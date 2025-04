Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano: traiciones, castigos y verdades incómodas

La historia que conmovió a todos en Gran Hermano: “Prefería vivir de noche, me aterraba el día porque pensaba que Luciana se iba a notar” La profesora de danzas sufría como Jorge y se sentía liberada cuando aparecía la mujer que quería ser, en un camino que encontró salida al entrar a la casa. La infancia difícil en un pueblo de Santa Cruz, la contención que no pudo encontrar y los peligros de un ambiente hostil: “Tuve ángeles que me protegieron muchas veces”