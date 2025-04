Wanda habló junto a L-Gante de la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi: “Están felices”

Wanda Nara habló sobre su relación con LGante y la revinculación de sus hijas con Icardi (Video: América TV)

Wanda Nara logró sorprender una vez más, y por partida doble. Mientras circulan todo tipo de rumores sobre su relación con L-Gante, la conductora se mostró junto al músico, muy sonriente y relajada en el asiento de acompañante de su camioneta. Atrás viajaba Maxi el Brother, manager del artista, con quien el cumbiero protagonizó un escándalo reciente que puso en jaque su relación y le dio un nuevo giro también a esa subtrama.

Los tres llegaron a los estudios de Telefe en el barrio de Martínez, donde Wanda tenía pautada una cita para definir su futuro laboral. Allí fueron captados por las cámaras de Intrusos (América TV) y aprovecharon la ocasión para despejar las dudas acerca del estado de su noviazgo. “Vinimos a traer a la pibita y nos vamos”, dijo el cantante de Cumbia 420 con el humor que lo caracteriza a la hora de dar declaraciones a la prensa y referirse a Wanda.

“Olvidate. Es más lo que se especula de afuera que otro quilombo que puede llegar a haber”, respondió el músico a la pregunta de si habían solucionado sus problemas tanto con Wanda como con su representante. Cuando le consultaron a Nara sobre esta pelea dijo: “Yo no estaba, pero sé que se aman, la verdad que las cosas quedan ahí”.

Sin poder evitar tocar el tema de la relación de la China Suárez con Mauro Icardi, el cronista del programa de América, quiso saber qué pensaba de los rumores de embarazo que empezaron a circular hace unos días y fue tajante: “No tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”.

Esta reunión de Icardi con sus dos hijas se dará en la tarde del martes en el Ministerio Público Tutelar luego de tres meses sin verse. Sobre esto contó cómo se preparan las dos niñas: “Es hoy. Están felices, estuvimos a la mañana haciendo una torta para el papá. Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga. Las voy a llevar yo, pero se van a encontrar ellas”.

Mauro podrá ver a sus hijas después de tres meses

“No tengo diálogo”, contó acerca del estado actual de su relación con el delantero del Galatasaray, con quien se encuentra en medio de una batalla legal con un frente civil y otro penal abierto. Elián decidió cerrar la entrevista con tono divertido, eliminando un poco de la tensión que se generó al nombrar el deportista: “¿Dónde hay una parrilla por acá?“.

La noticia de esta revinculación comenzó el pasado 8 de abril, cuando la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) llevó a las dos pequeñas a la sede del Ministerio para que hagan las entrevistas psicológicas correspondientes. Dos días después de esta visita al organismo público, Guido Záforra al aire de DDM (América TV) dio más detalles.

“Hay un proceso de reintegración que se va a hacer a mitad de semana, se está definiendo si martes o miércoles. Este encuentro va a ser en el Ministerio Público Tutelar”, comenzó diciendo el periodista, lo que generó un poco de sorpresa en el panel, ya que es un lugar extraño para el encuentro.

"Hay más detalles insólitos con respecto a este encuentro, porque va a durar aproximadamente una hora. Va a haber terapia canina, significa que van a estar los perritos, pero no los de las chicas, sino los perritos del Ministerio“, detalló Záffora. Allí las nenas no estarán solas con el delantero del Galatasaray y estarán acompañadas por un grupo de psicólogas de las pericias. Cesar Carozza, abogado y panelista del programa, aseguró que en algunos casos es común que el encuentro sé de así, pero tiene a hacerse en la casa.

Y Guido continuó: “No se quedan con Icardi a solas, él no es que pueda hablar con las nenas a solas, esto no está permitido. Y algo que me contaron es que antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural, pasa en una plaza o lo que quiera hacer con sus hijas, tiene que haber previo varios encuentros que los va a determinar la justicia. Todavía el día no está puesto. Lo que me contaron es que las nenas pidieron ver a su padre“.