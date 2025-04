Juana Molina saludó a su mamá Chunchuna Villafañe por su cumpleaños 91: una foto retro y un recuerdo conmovedor

Juana Molina y Chunchuna Villafañe

Con un posteo en sus redes sociales, Juana Molina saludó a su madre Chunchuna Villafañe por su cumpleaños 91. Lo hizo con una foto de su infancia junto a ella y con un conmovedor retrato íntimo de la actriz y arquitecta, que por estos días no atraviesa un buen momento de salud, tal como la propia Juana contó hace unos días durante su visita al programa de Mirtha Legrand.

La foto las muestra sentadas al borde de una piscina, a mediados de los 60, abrazadas, contenidas. “Hoy mamá tuvo su nonagésimo primer cumpleaños. ¿Son muchos?“, se pregunta y no se responde Molina. En cambio, abre la puerta a los recuerdos, esos que se amontonan sin demasiada explicación. ”Cada vez que llega este día, se me viene a la cabeza la palabra GARAM MASALA. Así, todo con muchas A".

Las mayúsculas son de ella. De ella también es esa pintura casera de la talentosa actriz, quien también modeló su belleza de todas las épocas y ofició de arquitecta, entre tantas vidas. “Aprendió unos cuantos platos típicos de la India que preparó desde siempre: pollo al tandoori, arroz pilaf y no me acuerdo los otros. Recuerdo la ceremonia del preparado, como si supiera cocinar. La mesa divina, puesta con amor para sus amigos mientras escuchaba algún disco y hacía un paso de baile antes de poner cada plato”.

El posteo de Juana Molina para su mamá, Chunchuna Villafañe

Según contó la artista, esta situación se repetía en las fiestas, pero en el día a día era bien diferente. “En lo cotidiano, era normal que te invitara a comer y el menú fuera calabaza al horno con puré de calabaza. Y si había postre, podían ser zapallos en almíbar”, rememoró como una divertida ironía.

“Mamita... ¡Cuántos años! Debes estar soñando con los angelitos a esta hora. ¡Feliz cumpleaños!“. El posteo se llenó de mensajes cariñosos. Entre ellos, los de Cecilia Roth, Verónica Llinás, Jean Pierre Noher, Gloria Carrá, Marcela Feudale y Jazmín Stuart.

Hace una semana, había realizado otra publicación conjunta en el Instagram de su madre. Se trata de una foto de una época similar, pero esta vez en interiores. “Un departamento antiguo y oscuro que donde hasta hacía poco habían vivido mis primos. Mamá lo reformó todo: tiró paredes, puso esa chimenea y muchas cosas más”, expresó Juana, destacando la profesión de arquitecta de Chunchuna.

Desde hace unas semanas, Juana Molina abrió el portal de recuerdos con un perfil de Instagram inspirado en su madre

También trajo la anécdota de una comida en ese living, en el que lamieron los platos de tan rico que estaba el plato que había preparado su tía. ”Cuando ella los vio nos dijo: ‘¡Qué bueno! Ahora no tengo que lavar los platos!‘. Y nosotros nos reímos mucho. Hay recuerdos irrelevantes que nos acompañan toda la vida“.

Desde hace un tiempo, la salud de Chunchuna Villafañe preocupa al mundo del espectáculo. “Está bastante mal”, dijo Juana ante la consulta de Mirtha Legrand sobre la salud de la actriz. En el Día de la Madre de 2023, se había referido al tema con un significativo posteo en el que daba algunas precisiones. “Hoy es el Día de la Madre. ¿Feliz día, mamá? No sé. No sé qué tan feliz será mi pobre vieja que ya está un poco ausente. Ausente, no, porque está muy presente, pero su yo, lo que la hacía ella, se desdibujó un poco", escribió, en aquel momento. Y agregó: “Permanece intacta su opinión crítica, eso sí, y cuando voy a verla, después de unos ademanes, con mucho esfuerzo me dice: ¡cómo te teñiría el pelo! El impacto de su influencia no mengua".

Juana Molina con su papá, Horacio

Por otro lado, Juana compartió hace poco un tierno video junto a su padre, Horacio Molina, y su hermana Inés. Se trata de su primera grabación, cuando tenía unos 5 o 6 años, con el que el recordado cantor de tangos quiso homenajear las madres en su día.

Este primer acercamiento al mundo de la música estuvo motivado por una conexión afectiva directa. El tema que grabaron, “Te regalo esta canción”, lanzada en octubre de 1968, surgió entonces como una ofrenda familiar más que como una producción pensada para el mercado. La propia niña pensaba que esa grabación era solo para Chunchuna. Pero el tema fue un éxito y al poco tiempo, su voz estaba en todos los parlantes del país.