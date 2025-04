Wanda Nara sorprendió con un romántico mensaje para L-Gante en medio de rumores de separación: “Te extraño”

Wanda Nara le dedicó un romántico mensaje a L-Gante en las redes (Instagram)

Los rumores de separación venían creciendo desde hacía semanas. Después de una serie de posteos de L-Gante que dieron a entender que su relación con Wanda Nara había llegado a su fin, ambos se encargaron de desmentir esas versiones tras viajar juntos a Chile el fin de semana y regresar al país tomados de la mano. “Nunca nos peleamos”, había dicho Elián Valenzuela en el aeropuerto cuando pisaron suelo argentino. Sin embargo, los rumores no se apagaron. Al contrario: crecieron con más fuerza cuando él decidió viajar solo a Colombia por compromisos laborales y vacaciones con amigos. En ese marco, la empresaria volvió a desmentirlos con un romántico gesto hacia el cantante.

“Le avisan que lo extraño mucho”, escribió la conductora en sus historias de Instagram, junto a una foto abrazando al cantante. El posteo llegó unos días después de que la conductora le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños, junto a la madre del cantante, Claudia Valenzuela. Un gesto que parecía confirmar que la relación seguía en pie. Pero al día siguiente, el cantante armó las valijas y se fue a Colombia. En sus redes se mostró relajado, divertido y lejos de las polémicas, aunque en ningún momento respondió al mensaje de Nara. Solo horas más tarde replicó la historia en su cuenta, lo que para muchos fue una señal de que el vínculo, aunque a la distancia, continúa. En esta oportunidad, el músico no agregó nada más, simplemente publicó la historia de Wanda en sus propias redes.

Mientras tanto, la conductora llenó su perfil con imágenes junto a sus cinco hijos. Desde actividades extracurriculares hasta el clásico “¡buen día!” en el auto camino al colegio, la conductora mostró su día a día familiar, en un momento donde sus hijos parecen ser su refugio emocional. Todo esto en medio de situaciones judiciales con Mauro Icardi y con los rumores de crisis con el cantante cada vez más instalados, pese a los intentos de ambos por desmentirlos.

El romántico mensaje de Wanda a L-Gante (Instagram)

En paralelo, el referente de cumbia 420 sorprendió al mostrarse más sincero que nunca en una charla íntima con Mauro Albarracín para el canal de YouTube, Charla de madrugada. Allí no esquivó las preguntas y habló con crudeza sobre su presente sentimental. “Un desastre por dentro”, respondió cuando le consultaron por su relación sentimental. “Estoy para el or..., tengo una de problemas”, confesó, dejando entrever que atraviesa un momento emocional complejo, más allá de su exposición pública o su éxito musical.

“Preferiría quedarme mucho tiempo en mi casa hasta que me sienta recargado positivamente otra vez. Y ahí sí, encarar todo con buena onda”, explicó, dando a entender que necesita tiempo para acomodarse internamente antes de volver a apostar al amor con toda la energía. Sobre Wanda, habló con admiración y un dejo de asombro. Además, reveló que aún no sabe si ella “fue siempre así” o si es una nueva versión de sí misma. Pero que lo que más le atrajo de él fue su autenticidad: “Mostrarme como soy, no intentar caerle bien. Si te caigo bien, joya. Y si te caigo mal, bueno. Pero ahí queda lo importante: que fui sincero”.

En paralelo, el cantante disfrutaba de la vida nocturna en Colombia (Instagram)

Y cerró con una frase que dejó flotando una idea de unión, pese a todo: “Cuando estamos juntos somos ‘la potencia’. La rompemos en donde lleguemos o en lo que hagamos”.

La frase resuena todavía más si se tiene en cuenta lo que ambos dijeron al regresar de Chile. En el aeropuerto, rodeados de cámaras y rumores, Wanda fue contundente: “Nunca nos separamos. Siempre igual”, sentenció ante la prensa. De esa manera, intentó mitigar las versiones de ruptura que, con el pasar de los días, incrementaron por la última entrevista del músico.

En su regreso de Chile, la pareja negó las versiones de separación (Captura de Intrusos - América)

Por ahora, ni Wanda ni L-Gante confirmaron una ruptura formal, pero los gestos públicos entre ambos siguen alimentando las versiones. Mientras él continúa con su agenda en Colombia, ella se muestra enfocada en su rol de madre y en su trabajo en Buenos Aires. La relación, marcada por momentos de exposición, distancias y acercamientos, sigue siendo una incógnita. Y cada paso que dan lo comparten frente a millones de seguidores.