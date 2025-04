Piden la expulsión de Catalina Gorostidi de la casa de Gran Hermano luego de meterse con la comida de un compañero

Las pruebas por las que piden la expulsión de Catalina de la casa de Gran Hermano (Video: X/Tronk)

Semanas atrás, Catalina Gorostidi logró ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) luego de que Furia, quien había entrado originalmente, tomara la decisión de abandonar. Desde el minuto cero sus dos objetivos dentro del programa fueron: Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito. Días atrás hicieron este pedido por una serie de actitudes de Catalina en contra de Luz, pero en las últimas horas se viralizó una polémica actitud contra Santiago.

Desde que ingresó a la casa, Tato contó que lleva una dieta en la que no come harinas, ya que tiene una intolerancia al gluten, que no llega a ser celiaquía. Debido a esto su dieta se basa principalmente en arroz y atún, esto se debe a que en el supermercado de la casa no habría muchas opciones sin TACC.

El nuevo capítulo de esta guerra, que hasta el momento consistía en gritos durante las galas y votos cruzados, escaló. La médica, junto a Gabriela Gianatassio decidieron intervenir la comida especial que se preparó el uruguayo, generando indignación en redes.

Santiago hizo unos brownies especiales para poder tener algo dulce en las tardes, los puso en el horno y se fue a seguir con su rutina del día. Aprovechando el horno desatendido, Gorostidi se acercó para subir la temperatura, lo que hizo que la cocción terminara quemándose, con tan solo algunas porciones capaces de ser salvadas.

Esto en las redes no pasó desapercibido y en X (conocido antes como Twitter) no faltaron los comentarios. “¿Esto no merece sanción? No es travesura"; “Jugar y arruinar comida cuando hay gente que pasa hambre real es asqueroso”; “Estas cosas no están buenas y deben ser advertidas. Hay que poner un límite”, fueron algunos de los mensajes de las redes.

Se viralizo un video de Catalina contaminando la comida de un compañero de Gran Hermano

Por otro lado, un segundo video se volvió viral. En este se la puede ver a la médica pediatra parada frente al plato de comida, agregándole condimentos para que no pueda consumir ninguna de las porciones que logró salvar. Mientras esto sucedía, Lourdes hacía de campana, es decir, estaba a cargo de avisarle si venía alguien.

Rápidamente, cambiaron las cámaras y empezaron a apuntar al patio de la casa. La indignación de los internautas no tardó en hacerse eco y la palabra expulsión es tendencia en las redes sociales.

Semanas atrás, le reveló a la casa el secreto mejor guardado de Luz Tito: los paquetes de cigarrillo guardados. La señal más clara fue su comentario durante una charla con Eugenia, donde la acusó de esconder cigarrillos como parte de una supuesta maniobra de juego. “Luz también tiene puchos escondidos y nadie le dice nada”, disparó la pediatra para poner en marcha su plan, sin advertir que estaba filtrando información del afuera, algo que no está permitido en el reglamento.

Al escucharla, Eugenia reaccionó con sorpresa: “¿Cómo sabés vos que tiene Luz puchos escondidos?”, a lo que Catalina respondió sin dudar: “¡Estoy segura, estoy segura!”. La santafesina repitió esta misma conversión con Sandra Priore, que se sabe que tiene una gran adicción al tabaco y consume varios cigarrillos por día. Sentadas en la mesa de la cocina de la casa, Gorostidi volvió a hacer uso de información privilegiada para agitar las aguas de la casa más famosa: “Tiene una caja entera sin abrir”.

De la mano de esto vino un plan: entrar en la habitación de Luz, revisar todas sus pertenencias, esconder un par de cosas y robar los cigarrillos. “Alguien me hace campana, se los sacamos, fuman y nadie dice nada. Yo estoy. Yo estoy. Si ustedes en algún momento del día me hacen campana yo voy y le reviso donde creo que los tiene, si los encontramos se los doy a ustedes y fingimos demencia“, aseguró la santafesina acerca del hurto a Tito. Sin poder salir de su asombro, Sandra se quedó sentada en la mesa, mirando el jardín de la casa con cara de pocos amigos.

Luego de esto, recibió una advertencia por parte del ojo que todo lo ve y logró zafar de la gala de eliminación de esa semana, sin embargo, habrá que esperar por la reacción de la producción por esta grave falta en las reglas de convivencia y, en el caso de estar nuevamente en placa, la decisión que tomarán los seguidores del programa con respecto a su pertenencia en la casa.