Santiago del Moro contó la razón por la que la perrita Paris se ausenta tanto de la casa de Gran Hermano

Paris abandonó temporalmente Gran Hermano debido a problemas de salud que requieren atención veterinaria especializada (Video: GH, Telefe)

La imagen de Paris cruzando la puerta de la casa de Gran Hermano (Telefe) conmovió a miles. Su llegada, convertida en símbolo de concientización sobre el abandono animal, fue recibida con entusiasmo tanto por los jugadores como por la audiencia. Sin embargo, pocos días después de su ingreso, su ausencia comenzó a notarse. Este jueves 17 de abril, Santiago del Moro despejó las dudas y reveló que la perrita atraviesa una delicada situación de salud que la obligó a retirarse temporalmente del reality.

“Tiene dolores”, sostuvo el conductor durante la emisión en vivo, y agregó que “es una perrita que tiene muchos problemas”. Paris, rescatada y sumada al programa como una forma de visibilizar el maltrato animal, presentó infecciones en las caderas, motivo por el cual se encuentra bajo tratamiento veterinario fuera de la casa. Tal como explicó Del Moro, su condición requiere una atención particular que excede el ámbito del reality.

Santiago del Moro reveló que la perrita sufre infecciones y dolores que la alejaron del reality

“Quien la adopte tendrá que brindarle una atención especial y constante”, advirtió el conductor, dando a entender que no se trata de una mascota que pueda ser integrada a cualquier entorno sin una evaluación médica y una contención adecuada. En redes sociales, el presentador también subrayó que su paso por el programa no tiene fines publicitarios: “Lo importante para ella no será la fama, sino encontrar una familia que la llene de amor y contención”.

Durante su breve estadía en la casa, los participantes se mostraron conmovidos por su historia y rápidamente desarrollaron un vínculo afectivo. Sin embargo, según reveló el Big a los jugadores, el pasado de Paris es doloroso: “Fue abandonada cuando estaba embarazada. Todos sus cachorritos encontraron hogar rápidamente, pero ella debió permanecer en observación para recuperarse de las heridas del maltrato”.

A pesar de estas secuelas, desde la producción del programa aseguraron que Paris “es sana, tranquila y muy cariñosa”, y remarcaron que conserva intactas “las ganas de seguir viviendo”.

La producción señaló que Paris tiene carácter tranquilo y cariñoso, pero necesita cuidados especiales (Video: GH, Telefe)

El caso de Paris se suma al de otros animales que pasaron por ediciones anteriores del reality, como Morita, Caramelo o Arturo. Pero esta vez, el panorama parece más complejo. La condición de salud de la perrita y la responsabilidad que implica su cuidado podrían dificultar una adopción dentro del grupo de jugadores. Hasta el momento, solo uno de los participantes se mostró dispuesto a asumir ese compromiso: Ulises Apóstolo.

Desde su presentación en sociedad, se remarcó que su presencia dentro del juego no era meramente decorativa. En palabras de Del Moro, “ella representa a miles de perritos que esperan un hogar”, y su paso por la casa funciona como recordatorio de que todos los animales merecen ser protegidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el día de su ingreso, el conductor describió con claridad el sentido de esta elección: “Ella es Paris, y hoy su destino cambia. Ingresa a la casa no solo como una concursante especial, sino como un símbolo de segundas oportunidades. Ojalá su paso por la casa le consiga lo que siempre mereció: una familia que la cuide, la valore y la llene de cariño”.

Paris fue rescatada tras ser abandonada embarazada, mientras sus cachorros hallaron hogar rápidamente

La noticia de su retiro provisorio generó preocupación y desencadenó múltiples mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su deseo de adoptarla, y otros pidieron que se priorice su bienestar por sobre cualquier lógica televisiva.

Pese a la incertidumbre actual, la producción no descarta que Paris regrese a la casa si su evolución médica lo permite. De todos modos, se dejó en claro que su bienestar está por encima de su participación en el formato. En ese sentido, la visibilidad que le dio el reality ya cumplió un objetivo fundamental: instalar en la conversación pública el problema del abandono animal y la necesidad de ofrecer hogares responsables a perros adultos y con necesidades especiales.