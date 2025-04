Preocupación por Paris, la perrita que ingresó a la casa de Gran Hermano

Preocupación por la salud de la perrita de Gran Hermano (Video: Telefe)

El miércoles pasado, bajo las luces inmutables de los sets de televisión, Paris cruzó el umbral de la casa más observada de la Argentina. La galga de entre seis y siete años, con su andar tímido, conmovió a los jugadores y espectadores de Gran Hermano 2025 desde el primer instante. Luego se conoció su dura historia de vida y los participantes no pudieron evitar emocionarse, sin embargo, en las últimas horas la preocupación por París se convirtió en la protagonista del día.

Nadie imaginó que el ingreso de Paris iba a generar tal marea de emociones. Su figura flaca y elegante se volvió un símbolo de ternura entre las paredes de la casa. Se convirtió en rutina verla dormitar junto a los sillones, mover apenas la cola ante las caricias de los chicos y recibir bocados disimulados de comida. Pero durante la mañana del miércoles, en el momento exacto que se cumplía una semana desde su ingreso, tuvo que irse de la casa más famosa.

El miércoles 9 de abril, un recorte viralizado encendió las alarmas. En la cocina, con voz queda, Luchi confesaba haber llevado nuevamente a Paris al confesionario. “Yo me levanté y la llevé al confesionario. Me dijeron que se la tenían que llevar porque le van a hacer estudios otra vez”, explicó sentada en la mesa de la cocina. La tensión flotó en el aire. Sandra, una de las jugadoras más adultas de la casa, preguntó lo que todos temían: “¿No vuelve?” La respuesta no dio ninguna pista, por lo que la incertidumbre se apoderó de ellos: “Es lo que me dijo Big“. La transmisión se cortó.

En las redes, la conmoción fue instantánea. X (antes Twitter) explotó con reclamos, especulaciones y angustias. “¿Por qué exponer a un animal vulnerable a la tensión de un reality?”, cuestionó un usuario. Otros exigieron respuestas concretas de Telefe y la producción del programa. El recuerdo de Arturo, el cachorro del ciclo anterior, regresó con fuerza. También él había mostrado signos de ansiedad que derivaron en estudios veterinarios y salidas temporales para paseos.

Los fragmentos que dejaron los micrófonos abiertos se volvieron claves para armar el rompecabezas. En un diálogo posterior, Tato, otro de los participantes, se sumó al interrogatorio: “¿Estudios le van a hacer?” Nadie tenía certezas. Solo lo dicho por “Big” a Luchi, esa voz omnisciente que habla desde las sombras del confesionario: la perrita necesitaba atención médica fuera del encierro.

Así entraba Paris a la casa de Gran Hermano (Video: Telefe)

Hasta el momento la producción del programa y Santiago del Moro, el conductor, no se pronunciaron al respecto de este tema, por lo que no se sabe con certeza que es lo que le sucede a la perrita.

La historia de Paris es, desde el inicio, un espejo del dolor humano. Rescatada de la calle, marcada por el abandono, su ingreso al reality fue parte de una campaña de concientización sobre la adopción responsable. Fue rescatada en marzo de 2022 luego de haber sido abandonada en una vereda de la localidad de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Estaba a punto de parir cuando vecinos de la zona notaron su estado y decidieron intervenir. La llevaron de inmediato a una veterinaria, donde recibió las primeras curaciones. Dos días después del rescate, dio a luz.

"Todos sus cachorritos encontraron hogar rápidamente, pero Paris debió permanecer en observación para recuperarse de las heridas del maltrato", relató el Big en un video que se emitió antes de su ingreso al reality. Las consecuencias físicas de su historia fueron evidentes: perdió la visión del ojo izquierdo, un daño irreversible que la acompañará por el resto de su vida. Aun así, la atención profesional, la paciencia de quienes la cuidaron y una cuota indispensable de cariño le permitieron volver a caminar, a jugar y a confiar.