Guillermina Valdés compartió un emotivo álbum para festejar el cumpleaños de Lolo

El saludo de Guillermina Valdés por el cumpleaños de Lolo (Video: Instagram)

Hace años que para Guillermina Valdés la familia es uno de los centros neurálgicos de su vida, compartiendo los momentos de intimidad con sus cuatro hijos, Dante Ortega, Helena Ortega, Paloma Ortega, fruto de su relación con Sebastián Ortega, y Lorenzo Tinelli, fruto de sus diez años junto a Marcelo Tinelli. El día viernes la familia al completo se encuentra de festejo, ya que el miembro más pequeño de ambos lados cumplió 11 años.

Con la intención de marcar esta importante fecha, Guillermina le dedicó un tierno posteo al menor de sus hijos. Esta publicación comienza con una foto de Lolo en la casa de su mamá con una camiseta de fútbol, pasión que heredó de su papá, y unos anteojos de fiesta que dicen “Feliz cumpleaños”. En la siguiente imagen se puede ver Lorenzo en brazos de uno de sus hermanos mientras su mamá acomoda la torta elegida para el festejo, una chocotorta con mucho relleno.

El posteo no solo tiene fotos de las primeras horas de su cumpleaños, sino que hizo un repaso de algunos momentos familiares. Su viaje al desierto, donde escalaron un gran médano, llegaron a la cima agitados y disfrutaron del atardecer; jugando al ajedrez junto a Dante, el mayor de los hermanos Ortega; vacaciones familiares en la playa, fueron solo algunos de los recuerdos seleccionados por la actriz.

Lolo arrancó su cumpleaños rodeado de sus hermanos y su mamá

Dante, Paloma y Helena Ortega estuvieron en el íntimo festejo

El recuerdo retro de Guillermina en el cumpleaños número 11 de su hijo menor

Uno de los recuerdos que se llevó todas las miradas fue un video de Lorenzo pateando una pelota inflable cuando era todavía muy pequeño, de fondo se lo puede ver a Marcelo, que en todo momento lo alienta a seguir corriendo y jugar con libertad. “Feliz 11 a mi amorcito más pequeño“, comienza el pie de foto que escribió la empresaria.

El número 11 no solo es la edad que cumplió, sino que hoy es todavía más importante, porque así la cosa tiene una conexión con el 18 de abril de 2014. “Nació a las 11:11 en la habitación 1111 (si te gustan los números, chúpate esa mandarina)”, detalló Guillermina, no es menor destacar que el número 11 es considerado un “número maestro” en numerología y su repetición amplifica su significado, asociado a la intuición, los nuevos comienzos y el despertar espiritual. “Te amo con todo mi corazón”, cerró la modelo.

"Te amo con todo mi corazón", la declaración de Valdés para el menor de los Tinelli

Guillermina y Lorenzo en unas vacaciones familiares

Todos los detalles del festejo estuvieron pensados

Por su parte, el creador de ShowMatch le dedicó una sentida publicación en los primeros instantes de su cumpleaños. “Hoy hace 11 años llegabas a este mundo. No me puedo olvidar de ese momento”, empezó diciendo Marcelo, y reveló un dato que llamó la atención para los amantes de la numerología: “Un 18 de abril a las 11.11 en la habitación 1111 de la clínica”, aseguró.

Junto al texto, publicó un video que va mostrando estos años con el pequeño, con una frase sobreimpresa que aparece de repente y sintetiza todo: “Compañero de fierro”. Y entre pasiones compartidas y momentos de diversión, afloran los recuerdos. “Desde ese mismo instante alegraste aún más mi vida, dándome tanto amor siempre, que me emociona, y enseñándome nuevas formas de ser papá, día a día. Te amo tanto, tanto, hasta el infinito y más allá, como decía un personaje de Disney”, prosiguió.

En las imágenes se sucedían los viajes, el fútbol, el colegio, las comidas y las sonrisas, musicalizados por “Hijo Mío”, de Misael de la Rosa. En las palabras, Marcelo siguió expresando sus sentimientos más profundos. “Lorenzo, Lolo para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dio. Deseo que siempre seas tan feliz como te veo hoy, que sigas jugando en esta vida, como lo haces hoy. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre, Lolito de mi vida. Feliz cumple“.