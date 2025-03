Juana Molina recordó su tremenda pelea con Antonio Gasalla y habló de la salud de Chunchuna Villafañe: “Está bastante mal”

Juana Molina recordó el día que Antonio Gasalla dejó de hablarle para siempre: "Me dijo cosas espantosas" (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Mirtha Legrand tuvo un programa especial en homenaje a Antonio Gasalla. Todos los invitados fueron compañeros en los diferentes proyectos en los que el actor, que murió el martes 18 de marzo, fue parte. Juana Molina fue parte de la mesa, luego de una emotiva carta que le dedicó en redes para despedirlo. Allí se refirió al momento en el que él se peleó con ella y decidió dejar de hablarle. En medio de la charla, se refirió al delicado estado de salud de su madre, la actriz y exmodelo Chunchuna Villafañe.

La cantante y compositora se refirió a cómo el ofrecimiento de Juana y sus hermanas, el programa de humor que encabezó a principios de los años 90 en Canal 13 y fue un suceso, rompió el buen vínculo que forjaron cuando ella era parte del elenco de El palacio de la risa. “Lo que pasó conmigo fue más definitivo porque yo ya trabajaba con él y éramos culo y camiseta”, rememoró.

“Yo comencé a trabajar con él cuando me llamó un día a casa y me dijo ‘quiero que trabajes en mi programa’. Yo estaba haciendo La noticia rebelde y recién empezaba. Entonces me venía bárbaro, además, porque las dos cosas eran en ATC y era muy fácil. Yo les pedía a los de La noticia rebelde que me esperaran porque me iba a hacer un sketch y volvía después”, recordó.

Juana Molina y Antonio Gasalla en el sketch de La empleada pública en El Palacio de la Risa

“Trabajamos muy bien dos años y después me ofrecieron un programa de televisión y yo no tuve mejor idea que ir, digamos, en marzo ir a contarle que el año siguiente iba a hacer ese programa. Y se enojó. Se enojó para siempre”, rememoró.

“Tuve que laburar todo ese año con él enojado y fue muy terrible. Me decía una cosas espantosas”, contó, sobre aquel difícil momento. La molestia del capocómico fue larga. “Yo lo vi en un Premio Martín Fierro. Me lo encontré. Fui a saludarlo y me dijo ‘¿qué querés?‘“, lo imitó, haciendo un gesto de desagrado con la cara. ”Quería saludarte", repitió las palabras de Gasalla, pero él no cedió. “Ya me saludaste. ¿Qué más?”, rememoró. “Esa fue la última vez que lo vi y siempre quedó una cosa muy triste porque nos adorábamos”, se lamentó, sobre aquel amargo desenlace que tuvo su amistad.

Juana Molina habló del delicado estado de salud de su madre Chunchuna Villafañe

En otro momento de la charla, Mirtha Legrand quiso saber sobre Chunchuna Villafañe, madre de Juana. “Está bastante mal”, se sinceró, sobre la salud de la actriz que hoy tiene 90 años y estuvo casada con el cantante Horacio Molina y en pareja con Pino Solanas, y sin entrar en más detalles.

La biografía de Chunchuna Villafañe

En el Día de la Madre de 2023, a través de un posteo, la cantante le dedicó un significativo posteo en el que se refería al estado de salud de su mamá. “hoy es el Día de la Madre. ¿Feliz día, mamá? No sé. No sé qué tan feliz será mi pobre vieja que ya está un poco ausente. Ausente, no, porque está muy presente, pero su yo, lo que la hacía ella, se desdibujó un poco", escribió, en aquel momento.

“Ella, que en los días lindos como hoy no nos dejaba dormir para que aprovecháramos el sol, prefiere estar a oscuras y dormir. Ella, qué ventilaba abriendo las ventanas de par en par aunque hiciera frío, prefiere que quede todo cerrado. Ella, que te invitaba a comer y te preparaba calabaza al horno con puré de calabaza, ahora solo quiere café con leche y medialunas”, expresó. “Permanece intacta su opinión crítica, eso sí, y cuando voy a verla, después de unos ademanes, con mucho esfuerzo me dice: ¡cómo te teñiría el pelo! El impacto de su influencia no mengua".

El posteo de Juana Molina en el Día de la Madre de 2023 (Instagram)

El año pasado se editó la biografía Chunchuna. Confesiones de un ícono pop de la periodista Virginia Mejía. “Fui modelo porque ganaba mucha plata, pero nunca me interesó. Y justamente fue ese no interés lo que hizo que yo a montones de cosas les dijera que no. Y solamente decía bueno, suponete, beso no, nada que ver, nada que mancillara lo que yo creía que era mancillable. Para hacer un beso de una pareja en esa época, por un producto de televisión, un producto para vender, le decía no. Era muy selectiva y creo que fue eso lo que me ayudó. Y entonces de repente me vi en un nivel que yo no había buscado”, afirma desde las páginas del libro que editó Metrópolis Libros.

Allí ella misma repasa sus años como la figura cientos de publicidades, su trabajo al fundar la Asociación Argentina de Modelos (AMA) con la colaboración de Ante Garmaz y Claudia Sánchez, de su militancia en el peronismo que la llevó a colaborar con el Padre Mugica y sus últimos años viviendo en la localidad de Florida en Vicente López.