínculo que estableció con cada uno de sus hijos y que sigue construyendo a diario.

De hecho, apenas unos días atrás, el conductor se conmovió con un gesto del pequeño vinculado a la gran pasión que los une: el fútbol. Y sobre todo, cuando está pintada con los colores de San Lorenzo de Almagro o de la Selección Argentina.

“Amo la habitación de Lolo”, escribió el Cabezón como pie a una imagen en la que se recortaba el cuarto del niño como un altar pequeño pero cargado de símbolos. Hay una cama de una plaza, envuelta por un acolchado estampado con algunos de los momentos más emblemáticos que se vivieron en el Mundial de Qatar 2022, evento que el pequeño pudo vivir en primera persona junto con su papá. En el cubrecama se puede ver la icónica atajada de Dibu Martínez en la final, la Copa del Mundo, la Scaloneta y, por supuesto, Lionel Messi.

Pero lo que quería destacar el conductor está colgado en la pared, sobre la cama. Y se trata de un objeto vinculado a San Lorenzo: “Un nuevo banderín comprado por él”, reveló Marcelo, con orgullo ante el niño que va forjando su propia identidad, pero que al mismo tiempo mantiene las raíces ligadas a la tradición familiar.